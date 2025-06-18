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Удары по Киеву, Кременчугу и Шостке стирают с лица земли инфраструктуру НАТО. Николай Сорокин

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Переслано от: День ТВ

В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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Комментарий редакции

Тезисы лекции Николая Сорокина:


1. Обмен телами погибших:
- Россия передала Украине значительное количество тел погибших украинских военнослужащих (около 1200 за раз, несколько раз), в то время как Украина вернула лишь 78 тел российских военнослужащих.
- Это объясняется характером боевых действий: Россия минимизирует свои потери, тогда как Украина несет значительные.
- Сорокин считает, что такая диспропорция свидетельствует о тактическом превосходстве России, которая избегает больших потерь благодаря медленному, но устойчивому продвижению.

2. Потери Украины:
- Зеленский официально признал 46 тысяч погибших, но, по данным Сорокина, западные и украинские источники говорят о 1,23 миллионах безвозвратных потерь (погибшие и неспособные продолжать воевать).
- Россия, по словам Сорокина, накопила значительный «обменный фонд» тел (около 2000–2200 на момент записи), что подчеркивает масштабы потерь Украины.

3. Тактика России:
- Медленное наступление России оправдано стремлением минимизировать потери. Быстрое продвижение (например, к Киеву или Одессе в 2022 году) привело бы к огромным жертвам.
- Современные условия войны, особенно господство БПЛА, делают танковые атаки рискованными, так как танки уязвимы в верхней и задней проекциях. Решение этой проблемы требует технологического прогресса.

4. Удары по инфраструктуре Украины:
- Массированные ракетно-дроновые атаки на Киев (ночь на 17 июня) и Кременчугский НПЗ. В Киеве пострадали промышленные объекты, без сообщений о жертвах среди гражданских.
- Кременчугский НПЗ, обеспечивавший до 92% нефтепродуктов Украины, полностью разрушен после удара более чем 20 ракетами и дронами. Восстановление невозможно в текущих условиях.
- Удары по Шостке (Сумская область) уничтожили лагерь наемников (французы, немцы, поляки), где, вероятно, готовились резервы для операций в Курской области.

5. Экономические последствия для Украины:
- Разрушение Кременчугского НПЗ вынудит Украину увеличить импорт топлива, что проблематично из-за экономического кризиса в Европе и дефицита доступных ресурсов.
- Европа, по словам Сорокина, переживает рецессию и стагфляцию, что снижает ее способность поддерживать Украину.

6. Международная политика:
- Поздравление Трампа с Днем России (12 июня) воспринимается как признак отхода его администрации от глобалистской повестки.
- В США нарастает внутренний конфликт: попытки демократов организовать протесты против Трампа (включая обсуждение сецессии в Калифорнии) провалились из-за недостаточной поддержки.
- Удар Израиля по Ирану, вероятно, произошел без полного согласования с Трампом, что демонстрирует снижение влияния США на международной арене.
- Сорокин поддерживает позицию Трампа против глобалистских идей, особенно в вопросах гендерной политики, считая это вкладом в сохранение традиционных ценностей.

7. Критика празднования Дня России:
- Сорокин считает 12 июня 1990 года негативной датой, связанной с началом развала СССР, и выступает против празднования, связанного с деятельностью Ельцина и других фигур, которых он называет предателями.
- Он предлагает ассоциировать День России с приходом к власти Путина и началом СВО как символами возрождения страны.

Вывод:

Николай Сорокин в своем выступлении подчеркивает военное и стратегическое превосходство России в конфликте с Украиной, выраженное в минимальных потерях, успешных ударах по ключевой инфраструктуре (Кременчугский НПЗ, объекты в Киеве и Шостке) и тактической выдержке. Разрушение инфраструктуры Украины, по его мнению, значительно ослабляет ее военный и экономический потенциал, особенно в условиях сокращающейся поддержки со стороны Европы, переживающей экономический кризис. На международной арене Сорокин отмечает ослабление влияния США и отход администрации Трампа от глобалистской повестки, что, по его мнению, соответствует интересам России. Критика Дня России связана с историческим контекстом развала СССР, но акцент на текущих достижениях России подчеркивает уверенность в ее стратегическом курсе. Выступление отражает убежденность в правильности выбранной Россией тактики и ее способности эффективно противостоять внешним вызовам.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/607ce63ac3b6ab2cb19d456831a209ba/
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