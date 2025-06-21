Два проекта мировой верхушки на смену капитализма. Оба хуже? А. Фурсов и Д. Перетолчин
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В этом выпуске: о посткапиталистическом обществе и трех ключевых задачах, стоящих перед западной элитой для сохранения своей власти. О биологизации социальных слоев, известной как «антропологический переход». О двух основных концепциях посткапиталистического мира: «биоэкоцифровом фашизме» (проект «Чужой»), предполагающем изменение биологической природы человека и кастовую систему, и «технокриптоцифровом фашизме» (проект «Хищник»). Рассказывает Андрей Фурсов. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Трансформация капитализма и задачи мировой элиты:
- Современная мировая «верхушка» озабочена сохранением своей власти и привилегий в посткапиталистическом обществе.
- Перед ней стоят три основные задачи: контроль над социальными и духовными средствами производства, контроль над социальным поведением и потребностями человека, а также биологизация социальных слоев (создание социального устройства на основе «биологических видов» и антропологического перехода).
2. Разрушение старых форм и экспроприация собственности:
- Для реализации новых проектов необходимо разрушить прежние формы образования, науки и культуры; деградация образования рассматривается как тенденция, отчасти стихийная, отчасти управляемая.
- Происходит процесс вытеснения людей из собственности (как когда-то — через огораживания в Англии), перевода их из владельцев активов в арендаторов и зависимых от «базового дохода».
- Особое внимание уделено уничтожению «среднего слоя» как наиболее самостоятельной и опасной для элиты части общества — через деиндустриализацию, зеленую повестку, внедрение массовой аренды, программы типа "стейкхолдер-капитализма".
3. Два сценария посткапиталистических проектов:
- Фурсов различает два возможных сценария будущего:
- Био-эко-цифро-фашизм («Чужой»): радикальное изменение самой человеческой природы через биомодификацию, биотехнологический контроль, зеленую экономику и построение кастового общества (аналогия с кастовой системой Индии), где общество фрагментировано по биологическим признакам, утрачен средний слой, и люди загнаны в квази-биологические сегменты.
- Технокрипто-цифро-фашизм («Хищник»): сохранение социального иерархического устройства (средний слой и государство остаются, хотя и ослабляются), но с трансформацией контроля — преобладают технические, технологические методы, а не биологическое вмешательство, внедряются "технаты" — пространства, управляемые технократами.
4. Социальный контроль и дальнейшее упрощение общества:
- Оба сценария предполагают жесткий цифровой контроль и снижение вариативности/уровня развития основной массы населения, через что элита получает управляемое общество.
- Основная тенденция — упрощение и разделение людей, лишение их не только собственности, но и возможности эффективно сопротивляться (аналогия с кибернетикой — усложнение управляющей системы и упрощение управляемой способствует устойчивости структуры контроля).
5. Исторические аналогии и предупреждения:
- Фурсов сравнивает современные тенденции с историческими экспериментами вроде системы Спинхэмленда (базовый доход в Англии XVIII-XIX вв.) — временное сглаживание социальной напряженности приводит к глубокой деградации.
- Концепция стейкхолдер-капитализма и инклюзивного капитализма раскрывается сквозь призму концентрации контроля и видимости «общего блага», когда реальное перераспределение все равно остается в пользу элиты.
6. Критика идеализации и упрощения:
- Различные «новые» проекты, провозглашаемые под флагом прогресса или инклюзивности, на деле превращаются в инструменты контроля, экспроприации и деградации больших масс населения.
- Описывается опасность утраты связности и солидарности в обществе — через разделение на биологические, кастовые, технологически разобщённые группы.
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Анализ и выводы
Если рассмотреть эти идеи через междисциплинарную призму — историческую, философскую, социологическую, технологическую, — то явный смысл рассуждений Фурсова и Перетолчина в том, чтобы предупредить: любые сценарии «посткапиталистического» будущего, предлагаемые глобальной элитой (независимо от того, какой из двух проектов реализуется), строятся на практике возврата к формам жесткой иерархии, отчуждения и внешнего контроля над личностью.
В середине обсуждения промелькивают аналогии – от кибернетики до исторических механизмов подавления протестов (к примеру, кастовая система Индии). Это синтетическое видение подчеркивает, что инновационные методы управления — цифровые, биотехнологические, идеологические — служат по сути воспроизводству архаичных моделей господства, но на новом технологическом уровне.
Прагматически, такая перспектива требует внимательности и осторожности: принятие универсальных «решений» от властных структур часто маскирует новые формы зависимости. Разрешимость ли, например, базового дохода без сопутствующего отчуждения собственности, без деградации человеческой инициативы? Станет ли биотехнологический контроль шагом к свободе или новым рабством?
Применяя критерий осознанности, можно сказать: ключевой вызов — не в том, чтобы выбрать «менее худший» проект, а в умении сохранять и развивать человеческое достоинство, инициативу, критическое мышление и реальные, а не декларируемые, связи между людьми.
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Открытый вопрос
Истинность озвученных сценариев проверить невозможно: они проистекают не только из анализа трендов, но и из субъективных опасений относительно будущего общества. Однако, если учесть тенденции к упрощению, разделению и отчуждению, встает вопрос: где граница между технологическим развитием, способствующим человеческой свободе, и развитием, ведущим к новому рабству? В какой момент попытки "упростить" и "контролировать" общество подрывают саму возможность личностного развития и солидарности?
И если новые общественные проекты действительно трансформируют природу человека — можно ли сохранить человеческое достоинство и самостоятельность в мире, где истина и свобода становятся все более "управляемыми"?