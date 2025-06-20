Трамп и Кеннеди уничтожают науку в США
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Разберём, почему наш мозг ошибается в условиях информационного перегруза — и почему именно научный метод помогает восстановить ясность мышления. Научу, как дискутировать со сторонниками псевдонаучных идей.
Сегодня на моём канале выходит, пожалуй, самое жёсткое и скандальное видео за всё время. Мы поговорим о том, кто и зачем уничтожает американскую науку — и поверьте, всё куда мрачнее, чем кажется на первый взгляд.
Вы можете по-разному относиться к Трампу, Маску, Вансу или Роберту Кеннеди-младшему, но есть одна пугающая цифра: 75% учёных, опрошенных Nature, задумываются о бегстве из США.
Цензура, обрезание финансирования, антипрививочные мракобесы — это только верхушка айсберга. Под водой — нечто по-настоящему безумное: идеология, которая мечтает стереть университеты с лица Земли. Университеты, где ещё теплится дух свободы мысли.
И имя этой идеологии — Тёмное просвещение.
Детективная доска: https://drive.google.com/drive/folders/1uS6OYqrmi0gkr72Q9RtEg_P6Ksb0RA0l
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#наука #панчин #конецнауки
00:00:00 Вступление. Кринж-новости
00:04:33 Почему происходящее в США должно волновать каждого из нас?
00:06:24 Реклама
00:07:59 Зачем нужна фундаментальная наука?
00:11:49 Реклама
00:13:21 Учёных заставляют? Мракобес у руля
00:22:30 Снизу постучали: проект “Аутизм”
00:31:20 мРНК-вакцины под ударом
00:33:27 Трансгендерные мыши Трампа
00:37:57 Массовые увольнения из министерства здравоохранения США
00:41:47 Потери науки из-за эффективного менеджмента
00:45:00 Учёных запугивают. Профессора — наши враги
00:51:49 Климат и ивермектин
00:55:16 В США отменяют политику научной честности
00:57:21 Рептильное ядро в мозге человека
00:59:39 Учёных презирают?
01:02:21 Заключение. Что можем сделать мы для развития науки?
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Возвращение кори в США:
- В Техасе зафиксирована первая за 10 лет смерть от кори — погибла 6-летняя девочка, родители которой отказались от вакцинации.
- В 2025 году в США зарегистрировано около 900 случаев кори (по сравнению с 285 в 2024 году), преимущественно среди антипрививочников.
- Министерство здравоохранения США, возглавляемое Робертом Кеннеди-младшим, не признаёт вспышку кори чрезвычайной ситуацией и запрещает публиковать данные о связи заболеваемости с низким уровнем вакцинации.
2. Антивакцинаторская политика:
- Новый министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, известный противник прививок, продвигает антинаучные взгляды, включая мифы о связи вакцин с аутизмом, ВИЧ и СПИДом, а также о вреде Wi-Fi и химтрейлах.
- Кеннеди принуждает подчинённых искать доказательства эффективности антинаучных методов лечения (например, витамина А при кори) и игнорировать научные данные, такие как мета-анализ 2014 года, опровергающий связь вакцин с аутизмом.
- Назначение на ключевые посты в Минздраве антиваксеров, таких как Дэйвид Гейер и Марти Маккери, усиливает антинаучный подход.
3. Сокращение финансирования науки:
- Министерство здравоохранения США прекратило финансирование исследований мРНК-вакцин, несмотря на их доказанную эффективность и Нобелевскую премию 2023 года.
- Уволены 10 000 сотрудников Минздрава, закрыты отделы по изучению инфекционных заболеваний, ВИЧ, постковида и резистентности к антибиотикам.
- Национальный научный фонд (NSF) заморозил гранты, а половина его штата уволена, что угрожает фундаментальной науке.
4. Идеология "Тёмного просвещения":
- Близкие к Трампу лица продвигают идеи "Тёмного просвещения", призывающие к уничтожению университетов как "рассадников инокомыслия".
- Университетам угрожают лишением финансирования за "либеральные исследования" и требуют проверять студентов на политическую лояльность.
- Гарвард и другие вузы сопротивляются, но уже теряют гранты и иностранных студентов.
5. Увольнения и эмиграция учёных:
- Около 75% учёных США, согласно опросу Nature, рассматривают возможность эмиграции из-за антинаучной политики.
- ЕС, Канада и Россия готовят программы для привлечения американских учёных, включая гранты в РФ.
- Уволены ключевые учёные, такие как Питер Маркс, разработчик мРНК-вакцин, и другие специалисты.
6. Оптимизация vs. мракобесие:
- Администрация Трампа оправдывает сокращения как "оптимизацию", обвиняя учёных в растрате средств на "бесполезные исследования" (например, "трансгендерные мыши").
- Однако эти исследования имеют важное значение (например, изучение гормонов для лечения хронических ран, рака и бесплодия).
- Закрытие программ, таких как USAID, может привести к миллионам дополнительных смертей от СПИДа.
7. Последствия для мировой науки:
- США — лидер в научных исследованиях, и их кризис замедлит глобальный прогресс в медицине, генетике и других областях.
- Учёные по всему миру зависят от американских баз данных (PubMed) и стандартов (FDA), которые теперь под угрозой.
- Антинаучная политика усиливает недоверие к экспертам, что может привести к росту заболеваемости и смертности.
8. Призыв к просвещению:
- Необходима популяризация науки и критического мышления, чтобы противостоять популизму и антиинтеллектуализму.
- Курсы, такие как "Думай как учёный", помогают людям разбираться в фактах и противостоять мифам.
Вывод:
Лекция Александра Панчина описывает тревожную ситуацию в американской науке, вызванную антинаучной политикой администрации Трампа, усиленной влиянием Роберта Кеннеди-младшего и идеологии "Тёмного просвещения". Сокращение финансирования, увольнения учёных, цензура научных данных и продвижение антивакцинаторских мифов угрожают не только американской, но и мировой науке, замедляя прогресс в медицине и других областях. Это приводит к росту заболеваемости (например, кори) и оттоку учёных из США. Для противодействия необходимы просвещение, поддержка науки и защита академической свободы. Игнорирование науки в пользу популизма и "оптимизации" может иметь катастрофические последствия для здоровья и прогресса человечества.