Когда под ударом Тель-Авив, Западу не до Киева. Это хорошо заметно по реакции на удары по складам и аэропорту в Киеве этой ночью (к сожалению, задело и жилые дома). Но если до начала ирано-израильской войны в западных СМИ стоял бы вселенский вой, то сейчас на первых полосах “страдания евреев”.

Отсюда простой вывод: надёжный способ заставить Запад забыть о наших исторических землях и бросить киевский режим – это почувствовать смертельную угрозу в своих городах и на своих гражданах (военных). Израиль – это часть большого Запада, его квинтэссенция и финансово-организационный центр. Так что в интересах России максимально помочь Ирану в нанесении как можно более чувствительной боли этим мини-США.

Подчеркну – речь идёт исключительно о военных и инфраструктурных объектах.