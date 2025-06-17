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Сводки с фронтОв с Котом Костяном от 16.06.25

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Комментарий редакции

Тезисы выпуска:


1. Рекомендация российского посольства: Посольство России в Израиле советует гражданам РФ покинуть страну, что указывает на серьёзные причины, вероятно, связанные с безопасностью.

2. Призыв к подписке на Telegram-канал: Автор активно рекламирует свой новый Telegram-канал (kat.ru), предлагая подписчикам обсуждения, включая шутливые темы (например, сравнение ушей Слепакова), и обещает дружный чат для общения.

3. Критика российских релокантов:
- Многие известные российские либералы (Шац, Макаревич, Слепаков, Латынина и др.) перестали активно обсуждать Россию и её политику.
- Некоторые релоканты, обещавшие защищать Израиль, покинули страну (например, один уехал в Грузию с вином, другой продвигает концерты в Германии).
- Автор саркастически подчёркивает их отсутствие на передовой в Израиле, несмотря на публичные заявления о патриотизме.

4. Ситуация в Израиле:
- Израиль переживает сложный период, сравнимый с «сектором Газа».
- Система ПВО «Железный купол» подвергается критике и называется «железной кастрюлей».
- Упоминаются атаки, в том числе предполагаемые ошибки американской ПВО, обстреливающей собственных граждан.

5. Критика либеральных активистов:
- Латынина ошибочно интерпретирует исторические события (например, про Неемию и восстановление храма), что высмеивается автором.
- Другие активисты (например, с Кипра) выражают гордость за Израиль, но находятся далеко от зоны конфликта.

6. Ситуация на Украине:
- Зеленский избегает выборов, что вызывает критику.
- Упоминается некий «пациент», поддерживающий Зеленского, но неспособный договориться даже с женой.
- Украинская политика и менталитет высмеиваются через призму доносов и низкого рейтинга IQ.

7. Российский менталитет:
- Россия представлена как страна с высоким IQ и уникальным менталитетом, который автор считает лучшим в мире.

Вывод:

Выпуск представляет собой саркастический обзор текущих событий с акцентом на критику российских либералов-релокантов, которые, по мнению автора, лицемерно выражают патриотизм, но избегают реального участия в конфликтах в Израиле. Автор высмеивает их поведение, а также ситуацию на Украине, противопоставляя этому «российский менталитет» как пример силы и интеллекта. Основной тон — ироничный, с элементами пропаганды, направленной на подчёркивание превосходства России и критики её оппонентов.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yf-u5-YAD24
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