Герой

Что есть истина?

Друг.

Да, слава в прихотях вольна.

Как огненный язык, она

По избранным главам летает,

С одной сегодня исчезает

И на другой уже видна.

За новизной бежать смиренно

Народ бессмысленный привык;

Но нам уж то чело священно,

Над коим вспыхнул сей язык.

На троне, на кровавом поле,

Меж граждан на чреде иной

Из сих избранных кто всех боле

Твоею властвует душой?

Поэт.

Все он, все он — пришлец сей бранный,

Пред кем смирилися цари,

Сей ратник, вольностью венчанный,

Исчезнувший, как тень зари.

Друг.

Когда ж твой ум он поражает

Своею чудною звездой?

Тогда ль, как с Альпов он взирает

На дно Италии святой;

Тогда ли, как хватает знамя

Иль жезл диктаторский; тогда ль,

Как водит и кругом и вдаль

Войны стремительное пламя,

И пролетает ряд побед

Над ним одна другой вослед;

Тогда ль, как рать героя плещет

Перед громадой пирамид,

Иль, как Москва пустынно блещет,

Его приемля, — и молчит?

Поэт.

Нет, не у счастия на лоне

Его я вижу, не в бою,

Не зятем кесаря на троне;

Не там, где на скалу свою

Сев, мучим казнию покоя,

Осмеян прозвищем героя,

Он угасает недвижим,

Плащом закрывшись боевым.

Не та картина предо мною!

Одров я вижу длинный строй,

Лежит на каждом труп живой,

Клейменный мощною чумою,

Царицею болезней… он,

Не бранной смертью окружен,

Нахмурясь ходит меж одрами

И хладно руку жмет чуме

И в погибающем уме

Рождает бодрость… Небесами

Клянусь: кто жизнию своей

Играл пред сумрачным недугом,

Чтоб ободрить угасший взор,

Клянусь, тот будет небу другом,

Каков бы ни был приговор

Земли слепой…

Друг.

Мечты поэта —

Историк строгий гонит вас!

Увы! его раздался глас, —

И где ж очарованье света!

Поэт.

Да будет проклят правды свет,

Когда посредственности хладной,

Завистливой, к соблазну жадной,

Он угождает праздно! — Нет!

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман…

Оставь герою сердце! Что же

Он будет без него? Тиран…

Друг.

Утешься…

Александр Пушкин, 1830 г.

Введение: о стихотворении «Герой»

Стихотворение Александра Пушкина «Герой» (1830) представляет собой философский диалог между Поэтом и Другом, в котором поднимаются вопросы о сущности героизма, истины и человеческой природы. Написанное в эпоху, когда образ Наполеона ещё будоражил умы европейцев, произведение исследует, что делает человека героем: внешние подвиги или внутренние нравственные качества. Через напряжённый спор двух голосов — прагматичного Друга и романтического Поэта — Пушкин раскрывает конфликт между материалистическим и идеалистическим мировоззрением, который находит отражение в более широком противостоянии науки и религии, прагматизма и веры в высшие идеалы.

Образ героя и намёк на Наполеона

В центре стихотворения — образ «пришельца бранного», перед которым «смирилися цари», фигуры, чья слава подобна «огненному языку», переходящему от одного избранника к другому. Хотя имя Наполеона прямо не упоминается, его черты угадываются в описании: военные победы, диктаторский жезл, взгляд с Альп на Италию, триумф у пирамид или в опустевшей Москве. В эпоху Пушкина Наполеон был символом величия, но также и трагической фигуры, чья слава оказалась мимолётной. Друг восхищается его внешними подвигами, видя в них суть героизма, и задаёт вопросы, подчёркивая моменты триумфа: «Когда ж твой ум он поражает / Своею чудною звездой?»

Поэт, напротив, отвергает эти внешние проявления славы. Для него подлинный героизм — не в победах или власти, а в нравственном подвиге. Кульминацией становится образ героя, который, рискуя жизнью, ходит среди зачумлённых, «хладно руку жмёт чуме» и вселяет бодрость в умирающих. Этот эпизод, возможно, отсылает к легенде о посещении Наполеоном чумного госпиталя в Яффе, хотя историчность этого события сомнительна. Для Пушкина важен не факт, а символ: герой — это тот, кто действует ради других, не ища славы, руководствуясь состраданием и человечностью.

Друг в диалоге представляет прагматичную, рациональную позицию, связывая героизм с достижениями, которые можно измерить и оценить. Он — голос «историка строгого», требующего фактов и объективности. Поэт же воплощает романтический идеал, отстаивая внутреннюю силу, сердце героя, которое возвышает его над толпой. Этот конфликт задаёт тон всему стихотворению, переходя от частного вопроса о героизме к универсальной дилемме: что важнее — «низкие истины» или «возвышающий обман»?

Низкие истины и возвышающий обман: наука против религии

Ключевая идея стихотворения выражена в словах Поэта:

«Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман…»

«Низкие истины» можно интерпретировать как рациональный, материалистический взгляд на мир, который ограничивается фактами и законами природы. Это подход, характерный для науки, которая объясняет явления через эмпирические данные, но не отвечает на вопросы о смысле жизни, нравственности или высших устремлениях. «Возвышающий обман» — это вера в идеалы, будь то героизм, сострадание или справедливость, которые не всегда поддаются рациональному обоснованию, но вдохновляют человека к преодолению своей животной природы.

Этот конфликт перекликается с противостоянием науки и религии. Религия, обращаясь к душе, предлагает веру в бессмертие, высшую справедливость и моральные ориентиры — то, что Пушкин называет «возвышающим обманом». Наука же, сосредоточенная на материальном мире, ограничивается «низкими истинами», которые объясняют физическую реальность, но оставляют человека перед экзистенциальной пустотой. Пушкин через Поэта утверждает, что без веры в идеалы человек теряет свою уникальность, рискуя стать лишь частью животного царства, где правят инстинкты и эгоизм.

Примеры из литературы: Базаров и Иван Карамазов

Эта дилемма находит отражение в русской литературе, особенно в образах Евгения Базарова из «Отцов и детей» Тургенева и Ивана Карамазова из «Братьев Карамазовых» Достоевского.

Евгений Базаров — воплощение нигилизма и прагматизма. Он отвергает всё, что не поддаётся эмпирическому анализу: искусство, любовь, религию. Для него мир состоит из «низких истин» — биологических и социальных процессов, которые можно изучить и объяснить. Базаров презирает «возвышающий обман», считая его слабостью. Однако Тургенев показывает, что такой подход делает его внутренне уязвимым. Столкнувшись с любовью к Анне Одинцовой и собственной смертностью, Базаров ощущает пустоту своего мировоззрения. Его нигилизм не даёт ответов на вопросы о смысле жизни, и в финале он оказывается трагически одиноким перед лицом смерти.

Иван Карамазов идёт ещё дальше, формулируя тезис: «Если Бога нет, то всё позволено». Его рациональный ум отвергает религиозные «обманы» о высшей справедливости и морали, но это приводит к нравственному и экзистенциальному кризису. Иван, отрицая «возвышающий обман», теряет ориентиры, и его бунт против Бога становится бунтом против смысла. Достоевский показывает, что без веры в высшие идеалы человек оказывается в моральной пустоте, где «низкие истины» науки и логики не дают утешения.

Оба персонажа иллюстрируют опасность абсолютизации «низких истин». Пушкин в «Герое» предостерегает от этого, показывая, что без «возвышающего обмана» — веры в добро, героизм, сострадание — человек теряет свою человечность. Образ героя, который помогает зачумлённым, рискуя жизнью, воплощает этот идеал: его поступок не рационален с точки зрения науки (риск заражения, отсутствие выгоды), но он возвышает человека, делая его «другом небес».

Приоритет нравственного над материальным

Важно отметить, что Пушкин не отрицает «низкие истины» полностью и не абсолютизирует «возвышающий обман». Его Поэт в «Герое» не выступает против науки или рациональности как таковых, а критикует «посредственность хладную», которая использует «низкие истины» для подавления идеалов. Его позиция — это не отрицание материального мира, а утверждение приоритета нравственного над материальным. Фраза «Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман» подчёркивает, что идеалы, даже если они кажутся «обманом» с точки зрения прагматизма, имеют высшую ценность, так как поднимают человека над его животной природой. Именно вера в добро, справедливость и сострадание делает человека человеком, отличая его от животного царства, где правят лишь инстинкты и выживание.

Заключение

Стихотворение «Герой» — это глубокое размышление о природе героизма и человеческого духа. Через образ Наполеона и диалог Поэта и Друга Пушкин показывает, что подлинный героизм — не во внешних подвигах, а в нравственном подвиге, основанном на сострадании и самопожертвовании. Конфликт «низких истин» и «возвышающего обмана» отражает противостояние науки и религии, прагматизма и веры в идеалы. Примеры Базарова и Ивана Карамазова иллюстрируют, как отказ от «возвышающего обмана» ведёт к нравственной пустоте. Пушкин же утверждает, что именно вера в высшие ценности позволяет человеку преодолеть свою животную природу и обрести истинное величие.