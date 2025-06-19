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Блиц-криг Израиля провалился. Что дальше? Константин Сивков

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Переслано от: День ТВ

В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Третья мировая гибридная война: Константин Сивков утверждает, что мир находится в состоянии третьей мировой гибридной войны, которая может перейти в классическую войну. Война ведётся коалициями: «океаническая» (США, Европа, Британия, Австралия, Япония, Южная Корея, Канада) против «континентальной» (Минск, Москва, Пекин, Иран, КНДР).

2. Роль Ирана: Иран является ключевым элементом континентальной коалиции и стратегическим форпостом России, обеспечивая стабильность на южных границах. Поражение Ирана приведёт к дестабилизации Средней Азии и Закавказья, росту терроризма и угрозам для России.

3. Провал израильской операции: Воздушная наступательная операция Израиля против Ирана провалилась. Первый удар не смог подавить систему ПВО Ирана, а последующие удары были несвоевременными и менее эффективными. Израиль перешёл к ракетным ударам с больших расстояний, избегая иранской ПВО.

4. Военный потенциал Ирана: Иран обладает значительными военными возможностями, включая гиперзвуковые и квазибаллистические ракеты, которые не перехватываются израильскими системами ПВО (ХЕЦ, Патриот). У Ирана есть истребители (МиГ-29, F-14A) и современные аналоги американских ракет. Также Иран получает поддержку, предположительно, от Китая (поставки грузов на Boeing 747).

5. Слабости Израиля: Израиль ограничен малой территорией, что затрудняет размещение заводов для производства ракет. Иран наносит удары по израильским предприятиям, истощая запасы ракет и ПВО. Израильские системы ПВО не справляются с иранскими квазибаллистическими ракетами.

6. Ядерная угроза: Сивков видит риск применения Израилем ядерного оружия, если тот поймёт, что терпит поражение. Это может спровоцировать ответный ядерный удар по Израилю, например, с использованием пакистанских технологий, что сделает территорию Израиля непригодной для жизни.

7. Концепция «Троянского коня»: Израиль использовал тактику диверсий и уничтожения иранского командного состава, но это не привело к дезорганизации иранских вооружённых сил. Система управления Ирана осталась функциональной.

8. Равновесие сил: На данный момент между Ираном и Израилем наблюдается паритет. Война переходит в фазу истощения, где Иран имеет преимущество за счёт поставок вооружений и большей территории.

9. Последствия для ядерной программы Ирана: Удары Израиля по ядерным объектам (Натанз, Фордо) не остановили программу. Глубокое расположение объектов делает их неуязвимыми для обычных вооружений. Только США с тяжёлыми бомбардировщиками (B-2) могли бы нанести ущерб, но и это не гарантирует успеха.

10. Геополитические риски: Сухопутная операция против Ирана невозможна без плацдарма (Турция, Саудовская Аравия, Сирия не дают согласия). Для подготовки такой операции потребуется не менее года.

Вывод:


Константин Сивков считает, что израильская военная операция против Ирана провалилась из-за недооценки противника и неспособности подавить его ПВО и систему управления. Война перешла в фазу ракетных обменов, где Иран имеет преимущество благодаря поддержке союзников (предположительно Китая) и устойчивости своих вооружённых сил. Поражение Ирана угрожает интересам России, так как он является ключевым союзником в континентальной коалиции. Наиболее опасным сценарием является эскалация с применением ядерного оружия, что может привести к катастрофическим последствиям для Израиля и региона. Текущая ситуация характеризуется паритетом сил, но перевес постепенно склоняется в сторону Ирана из-за истощения ресурсов Израиля.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/35a68aa1dc5071de5ec8028f98cb9371/
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