Несмотря на сверхжесткую финансовую политику (далеко не сводящуюся к ключевой ставке Банка России), экономический рост продолжается и даже ускорился в апреле (до 1,9% против 1,1% в марте, благодаря чему ВВП увеличился за первые четыре месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%).

Продолжился рост обрабатывающей промышленности и ряда других отраслей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Наиболее существенно в январе — апреле нарастило производство машиностроение, увеличившее выпуск продукции на 11,7%. В сфере общественного питания рост составил 7,5%, в строительном комплексе — 7,2%, в химическом — 4,5%.

Безработица стабилизировалась на крайне низком уровне в 2,3%. Ожидается, что реальные (с учетом роста цен) зарплаты в текущем году вырастут на 6,8%, а инфляция, как и предполагалось ранее, составит 7,6% (правда, допускается ее снижение ниже 7% при сохранении сложившейся динамики).

Инвестиции выросли в первом квартале на 8,7%, в том числе в образование — почти в полтора раза, в обрабатывающую промышленность — более чем в 1,4 раза, в информацию и связь — на 28,1%, в здравоохранение и социальные услуги — на 11,2%.

Ключевую роль в сохранении роста в условиях чрезмерно жесткой финансовой политики сыграло авансирование бюджетных расходов в январе-феврале, осуществленное правительством Мишустина в беспрецедентных размерах. Оно снизило расходы бизнеса (по крайней мере, связанного с бюджетом) на вынужденное кредитование и обеспечило ему необходимую предсказуемость и стабильность условий функционирования.

Проводимое правительством Мишустина вот уже третий год масштабное авансирование бюджетных расходов наглядно демонстрирует возобладание экономической логики развития над бухгалтерской либеральной логикой сокращения дефицита любой ценой, вплоть до подавления и разрушения экономики.

Значение этого фундаментального разворота невозможно переоценить: по сути, он означает нормализацию системы хозяйственных ценностей и приоритетов государства, проведенную премьером Мишустиным, как и все его революционные преобразования, без какой бы то ни было рекламы.

Да, результатом стало увеличение бюджетного дефицита — и недавно одобренное Госдумой его повышение с 1,18 до 3,8 трлн руб. не последнее. Реалистичным (при благоприятных внешних условиях) стоит признать годовой дефицит в 5-6 трлн руб. (то есть не 0,5% ВВП, как предполагалось при составлении бюджета, и не уточненные сейчас 1,7% ВВП, а 2,3-2,7% ВВП). Однако даже без привлечения 8,2 трлн руб., по живому свидетельству министра финансов Силуанова валяющихся без движения на счетах бюджета помимо Фонда национального благосостояния, полностью безопасным является увеличение бюджетного дефицита не только до 3, но и до 5% ВВП, то есть вдвое выше ожидаемого.

Таким образом, бюджетная цена стимулирования экономики полностью приемлема — и, скорее всего, не будет выбрана в этом году даже на две трети.

Полная управляемость федерального бюджета подтверждается тем, что после проведения авансирования расходов его дефицит за март-май составил ничтожные 0,71 трлн руб.; его основная часть, как обычно, придется на декабрь.

Итоги работы экономического блока правительства Мишустина в январе-апреле 2025 года и предложения по дальнейшему развитию экономики с учетом текущих вызовов были обсуждены на специальном совещании. Особое внимание уделяется формированию доходов бюджета с учетом волатильности мировых цен на нефть, работы промышленности в условиях сверхжесткой денежно-кредитной политики, а также учету отложенного спроса при прогнозировании.

Намечено проанализировать динамику развития сектора услуг, значение которого растет. При надежде на смягчение финансовой политики Банка России будет вестись мониторинг экономической ситуации с постоянной оценкой рисков.

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