ВСУ обстреляли Донецк, жилой дом. Фрагменты тел лежат на земле и какой-то парень, житель этого дома, изумлённо спрашивает – "Зачем? Здесь жили люди, работавшие на заводе, который производит конфеты! Чем помешали конфеты?". Впрочем, в Киеве сегодня тоже погибшие. И обстрел Донецка ВСУ произвели из мести – не конфеты помешали, конфеты, напротив, будет есть и всегда, но не все. Никакого смысла в обстреле обычного дома в Донецке нет, кроме мести. Я уже не раз писала, что в 14 и 15 году, когда я практически жила в Донецке, меня поражали комментарии киевлян, считавшие, что Донецк получает по заслугам. Когда в 15-м году в Донецке происходил кромешный ад, я думала, если бы киевляне пережили хоть пять минут такого же, они бы не радовались этим обстрелам, не оправдывали бы их, не говорили бы о них с глумлением, как будто не люди гибнут, а давят тараканов. Очень жестоко я ошиблась. Как это понятно сейчас, когда читаешь комментарии жителей Израиля – они обижаются на обстрелы со стороны Ирана, как будто вокруг них в последние годы стояли тишь да гладь, и они сами никого не уничтожали. Люди не способны ставить себя на место других – вот что! И те киевляне, которые сегодня пострадали, ни на пять минут не подумают о том, что, может быть, не стоило оправдывать агрессию Киева против Донецка и Луганска. Может быть, не стоило радоваться своей операции "Паутина", в которой гражданские в Брянской области были взорваны в поездах. Всех поглотило чувство мести, и вместо того, чтобы задуматься, поставить себя на место другого, люди вытесняют в себе все чувства ненавистью и желанием мести. Только это – путь к ещё большим жертвам среди нас. Среди всех нас. Но это не в первый раз, когда человечество вместо "возлюби ближнего своего", то есть ставь себя на место другого, выбирает месть. Выбирает не Бога, а дьявола

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