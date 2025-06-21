Индийские йоги. Кто они. Киевнаучфильм, 1970г
Научно-популярный фильм киевской киностудии научно-популярных фильмов, 1970г. "Индийские йоги. Кто они?"
Сценария – А. Зубкова. А. Серебреникова. Текст – М. Вепринского.
Режиссёр – А. Серебреников. Оператор – В. Чупринин, А. Серебреников. Композитор- В Шевченко.
Консультанты:
доктор философских наук, профессор – Бродов Василий Васильевич
доктор медицинских наук, профессор – И. Муравов
доктор медицинских наук, профессор – Ю. Николаев.
В популярной манере изложения в кинокартине рассказано об индийской йоге как оригинальном феномене в ее теоретических и прикладных аспектах, изученных современной наукой и нашедших применение в практике. Авторы фильма напоминают о тысячелетней истории йоги, подчёркивают связь физических упражнений с философией и этикой древнего учения. С неодобрением говорят о людях, использующих полученные в области йоги знания для организации цирковых выступлений, получающих выгоду от публичного показа своих способностей, развитых с помощью практики йоги.
Съёмки проходят в научных учреждениях и клиниках Советского Союза, Болгарии и Индии. Учёные демонстрируют успехи, достигнутые, по их мнению, при использовании наследия йогов. Сообщается, что особого рода гимнастика, дыхательные упражнения и медитативная практика всё чаще оказываются в арсенале практикующих медиков и используются в борьбе с различными болезнями современного человека. Авторы фильма часто некритически рассматривают псевдонаучные утверждения как реально существующие феномены…
Фильм оцифрован с 35-мм. фильмокопии повторного тиража в 1998 году.
Комментарий редакции
Тезисы выпуска 1970 года о хатха-йоге:
1. Историческая основа и значение хатха-йоги:
- Хатха-йоге более 4000 лет, это древнейшая система оздоровительных упражнений.
- Йога сочетает философию, этику и физические упражнения, направленные на гармонию тела, психики и ума.
- Гиппократ утверждал, что комплекс упражнений — лучшее лекарство.
2. Нравственная основа йоги:
- Первые две ступени хатха-йоги требуют нравственной дисциплины: честности, правдивости, доброжелательности.
- Йоги считают, что нравственность напрямую связана со здоровьем; подлые поступки могут вызывать болезни.
3. Физические и дыхательные упражнения:
- Третья и четвертая ступени — хатха-йога, включающая асаны (позы) и пранаяму (дыхательные упражнения).
- Асаны чередуют нагрузку и расслабление, требуют сосредоточенности и контроля под руководством наставника.
- Упражнения подходят для любого возраста, но лучше начинать с детства.
4. Психологические аспекты:
- Пятая–восьмая ступени направлены на тренировку психики и ума, включая методы самовнушения для снятия стресса и управления эмоциями.
- Йоги подчеркивают важность психологической тренировки в современном мире.
5. Практическое применение в Индии:
- В Индии хатха-йога интегрирована в систему физического воспитания в школах, армии, полиции.
- В центрах йоги, таких как в Пондишери, занимаются люди разных профессий и возрастов.
- Асаны подбираются индивидуально с учетом состояния здоровья.
6. Медицинские исследования и эффекты:
- Йога помогает при желудочных заболеваниях, бронхите, астме, гипертонии, ожирении, нервных расстройствах.
- Исследования показывают, что асаны регулируют кровоток, улучшают работу сердца, суставов, мозга, повышают биотонус и настроение.
- Дыхательные упражнения (пранаяма) улучшают кислородный обмен, укрепляют устойчивость к гипоксии.
7. Питание и голодание:
- Йоги рекомендуют умеренность в питании, предпочтение овощам, фруктам, молочным продуктам, ограничение мяса после 40–50 лет.
- Дозированное голодание, поддерживаемое йогами, помогает лечить ожирение, аллергии, сердечно-сосудистые заболевания, нормализует давление и сон.
8. Критика сенсационных практик:
- Йоги, выступающие с шоу (например, поедание стекла или лежание на гвоздях), нарушают нравственные принципы учения, используя упражнения для корысти.
- Настоящие йоги не стремятся удивлять ради сенсации.
9. Самовнушение и контроль организма:
- Йогические техники самовнушения помогают снимать боль, управлять эмоциями, повышать концентрацию.
- Примеры: студенты, обучающиеся обезболиванию, спортсмены, использующие самовнушение для улучшения результатов.
10. Научный подход и осторожность:
- Ученые подчеркивают необходимость экспериментального изучения йоги, чтобы отделить полезные практики от мистических.
- Неправильное выполнение упражнений может нанести вред, поэтому занятия рекомендуются под контролем специалистов.
Вывод:Выпуск 1970 года представляет хатха-йогу как комплексную систему, сочетающую физические, дыхательные и психологические практики, основанные на многовековом опыте индийского народа. Йога рассматривается не только как оздоровительная гимнастика, но и как философия, требующая нравственной чистоты и дисциплины. Научные исследования подтверждают пользу асан и дыхательных упражнений для здоровья, включая лечение хронических заболеваний, улучшение кровообращения, работы сердца и психики. Однако подчеркивается важность профессионального подхода и осторожности, чтобы избежать вреда от неправильного применения. Йога представлена как универсальная система, доступная всем, но требующая наставничества и научного изучения для максимальной эффективности.