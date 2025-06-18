Борис Марцинкевич подробно разбирает ядерную программу Ирана на фоне войны Иран-Израиль и глобальных геополитических изменений. Узнайте историю развития атомной энергетики Ирана, включая процесс обогащения урана и работу ключевых ядерных реакторов, таких как тяжеловодный реактор в Араке. Анализируем международные соглашения, такие как СВПД, роль МАГАТЭ и влияние санкций на ядерные амбиции Тегерана. Обсуждаем текущие новости Ирана, риски создания ядерного оружия и его возможное применение в регионе Ближнего Востока. Рассматриваем технические возможности Ирана, включая объекты в Натанзе, Фордо, Исфахане и их потенциал для производства оружейного плутония. Насколько Иран близок к ядерной бомбе и каковы могут быть последствия для мировой безопасности?

0:00 Иран Израиль сегодня. Ядерная программа Ирана: Тегеран готов?

0:46 Ядерная программа Ирана: мифы и реальность

1:20 Начало ядерной эры Ирана: реактор TRIGA и высокообогащенный уран

2:34 Разрыв ядерной сделки (СВПД): последствия для Ирана

3:17 Проект "Амад" Ирана: разработка ядерного оружия?

4:06 Хищение ядерного архива Ирана и инспекции МАГАТЭ

5:28 – Иран и ДНЯО: почему Тегеран не выходит из Договора о нераспространении

6:13 Инфраструктура ядерной программы Ирана: ключевые объекты и технологии

8:16 Производство "желтого кека" в Иране: комбинат в Ардакане

9:28 Центры обогащения урана: Натанз и Фордо. От энергетического до оружейного?

10:10 Иран: наращивание обогащения и восстановление ядерного потенциала

11:03 Производство ядерного топлива в Иране: опасения США и Запада

12:25 АЭС Бушер: роль России в иранской атомной энергетике

13:00 Иран против МАГАТЭ: право на мирный атом и угроза прекращения сотрудничества

15:50 Парчин: испытания для ядерного оружия или производство обычных вооружений?

16:51 Уязвимость ядерных объектов Ирана: Исфахан, Фордо, Натанз

17:00 Атаки Израиля: риск радиационной безопасности

21:01 Атаки Израиля на ядерные объекты: международное право и "око за око"

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