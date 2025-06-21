Что если в Иране сменится режим, зачем вдова Абэ приезжала к Путину, Пекин поставил на колени Трампа
В студии Игорь Нагаев. Ведущая – Анна Скок.
0:30 Зачем Нетаньяху начал эту войну и почему именно сейчас;
10:12 Как Великобритания хочет использовать США в ирано-израильском конфликте?
19:02 Справится ли Израиль в одиночку, и на что сделал ставку Иран?
24:47 Что будет, если в Иране сменится режим, и какая власть там вообще установится?
28:00 Откуда схожесть организации операции в Иране 13 июня и в России 1 июня;
30:51 Зачем вдова Синздо Абэ приезжала в гости к Владимиру Путину?
35:34 Как относиться к новому военному сотрудничеству Казахстана и Великобритании, а также к учениям Азербайджана и НАТО на территории бывшей советской республики?
39:08 Китай поставил на колени Трампа?
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Иранно-израильский конфликт:
- Основная тема обсуждения — эскалация конфликта между Ираном и Израилем, связанная с ударами и их геополитическими последствиями.
- Израиль, по мнению Нагаева, действует под влиянием США, которые используют его как инструмент контроля над Суэцким каналом и нефтяными потоками.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назван фанатиком идеи «Великого Израиля», которая предполагает расширение территории от Нила до Тигра и Евфрата, что противоречит интересам соседей (Турции, Ирана, арабских стран).
- Уничтожение ПВО Сирии создало для Израиля возможность использовать её воздушное пространство для ударов по Ирану, что упростило логистику.
- Иран сделал ставку на баллистические ракеты и дроны вместо ПВО, что позволяет ему эффективно наносить ответные удары. Новые иранские ракеты сложно перехватить.
- Удары Ирана по объектам в Израиле (Хайфа, заводы, разведструктуры) наносят серьёзный ущерб, несмотря на цензуру.
2. Роль США и Европы:
- США ограничены финансовыми проблемами и не могут вести масштабные войны, как раньше. Их интерес к Израилю связан с нефтью и еврейским лобби.
- Европа теряет интерес к Израилю из-за уменьшения потоков дешёвых товаров через Суэц и роста арабского населения.
- Великобритания подталкивает США к войне с Ираном, чтобы ослабить их финансово и перенаправить денежные потоки в Лондон.
- Трамп избегает войн из-за отсутствия средств, но сохраняет «свободу манёвра»).
3. Геополитические интересы других стран:
- Турция стремится возродить влияние Османской империи, что конфликтует с планами Израиля.
- Иран претендует на влияние в Сирии и на Кавказе, но его амбиции менее масштабны, чем у Турции или Израиля.
- Китай поддерживает Иран, инвестируя в его энергетику (соглашение на $200 млрд) и обеспечивая поставки нефти, что делает его косвенным участником конфликта.
- Саудовская Аравия не заинтересована в войне с Ираном, так как это угрожает её контрактам с США.
4. Ядерная угроза и дипломатия:
- Обвинения Ирана в разработке ядерного оружия не подтверждены МАГАТЭ, что сдерживает эскалацию.
- Россия сыграла ключевую роль в дипломатическом контроле над ядерной программой Ирана.
- Слухи о продаже советского тактического ядерного оружия из Украины в Иран (через чёрный рынок) остаются неподтверждёнными.
5. Логистика войны:
- Война — это прежде всего логистика. Успех Израиля зависит от поддержки США, так как у него ограничены ресурсы (ракеты, самолёты).
- Иран, напротив, имеет большое количество ракет и дронов, а также потенциальную поддержку Китая.
6. Последствия для России:
- Падение режима в Иране приведёт к потоку беженцев в Россию и Среднюю Азию, что нежелательно.
- Россия сотрудничает с Ираном по газопроводу, что выгодно обеим сторонам. Про-западный режим в Иране откажется от таких проектов в пользу морских перевозок, выгодных США и Великобритании.
7. Визит вдовы Абэ в Россию:
- Вдова Синдзо Абэ, Акиэ Абэ, встречалась с Путиным 29 мая 2025 года, предположительно для налаживания контактов с японской элитой.
- Япония, крупнейший держатель американских казначейских облигаций, ищет пути выхода из-под влияния США и диверсификации инвестиций.
- Убийство Синдзо Абэ связывают с финансовыми потерями японской мафии (якудза) из-за санкций против России.
8. Военное сотрудничество Казахстана и Азербайджана:
- Казахстан подписал соглашения с Великобританией о военном сотрудничестве и создал тероборону, что может быть направлено на внутренние задачи, а не против России.
- Азербайджан начал сотрудничество с НАТО, что воспринимается как попытка заручиться поддержкой Запада.
- Эти действия рассматриваются как «страховка» на случай победы или поражения России в СВО.
9. Китай и США:
- Китай одержал победу в тарифной войне с США, вынудив Трампа снизить тарифы с 145% до 55% и открыть доступ китайским студентам в американские вузы.
- Контроль Китая над редкоземельными металлами дал ему рычаг давления на западную промышленность.
10. Философский подтекст:
- В конце беседы Нагаев читает стихи о «недосказанности» и «недолюбленности», подчёркивая сложность и многогранность мировых событий.
Вывод:
Беседа раскрывает сложную геополитическую картину, в которой иранно-израильский конфликт является частью глобальной борьбы за ресурсы, влияние и контроль над финансовыми потоками. Израиль, поддерживаемый США, стремится реализовать амбициозный проект «Великого Израиля», но сталкивается с сопротивлением Ирана, который опирается на Китай. Россия играет важную роль в сдерживании эскалации, особенно в ядерной сфере, и стремится избежать дестабилизации Ирана из-за возможных миграционных и экономических последствий. Визит вдовы Абэ в Россию и манёвры Казахстана/Азербайджана отражают попытки стран искать баланс между сильными игроками (Россией, США, Китаем). Китай демонстрирует экономическое превосходство, вынуждая США идти на уступки. Общий тон беседы подчёркивает, что мир находится на грани крупных конфликтов, где ключевую роль играют логистика, ресурсы и дипломатия, а исход зависит от того, кто окажется «сильным» в этой игре.