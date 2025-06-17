Ормузский пролив: Война Израиля с Ираном. НЕФТЯНОЙ ШОК НЕИЗБЕЖЕН?!
Война Израиля с Ираном: нефть и геополитика вновь в центре внимания. Как санкции и международные сделки влияют на мировой рынок энергоносителей и цены на нефть? Ормузский пролив, ключевая артерия для транспортировки нефти, может стать точкой нового глобального кризиса, затрагивая интересы США, России и стран ОПЕК+. Анализируем риски закрытия пролива, альтернативные нефтепроводы и их ограниченные возможности перед лицом потенциального коллапса поставок. Каковы будут реальные последствия для мировой экономики, если поставки через Красное море и Ормузский пролив окажутся под угрозой?
0:00 Санкции против Ирана и Нефтяной Рынок: Исторический Экскурс
0:36 Трамп, Иран и Ядерная Сделка: Падение Цен на Нефть
1:39 Добыча Нефти в Иране: Внутреннее Потребление и Экспорт
3:30 Трамп и Искусство Сделки: Провал Переговоров?
4:32 Ядерная Сделка с Ираном: Ожидание Шестого Раунда Переговоров
5:35 Реакция Рынка на Действия Ирана: Неконтролируемый Рост Добычи?
6:10 Европейская Комиссия и Потолок Цен на Российскую Нефть
7:26 Совпадение? Рост Экспорта Нефтепродуктов из Индии
8:47 Израиль и Иран: Последствия для Европы
9:52 Стратегическое Значение Ормузского Пролива: Кто Контролирует?
10:07 Ормузский Пролив: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Иран, Оман
14:04 "Пустые Трубы: Неиспользуемые Мощности Нефтепроводов
15:47 Статистика по Нефти: Расхождения и Реальные Цифры
18:28 Перекрытие Ормузского Пролива: Игра Мускулами и Последствия
20:30 Хранилища Нефти: Проблема Ограниченных Мощностей
21:56 Альтернативы Ормузскому Проливу: Миф или Реальность?
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Иран и ядерная сделка:
- В 2015 году было подписано соглашение по ядерной программе Ирана, что привело к увеличению добычи нефти.
- В 2018 году США под руководством Трампа вышли из соглашения, что сократило экспорт иранской нефти, особенно в Европу.
- Ожидания снятия санкций с Ирана в 2022–2023 годах не оправдались, несмотря на оптимистичные прогнозы.
2. Нефтяной рынок и Иран:
- Иран добывает около 1,5–4,5 млн баррелей нефти в сутки (в зависимости от санкций), из которых 1,5–1,9 млн идут на внутреннее потребление.
- Снятие санкций может привести к увеличению поставок иранской нефти, усиливая конкуренцию, в том числе с Россией.
- Европейские страны пытались создать механизмы обхода санкций (например, альтернативные платежные системы), но инвестиции в нефтяную промышленность Ирана не состоялись.
3. Ормузский пролив:
- Через Ормузский пролив проходит около 20–21 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки (около 30% мировой торговли нефтью).
- Основные поставщики: ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Иран, Оман.
- Пролив стратегически важен, так как альтернативные пути ограничены, а его ширина (40 км) частично находится под контролем Ирана.
4. Альтернативные маршруты:
- Саудовская Аравия: нефтепровод Восток–Запад (5–7 млн баррелей/сутки).
- ОАЭ: нефтепровод до порта Фуджейра (1,5–2 млн баррелей/сутки).
- Иран: нефтепровод до порта Джаск (1 млн баррелей/сутки, запущен в 2021 году).
- Даже с учетом нефтепроводов, около 10 млн баррелей/сутки (половина объемов пролива) не могут быть перенаправлены, что составляет значительную долю мирового рынка (около 15–30% экспорта).
5. Риски и последствия перекрытия Ормузского пролива:
- Перекрытие пролива (например, из-за конфликта) может привести к остановке 10–15% мировой торговли нефтью.
- Потенциальный рост цен на нефть: при потере 2–3 млн баррелей/сутки — до $150/баррель, при 5 млн — до $380/баррель (оценки JPMorgan, 2022).
- Проблемы с непрерывностью поставок: ограниченные мощности хранения нефти и риски для танкеров (форс-мажор, рост страховых тарифов).
- Удары по портовой инфраструктуре могут усугубить ситуацию, затронув даже добычу.
6. Геополитические факторы:
- Конфликт Израиля и Ирана может обострить ситуацию в регионе, угрожая стабильности поставок через Ормузский пролив.
- Санкции на российскую нефть и нефтепродукты усложняют ситуацию, так как Европа пытается ограничить импорт переработанных нефтепродуктов из российской нефти (например, из Индии).
7. Прогнозы и ожидания:
- Ожидания избытка предложения на рынке нефти (с ноября 2023 года) не оправдались, цены растут (с $60 до $74–80/баррель).
- Переговоры по ядерной сделке с Ираном (шестой раунд в 2025 году) пока не привели к результату, несмотря на оптимизм источников Bloomberg.
Вывод:
Ормузский пролив остается ключевым узлом мировой торговли нефтью, через который проходит около 30% экспортируемой нефти. Его потенциальное перекрытие из-за конфликта Израиля и Ирана или других геополитических факторов может вызвать нефтяной шок, с ростом цен до сотен долларов за баррель и нарушением поставок. Альтернативные нефтепроводы (в Саудовской Аравии, ОАЭ, Иране) лишь частично смягчают риски, так как не покрывают весь объем поставок. Неопределенность вокруг ядерной сделки с Ираном и продолжающиеся санкции усиливают волатильность на рынке. Конфликт в регионе, санкции на российскую нефть и ограниченные мощности хранения создают условия для потенциального кризиса, который может существенно повлиять на мировую экономику.
“Четвёртый сутки пылает Израиль,
Горит под ногами святая земля.
Смените кальсоны, корнет Рабинович,
Поручик Шапиро, верните коня..”
(из инета)
“Четвёртый сутки пылает Израиль,
Горит под ногами святая земля.
Смените кальсоны, корнет Рабинович,
Поручик Шапиро, верните коня..”
(из инета)
П.С. “Истогическая Година – это там, где пока не бьют.”