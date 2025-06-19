Парад тщеславия и маленькая оранжевая революция; рождение главного оппозиционера Америки. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Параллели с 2020 годом:
- События в Лос-Анджелесе сравниваются с погромами 2020 года, вызванными смертью Джорджа Флойда.
- Тогдашние протесты были подпитаны общественным недовольством локдаунами, полицейским произволом и расовыми проблемами, что привело к массовому психозу, распространившемуся за пределы США.
- Протесты 2020 года искусственно раздувались СМИ, координировались в соцсетях и поддерживались организованными группами.
2. События в Лос-Анджелесе (июнь 2025):
- 6 июня агенты ICE провели рейды против нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе, что вызвало протесты.
- Лос-Анджелес — «город-убежище», где местные власти сопротивляются депортации нелегалов, что создает конфликт с федеральными законами.
- Протесты быстро переросли в хаос: столкновения с полицией, нападения на госслужащих, инциденты с журналистами и использование дымовых шашек.
- СМИ и соцсети активно раздували конфликт, обвиняя Трампа в жестокости и расизме.
3. Роль Дональда Трампа:
- Трамп, прозванный «президентом апельсином», усилил протесты, пообещав жесткий ответ, включая использование Национальной гвардии.
- Его действия воспринимаются как попытка компенсировать бездействие в 2020 году, но вместо подавления протестов он дал им новый импульс.
- Национальная гвардия, подчиненная штату, была задействована по приказу Трампа, что привело к судебному иску от властей Калифорнии.
4. Политический контекст и оппозиция:
- Протесты стали платформой для губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который стремится стать лидером демократической оппозиции против Трампа.
- Ньюсома поддерживает команда, включающая мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, сенаторов Алекса Падилью и Адама Шифа, а также президента Мексики Клаудию Шейнбаум.
- Шейнбаум использует протесты для давления на Трампа, мстя за его угрозы в адрес Мексики (вторжение, аннексия Канады и покупка Гренландии).
5. Оранжевая революция и символика:
- Протесты в Лос-Анджелесе приобрели черты «оранжевой революции» с характерной символикой (поднятые кулаки, фонарики, мексиканские флаги, образы детей в клетках).
- Лозунг «Нет королям» направлен против Трампа, которого обвиняют в узурпации власти, сравнивая с диктатором или царем.
- Сравнение Трампа с Цезарем и его заявления о третьем сроке или высечении лица на горе Рашмор усиливают эти обвинения.
6. Военный парад и образ Трампа:
- 14 июня 2025 года Трамп провел военный парад в Вашингтоне, приуроченный к 250-летию американской армии, но воспринятый как личный праздник.
- Парад был коммерциализирован (спонсоры: Coinbase, UFC, Palantir), что вызвало критику за несоответствие традициям и сравнения с парадами в Москве, Пекине или Париже.
- Американская публика восприняла парад как проявление демократии, несмотря на его организационные недостатки.
7. Будущие риски:
- Лето 2026 года станет ключевым: 250-летие США, 80-летие Трампа и чемпионат мира по футболу создадут фон для новых протестов.
- Любые инциденты (задержания мигрантов, столкновения) могут быть использованы оппозицией для подрыва репутации Трампа на международной арене.
Вывод:Протесты в Лос-Анджелесе в июне 2025 года стали не просто реакцией на рейды против нелегалов, но и частью политической борьбы, где Гэвин Ньюсом и его союзники используют ситуацию для усиления позиций в качестве оппозиции Трампу. Протесты приобрели черты «оранжевой революции», подпитываемой СМИ, соцсетями и международными игроками, такими как президент Мексики. Трамп, в свою очередь, своими действиями и риторикой (жесткий ответ, военный парад, заявления о власти) усиливает образ авторитарного лидера, что играет на руку его противникам. События 2025 года — это предвестник более масштабных политических конфликтов, которые могут развернуться в 2026 году на фоне значимых национальных и международных событий.