72 года назад, 19 июня 1953 года, в США на электрическом стуле были казнены сотрудники советской разведки
72 года назад, 19 июня 1953 года, в США на электрическом стуле были казнены сотрудники советской разведки, учёные-коммунисты, муж и жена, Юлиус и Этель Розенберги.
Они были обвинены в передаче СССР секретной информации, которая помогла скорейшему созданию советской атомной бомбы.
Исполнение смертного приговора Розенберги ожидали 2 года. Мощная международная кампанию за их помилование, в которой участвовали Альберт Эйнштейн, Томас Манн и папа Римский Пий XII оказалась напрасной. В ночь казни около пяти тысяч человек пришли к зданию тюрьмы выразить им поддержку и проститься с ними.
Были казнены родители двух маленьких детей, спасители мира от атомной диктатуры США и кто знает скольки еще Хиросим и Нагасаки. Убежденно и бескорыстно помогая Советскому Союзу они помогали и своей родине избежать бесчестия новых преступлений.
Их пример был слишком опасен для «цивилизованного мира», чтобы оставить их в живых.
Давайте вспомним сегодня Юлиуса и Этель Розенбергов, имена которых когда-нибудь обязательно станут гордостью американского народа.
Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky
Комментарий редакции
Кто были Юлиус и Этель Розенберги?
Юлиус Розенберг (род. 12 мая 1918) и Этель Грингласс Розенберг (род. 28 сентября 1915) — американские граждане еврейского происхождения, выросшие в Нью-Йорке в семьях рабочего класса. Оба были активными членами Коммунистической партии США в 1930-х годах, в период Великой депрессии, когда левые идеи привлекали многих американцев, разочарованных экономическим кризисом и социальным неравенством. Юлиус получил степень инженера-электрика в Городском колледже Нью-Йорка, а Этель, хотя и не имела высшего образования, была активной в профсоюзном движении и обладала острым умом и организаторскими способностями.
Юлиус работал инженером в армейском корпусе связи США, что дало ему доступ к военным технологиям. По версии обвинения, именно через эту работу он начал собирать и передавать секретную информацию советской разведке. Этель поддерживала мужа, хотя её роль в шпионаже остается предметом споров.
Работа и шпионская деятельность
Согласно обвинениям, Юлиус Розенберг в 1940-х годах организовал сеть информаторов, которая собирала секретные данные о военных технологиях США, включая информацию о ядерном оружии. Ключевым моментом стало сотрудничество с братом Этель, Дэвидом Гринглассом, который работал техником на проекте «Манхэттен» в Лос-Аламосе, где разрабатывалась американская атомная бомба. Грингласс, по его собственным показаниям, передал Юлиусу чертежи и описания компонентов атомной бомбы, включая так называемый «имплозивный механизм», который был критически важен для создания ядерного оружия.
Советский Союз, союзник США во время Второй мировой войны, не имел доступа к американским ядерным разработкам. Передача информации Розенбергами, по мнению историков, ускорила создание советской атомной бомбы (первое испытание которой произошло в 1949 году). Это изменило баланс сил в мире, предотвратив монополию США на ядерное оружие.
Однако степень участия Этель в шпионской деятельности остается спорной. Некоторые историки считают, что её роль была минимальной, ограничиваясь поддержкой мужа, в то время как другие утверждают, что она активно участвовала в координации работы сети. Документы, рассекреченные в 1990-х годах (например, проект «Венона», расшифровки советских сообщений), подтверждают, что Юлиус был ключевой фигурой в шпионской сети, но доказательства против Этель менее убедительны.
Обвинения и судебный процесс
Розенберги были арестованы в 1950 году после того, как ФБР, расшифровав советские шифровки и получив показания от перебежчиков, вышло на след шпионской сети. Ключевым свидетелем обвинения стал Дэвид Грингласс, который, чтобы смягчить собственное наказание, дал показания против сестры и её мужа. Он утверждал, что Этель печатала секретные документы на пишущей машинке, что стало одним из главных пунктов обвинения.
Судебный процесс начался в марте 1951 года в Нью-Йорке и проходил в атмосфере антикоммунистической истерии, подпитываемой маккартизмом. Судья Ирвинг Кауфман и прокурор Ирвинг Сейпол подчеркивали, что действия Розенбергов угрожали национальной безопасности США, утверждая, что их шпионаж сделал возможной Корейскую войну и потенциальную ядерную угрозу со стороны СССР. Обвинение строилось на косвенных уликах, показаниях Грингласса и других свидетелей, таких как Гарри Голд, курьер шпионской сети.
Защита Розенбергов настаивала на их невиновности, указывая на отсутствие прямых доказательств и политическую предвзятость процесса. Однако присяжные признали их виновными по обвинению в «заговоре с целью шпионажа» 29 марта 1951 года. 5 апреля судья Кауфман вынес смертный приговор, назвав их действия «хуже убийства» и обвинив в угрозе миру.
Ожидание казни и международная кампания
После приговора Розенберги провели два года в тюрьме Синг-Синг, ожидая исполнения приговора. В этот период развернулась беспрецедентная международная кампания за их помилование. Тысячи людей по всему миру, включая видных интеллектуалов, таких как Альберт Эйнштейн, Жан-Поль Сартр, Томас Манн, Пабло Пикассо, и даже папа Римский Пий XII, призывали к смягчению приговора. Они утверждали, что смертная казнь несоразмерна преступлению, особенно на фоне отсутствия прямых доказательств против Этель и гуманитарных соображений (у пары осталось двое сыновей, Майкл и Роберт, которым на момент казни было 10 и 6 лет).
В США протесты против казни также набирали силу. В ночь казни, 19 июня 1953 года, около 5000 человек собрались у тюрьмы Синг-Синг, чтобы выразить поддержку Розенбергам. Однако президент Дуайт Эйзенхауэр дважды отклонил прошения о помиловании, заявив, что их действия поставили под угрозу миллионы жизней.
Казнь
Казнь Розенбергов состоялась вечером 19 июня 1953 года. Юлиус был казнён первым, в 20:06, на электрическом стуле. Этель умерла через несколько минут, в 20:16, после того как потребовалось несколько разрядов тока, что вызвало шок у свидетелей и усилило восприятие жестокости казни. Их последние слова были полны достоинства: Юлиус заявил о своей любви к Этель, а она выразила надежду на мир и справедливость.
Казнь стала символом не только антикоммунистической паранойи, но и морального раскола в обществе. Для одних Розенберги были предателями, для других — героями, боровшимися за равновесие сил и предотвращение ядерной монополии США.
Последствия и наследие
- Семья и дети: Сыновья Розенбергов, Майкл и Роберт, были усыновлены семьёй Мееропол и выросли под другой фамилией. Позже они активно выступали за реабилитацию родителей, утверждая, что Этель была невиновна, а приговор Юлиусу был чрезмерно суровым. В 2015 году они подали прошение о пересмотре дела, но оно не было удовлетворено.
- Историческая оценка: Рассекреченные документы «Веноны» подтвердили, что Юлиус действительно был советским агентом, но роль Этель остаётся неясной. Многие историки считают, что её казнь была политически мотивированной, чтобы оказать давление на Юлиуса и запугать других потенциальных шпионов. Приговор также рассматривается как пример чрезмерной жестокости эпохи маккартизма.
- Культурное влияние: Дело Розенбергов вдохновило множество книг, пьес, фильмов и произведений искусства. Их образ стал символом сопротивления несправедливости и борьбы за убеждения. В то же время для некоторых они остаются предателями, чьи действия усилили угрозу холодной войны.
- Геополитические последствия: Передача ядерных секретов СССР действительно ускорила создание советской атомной бомбы, что изменило глобальный баланс сил. Некоторые считают, что это предотвратило возможные ядерные конфликты, так как США не могли больше полагаться на свою монополию. Другие утверждают, что это усилило напряжённость холодной войны.
Заключение
Юлиус и Этель Розенберги остаются фигурами, вызывающими полярные оценки. Для одних они — герои, пожертвовавшие жизнью ради предотвращения ядерной диктатуры и новых трагедий, подобных Хиросиме. Для других — предатели, поставившие под угрозу безопасность своей страны. Их казнь, особенно Этель, стала символом несправедливости и политического давления, а их имена продолжают вызывать споры о морали, лояльности и цене убеждений.
Сегодня, вспоминая Розенбергов, мы видим не только личную трагедию, но и отражение эпохи, где страх, идеология и жажда справедливости столкнулись в одном из самых драматичных эпизодов XX века.