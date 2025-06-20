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Разберём, почему наш мозг ошибается в условиях информационного перегруза — и почему именно научный метод помогает восстановить ясность мышления. Научу, как дискутировать со сторонниками псевдонаучных идей.

Сегодня на моём канале выходит, пожалуй, самое жёсткое и скандальное видео за всё время. Мы поговорим о том, кто и зачем уничтожает американскую науку — и поверьте, всё куда мрачнее, чем кажется на первый взгляд.

Вы можете по-разному относиться к Трампу, Маску, Вансу или Роберту Кеннеди-младшему, но есть одна пугающая цифра: 75% учёных, опрошенных Nature, задумываются о бегстве из США.

Цензура, обрезание финансирования, антипрививочные мракобесы — это только верхушка айсберга. Под водой — нечто по-настоящему безумное: идеология, которая мечтает стереть университеты с лица Земли. Университеты, где ещё теплится дух свободы мысли.

И имя этой идеологии — Тёмное просвещение.

Детективная доска: https://drive.google.com/drive/folders/1uS6OYqrmi0gkr72Q9RtEg_P6Ksb0RA0l

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#наука #панчин #конецнауки

00:00:00 Вступление. Кринж-новости

00:04:33 Почему происходящее в США должно волновать каждого из нас?

00:06:24 Реклама

00:07:59 Зачем нужна фундаментальная наука?

00:11:49 Реклама

00:13:21 Учёных заставляют? Мракобес у руля

00:22:30 Снизу постучали: проект “Аутизм”

00:31:20 мРНК-вакцины под ударом

00:33:27 Трансгендерные мыши Трампа

00:37:57 Массовые увольнения из министерства здравоохранения США

00:41:47 Потери науки из-за эффективного менеджмента

00:45:00 Учёных запугивают. Профессора — наши враги

00:51:49 Климат и ивермектин

00:55:16 В США отменяют политику научной честности

00:57:21 Рептильное ядро в мозге человека

00:59:39 Учёных презирают?

01:02:21 Заключение. Что можем сделать мы для развития науки?