Ответы на вопросы (16.01). Протоиерей Андрей Ткачёв
Благотворительность: https://pay.cloudtips.ru/p/9a762c1a
Также: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Канал Царьград: https://tsargrad.tv
Каналы отца Андрея:
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
YouTube: https://www.youtube.com/@ПротоиерейАндрейТкачёв
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Комментарий редакции
1. Вопрос о книге Сираха (12:7): "Давай доброму и не помогай грешному" (Дмитрий)
Суть ответа: Ветхозаветная мудрость книги Сираха советует рассудительно распределять ограниченные ресурсы, отдавая предпочтение благочестивым, а не грешникам. Это контрастирует с евангельской заповедью милосердия ко всем, но для человека с ограниченными возможностями рассудительность — основа добродетели. Святые, обладая "неограниченным ресурсом" благодати, помогают всем без различия, как Бог.
2. Зачем Господь использует телесные действия (наложение рук, брение) для исцеления, если может исцелять словом? Почему кровоточивая женщина исцелилась через прикосновение? (Арина, 11 лет)
Суть ответа: Человек — духовно-телесное существо, поэтому исцеление часто происходит через телесные действия (прикосновение, брение), чтобы учитывать природу человека. Эти действия символичны, напоминают о сотворении человека из глины. Кровоточивая женщина исцелилась через прикосновение к одежде Христа, так как вера и телесный контакт вместе открывают путь к благодати.
3. Как формировалась молитва в раннем христианстве? (на основе Луки 24)
Суть ответа: Христианская молитва выросла из синагогального богослужения, включавшего псалмопение, чтение Писания и проповеди. Апостолы, будучи евреями, знали псалмы и молитвенные традиции, которые адаптировали в христианстве. Литургия развилась из синагогальной практики и Тайной вечери, став основой богослужения.
4. Притча о талантах (Мф. 25:29): "Всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется" (Александр)
Суть ответа: У кого есть вера и благодать, тот приумножит их через духовную жизнь, а у кого их нет, потеряет даже то, что кажется ему принадлежащим. Все земные богатства временны, истинное сокровище — благодать Святого Духа, которая сохраняется за гробом.
5. Как молиться за умершую мать-алкоголичку, не покаявшуюся перед смертью? (Татьяна)
Суть ответа: Смерть уравнивает все обиды, и дочь должна молиться за мать с любовью и жалостью, без страха или стыда. Такая молитва должна быть искренней и интимной, так как только близкие могут молиться с теплотой. Любовь в молитве защищает от вреда.
6. Может ли православная женщина не соглашаться с мужем в вопросе рождения детей? (Анна)
Суть ответа: Рождение детей — обоюдное решение супругов. Женщина, уже родившая шестерых детей, имеет право отказаться от новых беременностей из-за физической и эмоциональной усталости. Мужу следует пожалеть жену, так как она не только мать, но и человек, нуждающийся в заботе.
7. Можно ли ставить статую Христа на улице? (Саша)
Суть ответа: Статуи Христа допустимы в православии, но не распространены, в отличие от икон. Если статуя будет эстетичной и вдохновляющей на молитву, она уместна. Если же она окажется некачественной или уродливой, лучше отказаться, чтобы не создавать повода для насмешек.
8. Как исповедовать Христа, если стыдно за свои грехи? (Иван)
Суть ответа: Стыд за свои грехи не должен мешать исповеданию Христа, так как Его святость — объективная истина, которую может проповедовать любой, даже грешник. Важно смиренно признавать свои недостатки, но говорить о Христе, указывая на Него, а не на себя.
9. Исаия 8:3: О чем речь в этом стихе? (Ольга)
Суть ответа: Исаия получил от Бога повеление зачать сына с женой-пророчицей и назвать его Магер Шалал Хаш Баз, что означает "спешит грабёж, ускоряет добыча". Это пророческое имя связано с грядущими геополитическими событиями, предсказывающими вторжение Ассирии.
10. Жизнь — это скорбь или радость? (Александр, по словам отца)
Суть ответа: Жизнь сочетает скорби и радости. Скорби неизбежны, но радости (природа, дети, искусство) тоже присутствуют. Однако земные радости временны и смешаны с печалью, а истинное, непреходящее счастье возможно только в вечной жизни с Богом.
Вывод: Отец Андрей отвечает на вопросы с пастырской заботой, соединяя библейскую мудрость, богословские размышления и житейский опыт. Он подчеркивает важность рассудительности, смирения и веры в Бога, указывая на духовный смысл жизни, где временные радости и скорби — лишь намёки на вечное счастье. Его ответы призывают к любви, молитве и осмысленному отношению к вере, подчеркивая, что даже грешники могут свидетельствовать о Христе, а земные трудности — это путь к духовному росту.
,,,PrrriveTT…
…а ЗНАЕШь-li Ты Андрюшенька,ЧТО значит слово:ИИСУС…
а “ЭТО” значит вот ЧТО(ушас-то-какОЙ…)- ЭТО:
- Исскуственный
- Интеллект
- Системы
- Управления
- Сознанием(Человека)…..
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
! ВСЕ культовые СООРУЖЕНИЯ и ОБРЯДЫ служат
П О С Т О Я Н Н О М У О’ДУРМАН’ИВАНИЮ
Челове(ка)чества [i его потомков]!!!
! ВСЕ, Т.Н.”бохи”(любых конфессий)- это ВЫДУМКИ!
! Никогда НЕ существовало НИКАКИХ “бохов”!
! Вот и НЫНЕ,в ОЧЕРЕДНОЙ раз:Мир РАЗРУШАЕТСЯ(разными методами),
! Однако-же НИКАКИЕ “бохи” – этому НЕ препятствуют,НЕ спасают Мир!
! Слепая ВЕРА в НЕсуществующ(его)их “бохов” – это Ментальная VИРУС…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…и ТАКИЕ,как Ты,Андрюша – есть “ОКОРМИТЕЛИ” ПСИ-viрусом…
…в КАЖДОЙ стране – МАССА внутренних ПРОБЛЕМ,но “бох” НЕ видит…
…но не смотря на-то,что вера Может ОБЛЕГЧАТЬ,она НЕ спасает…
…а ведь вераю(в Т.Н.”боха”)”ОКОРМЛЁННЫЕ” – Уже – поРАБощён’ные…
…однако-же – НИ-один ИЗ-таких,как Ты “патриот” – на “СВО” НЕ идёт…..
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
“паранжи”==НИКi снимайте И рассуждайте…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 17-6-25
кто этот плутоватый священник типа ,бежавший ч 404 и быстро пристроившийся в Подмосковье не имея образования соответствующего по-моему..Он позорит РПЦ и тишина..
А вот недавний случай:
“В конце мая схиигумен Гавриил выступил с проповедью, в которой выразил сомнения в том, что ислам можно считать «правильной» религией. Он также заявил, что в дни празднования Курбан-байрам вокруг Московской соборной мечети собираются «здоровые, непьющие мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки».
«Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться», — сказал священник.”
2.Высказывания схиигумена Гавриила в адрес мусульман — это попытка спровоцировать «православно-исламский конфликт», заявил патриарх Кирилл. Он также призвал «гнать прочь всех, кто так высказывается».Назвал его больным или…
Андрюха Ткачёв,- твои ответы прекрасно иллюстрируют твоего “Бога” (п.3,п.9).
У него же есть “Имя”.
Назови уже.