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КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ // Письма

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Переслано от: Константин Сёмин

Нам пишет Иван, Нижний Новгород:
- Пишет вам сотрудник службы поддержки доставки известной компании-монополиста жёлтого цвета. Хочу рассказать, как наш работодатель эксплуатирует нас, наряду с курьерами, и что мы по этому поводу думаем.

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Комментарий редакции

Тезисы выпуска:


1. Роль операторов службы поддержки: Операторы отвечают на звонки курьеров, сталкивающихся с проблемами при выполнении заказов (не отвечает получатель, не выходит отправитель, не выдают заказ и т.д.). Они следуют алгоритмам проверки для принятия решения о помощи или отказе.

2. Усложнение алгоритмов: Алгоритмы проверки регулярно обновляются и усложняются, чтобы предотвратить возможный "фрод" (обман) со стороны курьеров, что объясняется как защита компании от убытков.

3. Проблема с отменой заказов: В большинстве случаев (более 90%) операторы вынуждены отказывать курьерам в отмене заказов из-за строгих правил. Курьеры, отменяя заказы самостоятельно, теряют показатели активности и приоритета, что может привести к блокировке и потере заработка.

4. Негатив на операторов: Операторы становятся "прокладкой", впитывающей негатив курьеров, хотя сами не создают эти правила. Курьеры выражают недовольство, а операторы получают проклятия, хотя ответственность лежит на компании.

5. Изменение отношения коллег: Изначально операторы сочувствовали курьерам, но со временем многие начали оправдывать политику компании, обвиняя курьеров в попытках мошенничества. Это создает стену непонимания между операторами и курьерами.

6. Эксплуатация операторов: Компания манипулирует зарплатами операторов. Переход с сдельной оплаты (18 руб. за решенное обращение, 6 руб. за нерешенное) на почасовую (250 руб./час) с KPI, а затем возврат к сдельной с пониженными ставками (15 руб. за решенное, 1 руб. за нерешенное) привел к снижению доходов.

7. Отсутствие сопротивления: Операторы не могут организовать протест из-за удаленной работы, модерации чатов, запрета на сторонние чаты и угрозы увольнения за нарушение NDA. Это делает объединение невозможным.

8. Сравнение с курьерами: Курьеры более организованы в борьбе за свои права, в отличие от операторов, которые изолированы и не могут перенять их опыт из-за "стены непонимания".

9. Пожелание курьерам: Автор желает курьерам успехов в борьбе за улучшение условий труда и осознания важности объединения.

Вывод:


Сотрудник службы поддержки описывает системную эксплуатацию как курьеров, так и операторов со стороны компании-монополиста. Жесткие правила, усложненные алгоритмы и манипуляции с зарплатами создают атмосферу несправедливости и разобщенности. Операторы, изначально сочувствовавшие курьерам, постепенно перенимают корпоративную риторику, оправдывая жесткую политику компании, что усиливает отчуждение между группами работников. Отсутствие возможности для объединения и сопротивления среди операторов контрастирует с более успешной борьбой курьеров. Ситуация подчеркивает необходимость солидарности и организованности для противостояния корпоративной эксплуатации, но пока барьеры, созданные компанией, делают это невозможным для операторов.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QurEfUNGLd0
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