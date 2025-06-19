Причины переселение целых народов во время ВОВ
Объективные причины переселение целых народов во время ВОВ. Жестокость, прихоть или необходимость.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Переселение народов в СССР во время Великой Отечественной войны:
- Некоторые этнические группы были переселены с их территорий на новые места жительства.
- Переселение имело обоснования, связанные с государственной безопасностью.
- Это было "наименьшим из зол", так как народы не помещали в резервации или лагеря, в отличие от практики в других странах.
2. Обвинения в адрес Сталина:
- С хрущёвских времён депортации считаются необоснованными и приписываются "прихоти" Сталина.
- Учебники и историки (Поливанов, Рожков, Земсков) утверждают, что депортации проводились для подавления национальной идентичности и ускорения ассимиляции.
- Эти утверждения не подкреплены убедительными источниками и противоречат политике СССР по созданию национальных республик и поддержке национальных языков.
3. Причины депортаций:
- Обвинения переселяемых народов в сотрудничестве с врагом (предательство Родины).
- Военное время требовало жёстких мер для обеспечения безопасности тыла.
- Крымские татары, в частности, обвинялись в массовом дезертирстве, поддержке немецких оккупантов и создании антисоветских формирований.
4. Сравнение с другими странами:
- США: после нападения на Пёрл-Харбор интернировали около 120 000 японцев, включая граждан США, без доказательств их вины.
- Великобритания: интернировала около 104 000 человек, включая граждан, по подозрению в симпатиях к нацистам; применялись суровые наказания за профашистские высказывания.
- Российская империя: в Первую мировую войну выселяла немецких колонистов из прифронтовых зон.
5. Исторический контекст крымских татар:
- Крымское ханство (XV–XVIII века) занималось набегами и работорговлей, что создало негативное отношение к татарам у соседних народов.
- После присоединения Крыма к России в 1783 году татары получили привилегии, но сохраняли антирусские настроения.
- В Крымскую войну (1853–1856) многие татары поддерживали антироссийскую коалицию, грабили и убивали христиан.
- В 1918 году, во время немецкой оккупации, татары участвовали в восстаниях против советской власти.
6. Депортация крымских татар в 1944 году:
- Проведена 18–20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны под руководством Сталина.
- Основания: массовое дезертирство (20 000 из 20 000 призванных в Красную армию), сотрудничество с немцами, участие в карательных операциях, создание вооружённых формирований (свыше 10 000 человек).
- Татары формировали роты самообороны, участвовали в расстрелах советских граждан, грабили партизанские базы, служили в немецкой армии и СД.
7. Оценка депортации:
- Лектор считает депортацию обоснованной мерой в условиях войны, подчёркивая, что татары избежали более сурового наказания, которое могло быть применено в других странах.
- Переселение рассматривается как вынужденная мера для защиты тыла и предотвращения дальнейшего предательства.
Вывод:
Лекция утверждает, что депортация крымских татар в 1944 году была объективно обоснованной мерой, вызванной их массовым сотрудничеством с немецкими оккупантами, дезертирством и антисоветской деятельностью. Автор опирается на исторические документы, свидетельства и сравнения с действиями других стран (США, Великобритания), чтобы показать, что подобные меры были распространены в военное время. Критика Сталина за депортации, по мнению лектора, неосновательна и исходит из политически мотивированных интерпретаций, игнорирующих реальные угрозы. Переселение представлено как гуманная альтернатива более жёстким мерам, применявшимся в других странах, хотя и признаётся его трагичность.
,,,,,PrrriveTT…..
Переселение народов в СССР,во время ВОВ = Полит-НЕОБХОДИМОСТЬ!!!
* Руководство СССР(= Сталин)- Поступило ОБОСНОВАННО!
* Ведь “ТО” – “КАК” вели себя НЕКОТОРЫЕ…Дало К “эТОМУ” Повод!
…поступи Союз иначе,ещё НЕ-известно – победили-бы…
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-> Власть ТОГО времени(при СССР)- Необходимо Реабилитировать!
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“паранжи”==НИКi снимайте И рассуждайте…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 19-6-25