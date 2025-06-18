Главная » Видео, Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Ближнего востока

Чем отличается отношение к войне израильтян и персов. Промежуточные итоги ближневосточного кризиса

1 0
Переслано от: День ТВ

В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

Подписывайтесь на наши площадки!

Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra

Мероприятия «День-центра» den-magazin.ru/utm/1473
Книжный магазин «День» den-magazin.ru

Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638

#эксклюзивДня

Комментарий редакции

Тезисы лекции:


1. Израильский удар по Ирану (13 июня):
- Масштабная атака с использованием ракет, дронов, авиации и диверсий.
- Цели: объекты в Нетензе (связанные с ядерной программой), убийство ключевых фигур (руководитель КСИР, начальник генштаба, физики-ядерщики).
- Шок для иранской системы командования, но иерархия устояла благодаря подготовке (ложные цели, макеты пусковых установок).

2. Ответный удар Ирана:
- Произошел в тот же вечер, также масштабный.
- Поражены административные здания в Тель-Авиве, пусковые установки ПВО, военные объекты.
- Урон оказался значительным, несмотря на заявления Израиля о минимальных потерях (официально 4 погибших, но фото указывают на большее число жертв).

3. Культурные различия в восприятии потерь:
- Израиль минимизирует свои потери, избегает акцента на поражениях («потерь нет»).
- Иран, наоборот, подчеркивает потери, записывая погибших в «мученики», что усиливает пропаганду.

4. Эффективность ПВО Израиля:
- Системы «Железный купол» и «Праща Давида» не справились с иранскими ракетами, что стало сюрпризом для тех, кто верил в их неуязвимость.

5. Пропаганда и риторика:
- Израиль оправдывает удары как «самооборону», сравнивает Иран с нацистской Германией, подчеркивает страдания граждан (аналогии с Холокостом).
- Иран использует фотошоп и громкие заявления о победах, но признает урон.
- Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам.

6. Последующие удары (14–16 июня):
- Израиль атаковал министерства, авиабазу в Табризе, телеканалы, склады боеприпасов в Иране.
- Иран нанес удары по топливным хранилищам и портам в Хайфе и Ашкелоне.
- Обе стороны бьют по инфраструктуре (электростанции, порты, водохранилища).

7. Глобальный контекст:
- Иран угрожает перекрыть нефтяной рынок в случае атак на его нефтяную инфраструктуру, что может быть намеком Китаю (основному покупателю иранской нефти).
- Переговоры по ядерной сделке между Ираном и США сорваны, что, возможно, связано с действиями Израиля и амбивалентной позицией Трампа.
- США направили военные самолеты-заправщики на Ближний Восток, но Трамп заявил о нежелании вести переговоры с Ираном, требуя его капитуляции.

8. Израильская стратегия:
- Дестабилизация Ирана с целью гуманитарной катастрофы, бегства населения и смены режима.
- Удары по Ирану не связаны с реальной ядерной угрозой (постоянные атаки по Нетензу с 2018 года не остановили программу).
- Израиль поддерживают региональные страны (Ирак, Сирия, Саудовская Аравия, Турция), предоставляя воздушное пространство и сбивая иранские ракеты.

9. Уязвимость Израиля:
- Общество привыкло к безопасности, но атаки Ирана подрывают веру в защиту государства.
- Остановка авиасообщения, закрытие портов и границ усиливает изоляцию.
- Потеря веры в безопасность может привести к эмиграции и кризису легитимности государства.

10. Сравнение с другими конфликтами:
- Действия Израиля напоминают стратегии, применяемые против России.
- Ирану ставят в упрек неспособность анализировать прошлые войны (Ирано-иракская, Сирия), но он демонстрирует адаптацию.
- Общество Ирана требует ответных ударов, что усиливает внутреннюю консолидацию.

Вывод:


Лекция описывает обострение конфликта между Израилем и Ираном, начавшееся с израильского удара 13 июня 2025 года, за которым последовал мощный ответ Ирана. Обе стороны наносят значительный урон инфраструктуре и используют пропаганду для преувеличения своих успехов и минимизации потерь. Культурные различия проявляются в подходах к освещению потерь: Израиль скрывает поражения, Иран возводит их в символ борьбы. Несмотря на израильскую стратегию дестабилизации Ирана, иранская система командования оказалась устойчивой, а ПВО Израиля — уязвимой. Конфликт имеет глобальные последствия, включая срыв ядерных переговоров и угрозу нефтяному рынку. Уязвимость Израиля заключается в потере общественной веры в безопасность, что может привести к кризису легитимности, тогда как Иран демонстрирует способность к адаптации. Конфликт не является полноценной войной, но его исход остается неопределенным, а сценарий действий Израиля может быть использован против других стран, включая Россию.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/a187c1724f1599317ed271bcfae9dcca/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Настроения в США по отношению к социализму, коммунизму и коллективизму»
Национализм — что это такое и к чему он ведёт? Часть вторая: национализм и национальное самосознание
Война в кино по-русски и по-американски
Отношение к беременности на Руси
Страсти по Грибоедову. К 225-летию со дня рождения автора «Горя от ума»
От апартеида к геноциду
Родина Скифов и Амазонок в Красноярском крае и на реке Лена в "Скифской истории" Лызлова 1692 г. Ч.5
Договор между Советской Республикой и Персией как связь времён и цивилизаций

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru