Люди не способны ставить себя на место других – вот что!
ВСУ обстреляли Донецк, жилой дом. Фрагменты тел лежат на земле и какой-то парень, житель этого дома, изумлённо спрашивает – "Зачем? Здесь жили люди, работавшие на заводе, который производит конфеты! Чем помешали конфеты?". Впрочем, в Киеве сегодня тоже погибшие. И обстрел Донецка ВСУ произвели из мести – не конфеты помешали, конфеты, напротив, будет есть и всегда, но не все. Никакого смысла в обстреле обычного дома в Донецке нет, кроме мести. Я уже не раз писала, что в 14 и 15 году, когда я практически жила в Донецке, меня поражали комментарии киевлян, считавшие, что Донецк получает по заслугам. Когда в 15-м году в Донецке происходил кромешный ад, я думала, если бы киевляне пережили хоть пять минут такого же, они бы не радовались этим обстрелам, не оправдывали бы их, не говорили бы о них с глумлением, как будто не люди гибнут, а давят тараканов. Очень жестоко я ошиблась. Как это понятно сейчас, когда читаешь комментарии жителей Израиля – они обижаются на обстрелы со стороны Ирана, как будто вокруг них в последние годы стояли тишь да гладь, и они сами никого не уничтожали. Люди не способны ставить себя на место других – вот что! И те киевляне, которые сегодня пострадали, ни на пять минут не подумают о том, что, может быть, не стоило оправдывать агрессию Киева против Донецка и Луганска. Может быть, не стоило радоваться своей операции "Паутина", в которой гражданские в Брянской области были взорваны в поездах. Всех поглотило чувство мести, и вместо того, чтобы задуматься, поставить себя на место другого, люди вытесняют в себе все чувства ненавистью и желанием мести. Только это – путь к ещё большим жертвам среди нас. Среди всех нас. Но это не в первый раз, когда человечество вместо "возлюби ближнего своего", то есть ставь себя на место другого, выбирает месть. Выбирает не Бога, а дьявола
@Marinaslovo
Комментарий редакции
1. Обстрел Донецка ВСУ: Произведён обстрел жилого дома в Донецке, где жили мирные люди, работавшие на кондитерском заводе. Обстрел рассматривается как акт мести, не имеющий иного смысла.
2. Реакция местных жителей: Житель дома в шоке от обстрела, задаётся вопросом, чем помешали простые люди и их работа.
3. Ситуация в Киеве: В Киеве также есть погибшие, но это не приводит к осмыслению последствий агрессии.
4. Исторический контекст: В 2014–2015 годах автор наблюдал в Донецке разрушения и страдания, а в Киеве — оправдание обстрелов и глумление над жертвами.
5. Неспособность к эмпатии: Люди (включая жителей Киева и Израиля) не могут поставить себя на место других, не осознают страдания тех, кого считают врагами.
6. Цикл мести: Месть, а не сочувствие, движет людьми, что ведёт к эскалации насилия и новым жертвам.
7. Моральный выбор: Вместо принципа «возлюби ближнего» (эмпатии и понимания) человечество выбирает ненависть и месть, что автор метафорически называет выбором «дьявола» вместо «Бога».
Вывод:
Статья подчёркивает разрушительную природу мести, которая подпитывает конфликты и препятствует эмпатии. Автор критикует неспособность людей понять страдания других, что приводит к бесконечному кругу насилия. Вместо осмысления и сочувствия, люди выбирают ненависть, что, по мнению автора, ведёт к ещё большим жертвам и отдаляет человечество от моральных и духовных ценностей.