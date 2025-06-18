Чем отличается отношение к войне израильтян и персов. Промежуточные итоги ближневосточного кризиса
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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#эксклюзивДня
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Израильский удар по Ирану (13 июня):
- Масштабная атака с использованием ракет, дронов, авиации и диверсий.
- Цели: объекты в Нетензе (связанные с ядерной программой), убийство ключевых фигур (руководитель КСИР, начальник генштаба, физики-ядерщики).
- Шок для иранской системы командования, но иерархия устояла благодаря подготовке (ложные цели, макеты пусковых установок).
2. Ответный удар Ирана:
- Произошел в тот же вечер, также масштабный.
- Поражены административные здания в Тель-Авиве, пусковые установки ПВО, военные объекты.
- Урон оказался значительным, несмотря на заявления Израиля о минимальных потерях (официально 4 погибших, но фото указывают на большее число жертв).
3. Культурные различия в восприятии потерь:
- Израиль минимизирует свои потери, избегает акцента на поражениях («потерь нет»).
- Иран, наоборот, подчеркивает потери, записывая погибших в «мученики», что усиливает пропаганду.
4. Эффективность ПВО Израиля:
- Системы «Железный купол» и «Праща Давида» не справились с иранскими ракетами, что стало сюрпризом для тех, кто верил в их неуязвимость.
5. Пропаганда и риторика:
- Израиль оправдывает удары как «самооборону», сравнивает Иран с нацистской Германией, подчеркивает страдания граждан (аналогии с Холокостом).
- Иран использует фотошоп и громкие заявления о победах, но признает урон.
- Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам.
6. Последующие удары (14–16 июня):
- Израиль атаковал министерства, авиабазу в Табризе, телеканалы, склады боеприпасов в Иране.
- Иран нанес удары по топливным хранилищам и портам в Хайфе и Ашкелоне.
- Обе стороны бьют по инфраструктуре (электростанции, порты, водохранилища).
7. Глобальный контекст:
- Иран угрожает перекрыть нефтяной рынок в случае атак на его нефтяную инфраструктуру, что может быть намеком Китаю (основному покупателю иранской нефти).
- Переговоры по ядерной сделке между Ираном и США сорваны, что, возможно, связано с действиями Израиля и амбивалентной позицией Трампа.
- США направили военные самолеты-заправщики на Ближний Восток, но Трамп заявил о нежелании вести переговоры с Ираном, требуя его капитуляции.
8. Израильская стратегия:
- Дестабилизация Ирана с целью гуманитарной катастрофы, бегства населения и смены режима.
- Удары по Ирану не связаны с реальной ядерной угрозой (постоянные атаки по Нетензу с 2018 года не остановили программу).
- Израиль поддерживают региональные страны (Ирак, Сирия, Саудовская Аравия, Турция), предоставляя воздушное пространство и сбивая иранские ракеты.
9. Уязвимость Израиля:
- Общество привыкло к безопасности, но атаки Ирана подрывают веру в защиту государства.
- Остановка авиасообщения, закрытие портов и границ усиливает изоляцию.
- Потеря веры в безопасность может привести к эмиграции и кризису легитимности государства.
10. Сравнение с другими конфликтами:
- Действия Израиля напоминают стратегии, применяемые против России.
- Ирану ставят в упрек неспособность анализировать прошлые войны (Ирано-иракская, Сирия), но он демонстрирует адаптацию.
- Общество Ирана требует ответных ударов, что усиливает внутреннюю консолидацию.
Вывод:
Лекция описывает обострение конфликта между Израилем и Ираном, начавшееся с израильского удара 13 июня 2025 года, за которым последовал мощный ответ Ирана. Обе стороны наносят значительный урон инфраструктуре и используют пропаганду для преувеличения своих успехов и минимизации потерь. Культурные различия проявляются в подходах к освещению потерь: Израиль скрывает поражения, Иран возводит их в символ борьбы. Несмотря на израильскую стратегию дестабилизации Ирана, иранская система командования оказалась устойчивой, а ПВО Израиля — уязвимой. Конфликт имеет глобальные последствия, включая срыв ядерных переговоров и угрозу нефтяному рынку. Уязвимость Израиля заключается в потере общественной веры в безопасность, что может привести к кризису легитимности, тогда как Иран демонстрирует способность к адаптации. Конфликт не является полноценной войной, но его исход остается неопределенным, а сценарий действий Израиля может быть использован против других стран, включая Россию.