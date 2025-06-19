Хитростью и обманом, или Эли Коэн — израильский Джеймс Бонд | Андрей Масалович
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Кибердед Андрей Игоревич Макарович об истории и методах работы израильской разведки и операциях МОССАД за рубежом. Также в выпуске: Если НАТО решит атаковать Россию; Эскалация конфликта Израиля и Ирана; КиберНАТО и трансформация MI-6.
Ведущий: Игорь Печенкин
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Исторический контекст израильской разведки:
- Упоминается легендарный шпион Эли Коэн, работавший в Дамаске. Он внедрил концепцию Activity-based Intelligence (разведка на основе активности), анализируя движение людей у здания генштаба Сирии, что позволяло делать выводы о военных планах.
- Израиль имеет семь разведывательных служб, но их эффективность иногда подвергается сомнению (пример: провал с атакой хуситов два года назад).
2. Философия и методы Моссада:
- Моссад считается одной из самых секретных спецслужб, действует по принципу «восстань и убей первым» (из Талмуда).
- Известны операции по точечным ликвидациям (например, убийство лидера ХАМАС в Дубае в 2010 году, где 27 оперативников допустили ошибки с паспортами и конспирацией).
- Философия Моссада допускает «сопутствующие потери» (гражданские жертвы) при устранении целей: 1–2 мирных жителя на одного террориста или до 10 на командира.
3. Современные конфликты и роль спецслужб:
- Обсуждается конфликт Израиля и Ирана 13 июня 2025 года, который характеризуется как военный теракт, а не диверсия, из-за удара по квартире с гражданскими.
- Удар по Ирану мог быть попыткой устранить военную верхушку, но военного смысла в этом пока не видно. Возможные последствия: усиление иранского самосознания и ускорение военных реформ (например, поставки Су-35).
- Прозрачная война: из-за тотальной разведки и гаджетов крупные операции невозможны, а пиар-кампании и провокации становятся ключевыми.
4. Эволюция войн и роль пиара:
- Современные войны — это не только боевые действия, но и пиар-акции (пример: брошюра Жака Бодрийяра «Войны в заливе не было»).
- Использование прокси-войск, дронов и операций под чужим флагом делает традиционные войны неэффективными.
- Пример: сбитый Boeing или события в Буче как провокации, которые «срабатывают один раз».
5. Критический взгляд на спецоперации:
- Английская школа спецслужб (через образ Джеймса Бонда) легализовала точечные убийства, что привело к нарушению международных норм.
- Моссад нарушает правила войны, считая их устаревшими, и оправдывает политические убийства как более гуманные (Меир Даган).
- Пример советской практики: ликвидация немецкой части, причастной к пыткам Зои Космодемьянской, по приказу Сталина.
6. Ошибки и уроки:
- Проколы разведок (например, израильтяне в Дубае или иранская верхушка, не готовая к удару).
- Уроки: после терактов атакованная сторона усиливает иммунитет (Иран может ускорить модернизацию армии).
Вывод:
Беседа раскрывает сложную природу современных конфликтов, где спецслужбы, такие как Моссад, играют ключевую роль, опираясь на философию превентивных ударов и точечных ликвидаций. Однако подобные действия, как теракт 13 июня в Иране, часто имеют ограниченный военный эффект и могут привести к обратным последствиям: укреплению противника, росту его самосознания и ускорению военных реформ. Современная война становится «прозрачной» и пиар-ориентированной, где провокации и операции под чужим флагом заменяют традиционные боевые действия. Это подчеркивает необходимость международных правил, чтобы избежать эскалации и узаконивания терроризма, хотя страх перед ядерной угрозой остается сдерживающим фактором.