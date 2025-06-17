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Ормузский пролив: Война Израиля с Ираном. НЕФТЯНОЙ ШОК НЕИЗБЕЖЕН?!

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Переслано от: Геоэнергетика инфо

Война Израиля с Ираном: нефть и геополитика вновь в центре внимания. Как санкции и международные сделки влияют на мировой рынок энергоносителей и цены на нефть? Ормузский пролив, ключевая артерия для транспортировки нефти, может стать точкой нового глобального кризиса, затрагивая интересы США, России и стран ОПЕК+. Анализируем риски закрытия пролива, альтернативные нефтепроводы и их ограниченные возможности перед лицом потенциального коллапса поставок. Каковы будут реальные последствия для мировой экономики, если поставки через Красное море и Ормузский пролив окажутся под угрозой?

0:00 Санкции против Ирана и Нефтяной Рынок: Исторический Экскурс
0:36 Трамп, Иран и Ядерная Сделка: Падение Цен на Нефть
1:39 Добыча Нефти в Иране: Внутреннее Потребление и Экспорт
3:30 Трамп и Искусство Сделки: Провал Переговоров?
4:32 Ядерная Сделка с Ираном: Ожидание Шестого Раунда Переговоров
5:35 Реакция Рынка на Действия Ирана: Неконтролируемый Рост Добычи?
6:10 Европейская Комиссия и Потолок Цен на Российскую Нефть
7:26 Совпадение? Рост Экспорта Нефтепродуктов из Индии
8:47 Израиль и Иран: Последствия для Европы
9:52 Стратегическое Значение Ормузского Пролива: Кто Контролирует?
10:07 Ормузский Пролив: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Иран, Оман
14:04 "Пустые Трубы: Неиспользуемые Мощности Нефтепроводов
15:47 Статистика по Нефти: Расхождения и Реальные Цифры
18:28 Перекрытие Ормузского Пролива: Игра Мускулами и Последствия
20:30 Хранилища Нефти: Проблема Ограниченных Мощностей
21:56 Альтернативы Ормузскому Проливу: Миф или Реальность?

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Иран и ядерная сделка:
- В 2015 году было подписано соглашение по ядерной программе Ирана, что привело к увеличению добычи нефти.
- В 2018 году США под руководством Трампа вышли из соглашения, что сократило экспорт иранской нефти, особенно в Европу.
- Ожидания снятия санкций с Ирана в 2022–2023 годах не оправдались, несмотря на оптимистичные прогнозы.

2. Нефтяной рынок и Иран:
- Иран добывает около 1,5–4,5 млн баррелей нефти в сутки (в зависимости от санкций), из которых 1,5–1,9 млн идут на внутреннее потребление.
- Снятие санкций может привести к увеличению поставок иранской нефти, усиливая конкуренцию, в том числе с Россией.
- Европейские страны пытались создать механизмы обхода санкций (например, альтернативные платежные системы), но инвестиции в нефтяную промышленность Ирана не состоялись.

3. Ормузский пролив:
- Через Ормузский пролив проходит около 20–21 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки (около 30% мировой торговли нефтью).
- Основные поставщики: ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Иран, Оман.
- Пролив стратегически важен, так как альтернативные пути ограничены, а его ширина (40 км) частично находится под контролем Ирана.

4. Альтернативные маршруты:
- Саудовская Аравия: нефтепровод Восток–Запад (5–7 млн баррелей/сутки).
- ОАЭ: нефтепровод до порта Фуджейра (1,5–2 млн баррелей/сутки).
- Иран: нефтепровод до порта Джаск (1 млн баррелей/сутки, запущен в 2021 году).
- Даже с учетом нефтепроводов, около 10 млн баррелей/сутки (половина объемов пролива) не могут быть перенаправлены, что составляет значительную долю мирового рынка (около 15–30% экспорта).

5. Риски и последствия перекрытия Ормузского пролива:
- Перекрытие пролива (например, из-за конфликта) может привести к остановке 10–15% мировой торговли нефтью.
- Потенциальный рост цен на нефть: при потере 2–3 млн баррелей/сутки — до $150/баррель, при 5 млн — до $380/баррель (оценки JPMorgan, 2022).
- Проблемы с непрерывностью поставок: ограниченные мощности хранения нефти и риски для танкеров (форс-мажор, рост страховых тарифов).
- Удары по портовой инфраструктуре могут усугубить ситуацию, затронув даже добычу.

6. Геополитические факторы:
- Конфликт Израиля и Ирана может обострить ситуацию в регионе, угрожая стабильности поставок через Ормузский пролив.
- Санкции на российскую нефть и нефтепродукты усложняют ситуацию, так как Европа пытается ограничить импорт переработанных нефтепродуктов из российской нефти (например, из Индии).

7. Прогнозы и ожидания:
- Ожидания избытка предложения на рынке нефти (с ноября 2023 года) не оправдались, цены растут (с $60 до $74–80/баррель).
- Переговоры по ядерной сделке с Ираном (шестой раунд в 2025 году) пока не привели к результату, несмотря на оптимизм источников Bloomberg.

Вывод:


Ормузский пролив остается ключевым узлом мировой торговли нефтью, через который проходит около 30% экспортируемой нефти. Его потенциальное перекрытие из-за конфликта Израиля и Ирана или других геополитических факторов может вызвать нефтяной шок, с ростом цен до сотен долларов за баррель и нарушением поставок. Альтернативные нефтепроводы (в Саудовской Аравии, ОАЭ, Иране) лишь частично смягчают риски, так как не покрывают весь объем поставок. Неопределенность вокруг ядерной сделки с Ираном и продолжающиеся санкции усиливают волатильность на рынке. Конфликт в регионе, санкции на российскую нефть и ограниченные мощности хранения создают условия для потенциального кризиса, который может существенно повлиять на мировую экономику.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/a8f370b6addf9e5e66864ce96ebd8b5e/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 30895 28759
    жора шапов 18 мин. назад

      “Четвёртый сутки пылает Израиль,

      Горит под ногами святая земля.

      Смените кальсоны,  корнет Рабинович,

       Поручик Шапиро,  верните коня..”

      (из инета)

    • 30895 28759
      жора шапов 14 мин. назад

        “Четвёртый сутки пылает Израиль,

        Горит под ногами святая земля.

        Смените кальсоны,  корнет Рабинович,

         Поручик Шапиро,  верните коня..”

        (из инета)

        П.С. “Истогическая Година – это там, где пока не бьют.”

      Оставить комментарий

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