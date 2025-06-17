Когда под ударом Тель-Авив, Западу не до Киева.
Когда под ударом Тель-Авив, Западу не до Киева. Это хорошо заметно по реакции на удары по складам и аэропорту в Киеве этой ночью (к сожалению, задело и жилые дома). Но если до начала ирано-израильской войны в западных СМИ стоял бы вселенский вой, то сейчас на первых полосах “страдания евреев”.
Отсюда простой вывод: надёжный способ заставить Запад забыть о наших исторических землях и бросить киевский режим – это почувствовать смертельную угрозу в своих городах и на своих гражданах (военных). Израиль – это часть большого Запада, его квинтэссенция и финансово-организационный центр. Так что в интересах России максимально помочь Ирану в нанесении как можно более чувствительной боли этим мини-США.
Подчеркну – речь идёт исключительно о военных и инфраструктурных объектах.
Комментарий редакции
1. Смещение фокуса Запада: Удары по Киеву (включая склады, аэропорт и жилые дома) получили минимальное внимание в западных СМИ, в отличие от реакции на события в Тель-Авиве, где акцент делается на «страданиях евреев».
2. Приоритет Израиля: Израиль рассматривается как часть Запада, его «квинтэссенция» и финансово-организационный центр, что делает его приоритетным в западной повестке.
3. Стратегический вывод: Чтобы отвлечь Запад от поддержки Украины, необходимо создать угрозу для западных городов и граждан, особенно в Израиле, который воспринимается как «мини-США».
4. Поддержка Ирана: Автор предлагает России содействовать Ирану в нанесении ударов по военным и инфраструктурным объектам Израиля для достижения этой цели.
5. Ограничение целей: Удары должны быть направлены исключительно на военные и инфраструктурные объекты, а не на гражданское население.
Вывод:
Статья утверждает, что для ослабления поддержки Украины Западом России следует способствовать усилению конфликта между Ираном и Израилем, так как это отвлечет внимание и ресурсы Запада от Киева. Автор видит в Израиле ключевую точку давления на Запад, подчеркивая, что удары должны быть ограничены военными и инфраструктурными целями. Однако такой подход игнорирует риски эскалации глобального конфликта и возможные негативные последствия для России, включая усиление международной изоляции и ответные меры со стороны Запада.
Дополнительный вывод
Вероятнее всего, дело не в особом статусе Израиля как такового, а в медийной динамике, где новизна конфликта определяет его приоритет в западных СМИ. Конфликт на Украине утратил свежесть для западной аудитории, тогда как ирано-израильское противостояние привлекает внимание своей новизной. Однако этот эффект временный: затяжной характер любого кризиса приводит к пресыщению публики, и фокус СМИ неизбежно смещается на новые темы. России не следует ориентироваться на изменчивую медийную повестку Запада, которая зависит от сиюминутных информационных трендов. Вместо этого приоритет должен быть на достижении стратегических целей на местах — укреплении позиций, реализации военных и политических задач — независимо от того, что доминирует в новостных заголовках. Такой подход позволит избежать зависимости от внешних информационных циклов и обеспечит устойчивость в реализации национальных интересов, несмотря на колебания западной медиа-политики.