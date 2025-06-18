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ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА ИРАНА: ВСЯ ПРАВДА. Готов ли Тегеран к ЯДЕРНОЙ БОМБЕ?

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Переслано от: Геоэнергетика инфо

Борис Марцинкевич подробно разбирает ядерную программу Ирана на фоне войны Иран-Израиль и глобальных геополитических изменений. Узнайте историю развития атомной энергетики Ирана, включая процесс обогащения урана и работу ключевых ядерных реакторов, таких как тяжеловодный реактор в Араке. Анализируем международные соглашения, такие как СВПД, роль МАГАТЭ и влияние санкций на ядерные амбиции Тегерана. Обсуждаем текущие новости Ирана, риски создания ядерного оружия и его возможное применение в регионе Ближнего Востока. Рассматриваем технические возможности Ирана, включая объекты в Натанзе, Фордо, Исфахане и их потенциал для производства оружейного плутония. Насколько Иран близок к ядерной бомбе и каковы могут быть последствия для мировой безопасности?

0:00 Иран Израиль сегодня. Ядерная программа Ирана: Тегеран готов?
0:46 Ядерная программа Ирана: мифы и реальность
1:20 Начало ядерной эры Ирана: реактор TRIGA и высокообогащенный уран
2:34 Разрыв ядерной сделки (СВПД): последствия для Ирана
3:17 Проект "Амад" Ирана: разработка ядерного оружия?
4:06 Хищение ядерного архива Ирана и инспекции МАГАТЭ
5:28 – Иран и ДНЯО: почему Тегеран не выходит из Договора о нераспространении
6:13 Инфраструктура ядерной программы Ирана: ключевые объекты и технологии
8:16 Производство "желтого кека" в Иране: комбинат в Ардакане
9:28 Центры обогащения урана: Натанз и Фордо. От энергетического до оружейного?
10:10 Иран: наращивание обогащения и восстановление ядерного потенциала
11:03 Производство ядерного топлива в Иране: опасения США и Запада
12:25 АЭС Бушер: роль России в иранской атомной энергетике
13:00 Иран против МАГАТЭ: право на мирный атом и угроза прекращения сотрудничества
15:50 Парчин: испытания для ядерного оружия или производство обычных вооружений?
16:51 Уязвимость ядерных объектов Ирана: Исфахан, Фордо, Натанз
17:00 Атаки Израиля: риск радиационной безопасности
21:01 Атаки Израиля на ядерные объекты: международное право и "око за око"

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. История иранской ядерной программы:
- Начало программы в 1967 году с запуском исследовательского реактора в Тегеранском ядерном исследовательском центре (поставка из США, обогащение урана до 93%).
- После 1979 года контакты с США были прерваны, но программа продолжилась.
- Реактор работает на обогащении 20% или 60% в настоящее время.

2. Обвинения и международное внимание:
- В 2002 году иранские оппозиционеры раскрыли существование объектов в Натанзе и Араке, связанных с проектом «Амат», предположительно направленным на создание ядерного оружия.
- В 2018 году был украден архив иранской ядерной программы (55 тыс. документов, 1999–2003 годы), что стало поводом для выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) при Дональде Трампе.
- МАГАТЭ обнаружило следы урана, обогащённого до 60%, в местах, где его не должно быть.

3. Технологическая цепочка:
- Добыча урановой руды на месторождении Саганг (провинция Язд).
- Производство жёлтого кека на комбинате в Ардакане.
- Конверсия урана в гексафторид урана в Исфахане.
- Обогащение урана в Натанзе (до 5%) и Фордо (до 20% или 60%).
- Производство ядерного топлива (оксид урана, ТВЭЛы) в Исфахане.
- Использование топлива в Тегеранском исследовательском центре и тяжеловодном реакторе в Араке (40 МВт, производство медицинских изотопов).

4. Медицинские изотопы и технологии:
- Иран занимает 3–4 место в мире по производству радиофармпрепаратов.
- Освоена технология газовых центрифуг для обогащения урана и производства изотопов.

5. Международные соглашения и санкции:
- СВПД подписан в 2015 году шестью странами (Иран, Россия, Китай, США, Франция, Германия).
- Иран согласился на ограничения (например, снижение обогащения урана, модернизация реактора в Араке) в обмен на снятие санкций.
- После выхода США из СВПД в 2018 году Иран начал постепенно отказываться от ограничений, возвращаясь к уровню 2015 года.

6. Подозрения и объекты:
- Комплекс Хондап (обнаружен в 2022 году) вызывает вопросы у МАГАТЭ, но доступ ограничен, так как объект не связан с СВПД. Возможно, там расположены центрифуги для обогащения урана.
- Комплекс Парчин подозревали в экспериментах с детонаторами для ядерного оружия, но после проверки МАГАТЭ в 2000-х годах ничего не было обнаружено.

7. Удары по объектам:
- Удары по объектам в Исфахане и Фордо (глубина залегания до 90 м, защита бетоном) не привели к значительным последствиям.
- Риск химической опасности из-за гексафторида урана в Исфахане, но альфа-излучение минимально.

8. Сотрудничество с Россией:
- Топливо для АЭС Бушер поставляется «Росатомом».
- Строится АЭС Бушер-2 с реакторами ВВЭР-1000.
- Возможны совместные проекты по переработке отходов.

9. Текущая ситуация:
- Иран не выходит из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чтобы избежать международного осуждения.
- Обвинения в создании ядерного оружия остаются неподтверждёнными.
- МАГАТЭ продолжает инспекции, но Иран может прекратить сотрудничество из-за невыполнения обязательств другими странами.

Вывод:

Иран обладает развитой ядерной программой, включающей добычу, обогащение урана и производство ядерного топлива, а также значительными достижениями в производстве медицинских изотопов. Несмотря на подозрения в разработке ядерного оружия, официально Иран придерживается мирных целей и остаётся в рамках ДНЯО. Обвинения со стороны Израиля и США, а также выход США из СВПД в 2018 году обострили ситуацию, но доказательства создания ядерного оружия отсутствуют. Иран использует тактику постепенного отказа от ограничений СВПД в ответ на санкции, сохраняя при этом сотрудничество с Россией и Китаем. Удары по ядерным объектам не нанесли значительного ущерба, а программа продолжает развиваться, балансируя между технологическим прогрессом и международным давлением.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/ca0ebaea9bc3fb343459744902b08b56/
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