ИИ запретить нельзя. Но можно удержать человека.

Коллеги, ну нельзя запретить ИИ. Как говорил Макиавелли: «Мудрый правитель опирается на сущее, а не на должное». А сущее сегодня таково: ИИ уже здесь. Это не миф, не какой-то проект, а новая среда обитания, в которой человек либо сохранится, либо будет растворён.

ИИ – это технологический прогресс, но не обязательно человеческий. Он может облегчить труд, но так же легко способен привести к ментальной деградации. Он снижает стоимость усилий, но и этим же убивает волю. Он даёт информацию, при этом может заменить собственное мышление. Он может быть помощником, но может стать вратами к цифровому тоталитаризму. Всё зависит от того, есть ли в человеке внутренний щит.

Объяснять долго, но суть проста: если опираться на сущее, то в нём ИИ уже есть и будет. А потому бороться надо не «против» ИИ, так как это тупиковый путь антипроекта, а бороться «за человека».

Чего мы на самом деле боимся, когда говорим об ИИ?

Прежде всего – манипуляций и деградации мышления. Это не страх технологии, это страх утраты человеческой сути. Когда ИИ внедряет ложные нарративы, когда он программирует поведение, подменяет совесть алгоритмом – человек превращается в функцию.

Чаще всего побеждает тот, чья армия движима моралью, а не выгодой.

ИИ – инструмент выгоды. Человек – существо смысла. Я уже много раз писал, что потеря смысла превращает общество в программируемое стадо.

Значит, задача – создать не антипроект ИИ, а метапроект воспитания человека для новых условий, в которых искушений все больше. Мы должны создать барьеры манипуляции, а именно – внутренний моральный фильтр, который не даст человеку потерять себя в цифровом хаосе.

Но здесь важно понимать: никакое светское критическое мышление не спасёт, если не будет укоренено в глубинном моральном коде.

Светские технологии – это инструменты, но без страха перед Богом они легко ломаются инстинктами. Мы нарушаем светские законы каждый день: не потому, что злые, а потому что страх наказания слаб, а искушения сильны.

Вера же работает иначе.

Когда ты веришь в Бога – ты живёшь не под страхом камеры, а под взглядом Неба. Даже если ты один, даже если никто не заметит – ты не сделаешь. Потому что “Отец узнает”.

Между добром и злом – не камера наблюдения, а душа человека.

Религия – это не тормоз прогресса, а щит от его искажения. Если это начать понимать, то многое меняется.

ИИ может быть средством, а может – оружием. Всё зависит от того, в чьих руках находится человек.

В руках Бога человек не превратится в винтик, потому что он венец творения. Если он в руках системы, он будет “оптимизирован”. И это логично, потому что системе нужно не творение, а простота управления.

Даже слабая вера – “на всякий случай” – уже создаёт ментальную броню, уже даёт человеку установку, которую не прошибает алгоритм.

«А вдруг Он есть?» – вот с чего начинается настоящая защита.

Что делать?

Если ИИ идёт в школы – туда же должна вернуться вера, традиция, религиозное мышление. Не как обряд, а как структура сознания, фильтр восприятия, щит от цифровой тьмы.

Если ИИ учит быстрее, то нужно создавать систему обучения, которая будет учить глубже. Если ИИ может подменить мышление, то мы должны научить чувствовать. Если ИИ может врать красиво, то мы должны научить и приучить человека распознавать ложь не по словам, а по духу.

Бороться за человека – значит вернуть в его жизнь Бога. И тогда нам не страшен ни ИИ, ни его хозяева.

И что хотите говорите, но даже как соцтехнолог я вижу это так.

Честь имею Роман Алехин