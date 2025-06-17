Война Израиля с Ираном: нефть и геополитика вновь в центре внимания. Как санкции и международные сделки влияют на мировой рынок энергоносителей и цены на нефть? Ормузский пролив, ключевая артерия для транспортировки нефти, может стать точкой нового глобального кризиса, затрагивая интересы США, России и стран ОПЕК+. Анализируем риски закрытия пролива, альтернативные нефтепроводы и их ограниченные возможности перед лицом потенциального коллапса поставок. Каковы будут реальные последствия для мировой экономики, если поставки через Красное море и Ормузский пролив окажутся под угрозой?

0:00 Санкции против Ирана и Нефтяной Рынок: Исторический Экскурс

0:36 Трамп, Иран и Ядерная Сделка: Падение Цен на Нефть

1:39 Добыча Нефти в Иране: Внутреннее Потребление и Экспорт

3:30 Трамп и Искусство Сделки: Провал Переговоров?

4:32 Ядерная Сделка с Ираном: Ожидание Шестого Раунда Переговоров

5:35 Реакция Рынка на Действия Ирана: Неконтролируемый Рост Добычи?

6:10 Европейская Комиссия и Потолок Цен на Российскую Нефть

7:26 Совпадение? Рост Экспорта Нефтепродуктов из Индии

8:47 Израиль и Иран: Последствия для Европы

9:52 Стратегическое Значение Ормузского Пролива: Кто Контролирует?

10:07 Ормузский Пролив: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Иран, Оман

14:04 "Пустые Трубы: Неиспользуемые Мощности Нефтепроводов

15:47 Статистика по Нефти: Расхождения и Реальные Цифры

18:28 Перекрытие Ормузского Пролива: Игра Мускулами и Последствия

20:30 Хранилища Нефти: Проблема Ограниченных Мощностей

21:56 Альтернативы Ормузскому Проливу: Миф или Реальность?

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #израиль #иран #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine iran israel