С первыми же ударами Израиля по Ирану что-то перевернулось в моей душе. Как-то иначе стал воспринимать информацию россиянских СМИ типа «в Киеве прогремели взрывы»… Кому от этого хорошо? Не одного ли порядка все «горячие» конфликты на планете? Причины и цели массового истребления людей не на виду.

Разглядеть их помогает нарастающая боль в душе, которая невольно активирует и мозги. Не всё имеется в письменной истории, но если творчески заглянуть туда, мы увидим нечто общее у Ирана и России. Русский поэт, художник и публицист, богослов, философ Алексей Степанович Хомяков ещё в позапрошлом веке писал: «Все настоящее имеет свои корни в старине; даже самое неожиданное и странное явление, будучи хорошо исследовано, приводит вас к своему зародышу, который есть не что иное, как плод прошедшего времени, или к своей прививке, или к явлению древнейшему, которое в нем поглотилось». И вот вам провидческое историко-философское утверждение: «Я сказал уже, что по этому пути следуют давно без сознания; но приведение такого умственного действия в систему даст прочность, крепость и разумное достоинство шаткому инстинкту, управлявшему прежними успехами истории. Как скоро человек провидел ясно законы, по которым он открывал истину, силы его вмиг десятерятся, годы сокращаются в месяцы, и в десятилетие поспеют плоды, которым до тех пор нужны были века». Именно Россия в двадцатом веке за десятилетия прошла путь от сохи до полёта в космос, во всех сферах человеческой деятельности сделала то, что столетиями не удавалось никому. И стала единственной в истории человечества Державой, в которой не было эксплуатации человека человеком. «Шаткому инстинкту» было противопоставлено разумное достоинство Человека, ясные законы правды-истины.

Иран-то причем? Притом, что сегодня, когда в РФ всё вернулось на круги своя в худшем из худших вариантов, самое время вспомнить философа Хомякова. Рассматривая «исключительную страсть» древних народов, Алексей Степанович выделяет две противоположные стихии, определявшие облик первоначального существования людей на Земле: «народы завоевательные» и «народы земледельческие». Развитие всемирной истории Хомяков мыслил как своеобразную реализацию драматического конфликта двух этих противоположных «начал». То, что связано со стихией «земледельческой», он именует иранством, а противоположное ему «завоевательное» начало — кушитством. Символ веры в стихии «иранства» — божество в виде свободно творящей личности. «Кушитство» противопоставляет этому символу свободы стихию необходимости. В «кушитских» религиях основным символом становится Змея. Не знаю, какими источниками пользовался Хомяков. Возможно, уже уничтоженными. Ведь когда писал этот философ, ещё не было массовых археологических раскопок, показавших, что даже на Руси амулеты-змеевики имели широкое распространение. Ещё более интересно, что Хомякова считают идеологом славянофильства, хотя именно он, вольно или нет, показал истинное лицо так называемых славян. Это отчётливо видно нам, малым народам Руси, которым в «славянстве» справедливо отказано. Змеевики были распространены именно среди древних славян. Появляются они в 11 – 12 веках, продолжают в массовом порядке бытовать вплоть до 16 века. Почти всегда на змеевиках преобладают греческие надписи с заклинанием от чёрной немочи «истеры», что переводилось на тогдашний русский язык словом ДЪН – «нутро», «внутренность», «утроба». На лицевой стороне изображался какой-либо христианский сюжет: Михаил архангел, Богородица, и так далее, вплоть до змееборца Фёдора Тирона. Надпись была, как правило, на греческом языке с аббревиатурами. Найден и вроде солярный символ из змей. Но нет, он представлял не Верхнее Солнце, как другие свастические символы и коловраты Русов, а именно подземное Солнце или Чёрное Солнце. Изначально амулеты-змеевики были изобретены в Греции, и только потом пошли по миру.

Золотой змеевик «Черниговская гривна Владимира Мономаха» - вершина подобного искусства.

Как это связано с днём сегодняшним? Историк Александр Левченко, один из идеологов украинства, в Интернете воспевает личность Владимира Мономаха. Якобы, этот киевский князь - образец добропорядочности и государственной мудрости. Статья называется: «Владимир Мономах – выпускник Оксфорда и гордость Киевского государства». Великий князь Киевский Владимир Мономах был сыном Переяславского князя Всеволода Ярославовича и Византийской княжны Марии из рода Мономахов. По женской линии Мономах якобы был прямым потомком древних Римских императоров, а по отцовской — внук Великого князя Киевского Ярослава Мудрого. Летописи называют жену Всеволода «греческая царица», «мономахиня», «грекиня». Сам Владимир Мономах в 1070 году женится на Гите — дочери английского короля Гарольда. Где учился, там и женился. И дальше полный «букет»: сын Владимира Мономаха и Гиты Мстислав был женат на дочери шведского короля, а их дочь вышла замуж за датского короля, которому она родила сына Вольдемара, впоследствии ставшего правителем Датского королевства. Свою сестру Владимир Мономах выдал замуж за императора Германской империи. Вот оно, славянство-кушитство, которое историки выдают за укрепление Руси на арене Европы. На самом деле это действие, подрубающее генетику Русов, искореняющее то, что зовётся Русским Духом.

Папа Римский не рискнул напасть на Русь. Фактически это сделал Владимир Мономах. Именно он поход в Степь с гордостью назвал крестовым. В 1111 году на реке Сольнице, притоке Дона, с кем билось войско Мономаха? Сольница – слово русское! Все летописи насквозь «христианские». Там врагами обозначены половцы и прочие, которые куда-то исчезли. Но направление «славянского» крестового похода понятно: северо-восток, на Русь исконную, многонародную! И куда направлялись гонцы Мономаха с радостной информацией о победах? В Византию, Венгрию, Польшу, Чехию и Рим. Покажите в дне сегодняшнем, когда Россию враги обложили со всех сторон, тут друзей наших… И оглянемся на буквально вчерашний день: уральский «славянин» Борис Ельцин после преступных соглашений в Беловежской Пуще первым позвонил Биллу Клинтону, президенту США… Вишенка на «торте» змееносцев!

Возвращаясь в прошлое, вспомним Михаила Всеволодича, князя черниговского, галицкого и киевского которого убили в Орде 20 сентября 1246 года. Он стал не только святым, но еще и народным героем. Отказался пройти обряд очищения — прохождение через огонь! А кто сидел по праву руку от Хана, усыновившего Александра Невского и приказавшего «утилизировать» Михаила Черниговского? Волхв! Они были только у ведических Русов. На самом деле Михаила попросту выбраковали как паршивую овцу, которая испортит всё «стадо». Качество этой личности уже было несовместимо с правом «володения» свободными людьми, рождёнными не только для того, чтобы утробу набивать, в первую очередь хозяину. Но раннефеодальная централизованная страна всё равно, с участием Мономаха окончательно распалась на несколько десятков независимых княжеств. Началась междоусобная резня, делёж и захват «собственности».

Но оглянемся в глубь веков ещё дальше. «Иранская» мифология враждебна Змее: Геркулес побеждает Гидру, Аполлон - Пифона, Вишну - Дракона… Святилища Аполлона и Дианы получали ежегодные приношения от гиперборейцев. Эти приношения, состоящие из плодов земных, явно присылались от оседлых землепашцев. (Кстати, в чеченском языке, до которого «кушиты» не добрались, арий – это и жизненное пространство, и земледелец). Невозможно отличить собственно ведических богов от богов иранских. В основе «иранства» — провозглашение свободы веры, бытующей «внутри» каждого человека. Именно на этом поссорился с РПЦ Лев Толстой, обнаружив подмену чистого христианства на «паулианство». Кстати сказать, змеиный культ, направивший «кушитов» вниз, на «утробу», земное обогащение, фактически «от неба». Трагедия, постигшая нашу планету более 12 тысяч лет назад, замыта библейским потопом. Но свидетельств тому, что Земля была атакована инопланетной рептилоидной цивилизацией полно. Такой враг бесследно не уходит, он оставляет «яйца», которые лежат до поры-времени…

Примеры? Пожалуйста! Мечтой трудового Народа и силами многоплеменной Рабочее-Крестьянской Красной Армии на Руси была сброшена трехсотлетняя паразитическая государственная надстройка и её прислужники. Подлинно свободная Цивилизация, вернувшаяся к изначальным настройкам своего культурно-исторического кода, выстроила мощное государство – СССР. Но со смертью Сталина, его «разоблачением», начался ползучий культ «утробы», обогащения. «Собственники», паразиты никуда не делись. Слишком мал был исторический отрезок времени, чтобы нравственный облик всех граждан необратимо изменился. «К тому же сегодня нам ясно видно, что с конца 1970-х годов силу набрал тренд «государственного разврата». Противостоять ему тогда было уже невозможно. Советской проект, заряженный верой русских людей в лучшую жизнь, был полностью выхолощен и дискредитирован брежневским (украинским) руководством, подготовившим развал великой страны, на разграбление которой уже слетался всевозможный сброд». Это Александр Пыжиков, монография «Истоки сталинского большевизма». С 1991 года мы видим тренд разврата во всей красе. Вернулись символы царской власти, белогвардейщины и даже власовщины…

По Хомякову все «кушитские» цивилизации - сильные государственные образования: Вавилон, Египет, Китай, Южная Индия. Да-да, у этого философа в кушиты попадает и Китай, дружбой с которым так гордятся нынешние политики РФ. Иной смысл, подлинное Величие эта цивилизация приобрела благодаря Сталину и Мао. Второй стал Великим лишь после таинственного посвящения Иосифом Виссарионовичем (один на один) в Мавзолее Ленина. Это была прививка Духа, Мао получил невидимые ключи от Неба. Намек на духовный смысл китайско-российских отношений в XXI веке Си Цзиньпин сделал в ходе своего первого зарубежного визита в марте 2013 года. Именно в Москву! В оригинале, если на китайском, его речь в МГИМО содержит иероглиф «Дао». Си Цзиньпин исподволь сказал о Небесном Пути ценностей наших не западных цивилизаций. Но ни в светской, ни в церковной власти РФ ничего не поняли. Сказал об этом только небополитик, полковник советского ГРУ, бывший секретарь партийной организации посольства СССР в Китае Андрей Девятов.

Как писал Хомяков, налицо «неизбежное торжество учения кушитского» и «постепенное падение иранства», проявляющееся во внешнем движении всемирной истории. Но тогда эта история ещё не видела не философско-умозрительного, а реального опыта СССР-России!

«Вам – латиняне, нужен закон. А нам – православным, нужна благодать»! Это сказал митрополит (дораскольный!) Илларион Русин ещё XI веке. Нынешние небополитики уже пятую пятилетку объясняют, что закон регулирует поведение индивидов, устанавливает права отдельного человека в его связях с государством, обеспечивает благополучие. «Получение благ исчисляется деньгами. Благодать деньгами не исчисляется. Её нельзя купить. Благодать – значит: дать, а не получить. Святые Отцы говорят, что это дар Духа Истины. А чтобы стяжать дух, нужен не закон, нужна воля и справедливость (ведение правды). «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам» — вот формула обретения благодати Нового Завета. 12 июня 1990 года Новая Россия выбрала писаный закон латинян и распрощалась с мечтой о благодати».

Не так? Гляньте на фото, которые я взял в открытом доступе. Девочка слева рядом с убитой матерью… Это по Хомякову результат «кушитства», по Иллариону Русину – латинянства. А по нашему что? Ведь «картинка» такая реально может быть в любом городе Ирака, в Донецке, в Киеве… Да уже где угодно! СВО по задумке - справедливая акция очищения. Но с каким символом пошли наши ребята воевать за Отечество, за Родину-мать? Z! Это не просто последняя буква латинского алфавита. С ней пошёл отвоевывать земли арабов созданный на их землях Израиль… Посмотрите, как пишется в оригинале Сион.

…Никита Михалков не где-нибудь, в Госдуме напомнил депутатам, что бойцы СВО поднимут серьёзные темы, когда вернутся с фронта домой. Конкретику уточнил политолог Сергей Марков: «Как так получается, что СВО против нацизма, а её символом является буква Z? Это нормально? Кто нам навязал букву Z как символ борьбы за русский мир и против нацизма? Кто конкретно получил огромные деньги за это и кто эти деньги выдавал?» Напомнил политолог, что, губернатором Севастополя был назначен Дмитрий Овсянников, который и губернатором оказался плохим, и, как оказалось, у него недвижимость в Лондоне, и бизнес там же. Как получилось, что мы оказались совершенно неподготовлены к войне? Дроны закупаем у Ирана! Без ответа вопрос «Кто понёс ответственность?». «Такие вопросы есть у всех нас, но люди СВО, привыкшие к меньшей аккуратности, к большей жёсткости, они более смело эти вопросы зададут», - заявил Марков.

В Москве утром 18 июня задержали военного корреспондента, автора Telegram-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова,. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передал, что Полынкова задержали за самовольное оставление места службы. По данным РЕН ТВ, военкор служил, но 1 декабря 2023 года самовольно ушел из части. Если не было согласования с командованием, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Но почему закон применили только сегодня? В интернете пишут, что вечером 17 июня военкор опубликовал часть архивной программы Соловьева, где телеведущий утверждал, что поехал бы, как еврей, защищать Израиль, если бы в стране началась война. Другие источники пишут, что то же самое Соловьев говорил израильской газете в 2004 году. Пропагандист, который в эфире ругается, за ядерные удары «топит» – священная корова в медиа-пространстве! Как тут не поверить «конспирологам», что Соловьеву уже приготовлено место министра пропаганды в Новой Хазарии, которая по Плану Соломона образуется там, где сейчас братья-славяне очищают территорию друг от друга? Разгорающийся конфликт с Ираном – прекрасный повод для исхода Израиля на плодородные земли Украины и юга России. И арабы успокоятся…

Примеры «чудес» с законом можно продолжать и продолжать. Это может сделать каждый здравомыслящий. Потому в финале статьи ещё раз предлагаю глянуть на оба фото в её начале. Кореллируется снимок слева с чёрным, когтистым двуглавым мутантом, вновь притащенным на Русь из «кушитских» цивилизаций? Несомненно! А вот счастливая мама – буквально в терцию с гербом СССР, где в центре восходящее солнце.

Эдуард Наипов,

Кострома