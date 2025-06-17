1. Риск большой европейской войны:
- Европа стоит на грани масштабного конфликта, который может перерасти в ядерную войну из-за эскалации со стороны западных лидеров, особенно европейских (Германия, Франция, Великобритания).
- Единственная гарантия отсутствия войны — уверенность Запада в том, что Россия не решится ответить на провокации.
2. Роль Германии:
- Германия демонстрирует реваншистские настроения, снимая ограничения на милитаризацию, введенные после Второй мировой войны.
- Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на дальнобойность ракет "Таурус" и о "возвращении Германии", что интерпретируется как опасный сигнал.
- Возможны поставки "Таурусов" на Украину под видом украинского производства, что может спровоцировать удары по России.
3. Роль Франции и Великобритании:
- Франция (Макрон) предлагает "ядерный зонтик" для ЕС и перебрасывает носители ядерного оружия к союзникам, усиливая эскалацию.
- Великобритания (Стармер) подстрекает к конфликту, продолжая традицию "подливания бензина в костер".
- Французские ядерные силы независимы, в отличие от британских, которые контролируются США, что делает Францию более автономным игроком.
4. Позиция США:
- США делают шаг назад от эскалации, начиная переговоры с Россией, что создает возможность для мира.
- Однако Вашингтон косвенно поддерживает европейскую эскалацию, например, через избрание Анналены Бербок председателем Генассамблеи ООН, что интерпретируется как поощрение немецкого реваншизма.
5. Украина как прокси:
- Запад использует Украину как инструмент для войны с Россией, надеясь нанести стратегическое поражение Москве.
- Поставки оружия (например, "Таурусов") и удары по российской территории рассматриваются как действия Запада, а не только Украины.
6. Опасность недооценки России:
- Запад уверен, что Россия не ответит решительно, повторяя историческую ошибку недооценки СССР (сравнение с "глиняным колоссом" перед Второй мировой).
- Россия демонстрирует готовность к жестким ответам, например, на захват танкеров или заявления Мерца.
7. Исторические параллели:
- Текущая ситуация напоминает преддверие Второй мировой войны, когда Германия была подстрекаема к реваншу, а Запад использовал другие страны (например, Польшу) как "пушечное мясо".
- Упоминаются ошибки Гитлера, который осознавал, что его используют, но видел в войне единственный шанс для реванша.
8. Экономические и политические последствия для Европы:
- Эскалация конфликта угрожает экономике ЕС, так как Европа вложила огромные ресурсы в гибридную войну против России.
- Поражение в этом противостоянии приведет к экономическому краху, распаду ЕС, социальной дестабилизации и росту радикальных движений.
9. Роль стамбульских переговоров:
- Переговоры в Стамбуле имеют глобальное значение, так как решают вопрос о предотвращении большой европейской войны.
- Ставка на этих переговорах — не отношения Москвы и Киева, а предотвращение катастрофы.
10. Украина и НАТО/ЕС:
- Украину не примут в НАТО, пока там состоят США, но активно втягивают в ЕС, чтобы использовать в конфликте с Россией.
- Западные элиты не выводят Украину из повестки, а делают ее инструментом для эскалации.
11. Реваншизм и роль лидеров:
- Анналена Бербок и другие лидеры (например, Кая Каллас из Эстонии) обвиняются в воинственности и русофобии, что усиливает напряженность.
- Германия и Франция рассматриваются как главные драйверы эскалации в Европе.
Вывод:
Беседа подчеркивает крайне напряженную геополитическую ситуацию, в которой Европа, подталкиваемая реваншистскими амбициями Германии, воинственной риторикой Франции и подстрекательством Великобритании, стоит на пороге крупномасштабной войны с Россией. Запад использует Украину как прокси для ослабления России, рассчитывая на то, что Москва не решится на решительный ответ. Однако эта стратегия основана на опасной недооценке России, что чревато катастрофическими последствиями, включая ядерный конфликт. Исторические параллели с преддверием Второй мировой войны усиливают тревогу: Германия снова играет роль подстрекаемого реваншиста, а США и Великобритания, возможно, заинтересованы в ослаблении как России, так и Европы. Экономический и политический крах ЕС в случае неудачи этой авантюры неизбежен, что делает стамбульские переговоры критически важными для предотвращения глобальной катастрофы. Россия, осознавая ставки, демонстрирует готовность к жестким мерам, что повышает риск эскалации, если Запад не пересмотрит свою политику.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Риск большой европейской войны:
- Европа стоит на грани масштабного конфликта, который может перерасти в ядерную войну из-за эскалации со стороны западных лидеров, особенно европейских (Германия, Франция, Великобритания).
- Единственная гарантия отсутствия войны — уверенность Запада в том, что Россия не решится ответить на провокации.
2. Роль Германии:
- Германия демонстрирует реваншистские настроения, снимая ограничения на милитаризацию, введенные после Второй мировой войны.
- Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на дальнобойность ракет "Таурус" и о "возвращении Германии", что интерпретируется как опасный сигнал.
- Возможны поставки "Таурусов" на Украину под видом украинского производства, что может спровоцировать удары по России.
3. Роль Франции и Великобритании:
- Франция (Макрон) предлагает "ядерный зонтик" для ЕС и перебрасывает носители ядерного оружия к союзникам, усиливая эскалацию.
- Великобритания (Стармер) подстрекает к конфликту, продолжая традицию "подливания бензина в костер".
- Французские ядерные силы независимы, в отличие от британских, которые контролируются США, что делает Францию более автономным игроком.
4. Позиция США:
- США делают шаг назад от эскалации, начиная переговоры с Россией, что создает возможность для мира.
- Однако Вашингтон косвенно поддерживает европейскую эскалацию, например, через избрание Анналены Бербок председателем Генассамблеи ООН, что интерпретируется как поощрение немецкого реваншизма.
5. Украина как прокси:
- Запад использует Украину как инструмент для войны с Россией, надеясь нанести стратегическое поражение Москве.
- Поставки оружия (например, "Таурусов") и удары по российской территории рассматриваются как действия Запада, а не только Украины.
6. Опасность недооценки России:
- Запад уверен, что Россия не ответит решительно, повторяя историческую ошибку недооценки СССР (сравнение с "глиняным колоссом" перед Второй мировой).
- Россия демонстрирует готовность к жестким ответам, например, на захват танкеров или заявления Мерца.
7. Исторические параллели:
- Текущая ситуация напоминает преддверие Второй мировой войны, когда Германия была подстрекаема к реваншу, а Запад использовал другие страны (например, Польшу) как "пушечное мясо".
- Упоминаются ошибки Гитлера, который осознавал, что его используют, но видел в войне единственный шанс для реванша.
8. Экономические и политические последствия для Европы:
- Эскалация конфликта угрожает экономике ЕС, так как Европа вложила огромные ресурсы в гибридную войну против России.
- Поражение в этом противостоянии приведет к экономическому краху, распаду ЕС, социальной дестабилизации и росту радикальных движений.
9. Роль стамбульских переговоров:
- Переговоры в Стамбуле имеют глобальное значение, так как решают вопрос о предотвращении большой европейской войны.
- Ставка на этих переговорах — не отношения Москвы и Киева, а предотвращение катастрофы.
10. Украина и НАТО/ЕС:
- Украину не примут в НАТО, пока там состоят США, но активно втягивают в ЕС, чтобы использовать в конфликте с Россией.
- Западные элиты не выводят Украину из повестки, а делают ее инструментом для эскалации.
11. Реваншизм и роль лидеров:
- Анналена Бербок и другие лидеры (например, Кая Каллас из Эстонии) обвиняются в воинственности и русофобии, что усиливает напряженность.
- Германия и Франция рассматриваются как главные драйверы эскалации в Европе.
Вывод:
Беседа подчеркивает крайне напряженную геополитическую ситуацию, в которой Европа, подталкиваемая реваншистскими амбициями Германии, воинственной риторикой Франции и подстрекательством Великобритании, стоит на пороге крупномасштабной войны с Россией. Запад использует Украину как прокси для ослабления России, рассчитывая на то, что Москва не решится на решительный ответ. Однако эта стратегия основана на опасной недооценке России, что чревато катастрофическими последствиями, включая ядерный конфликт. Исторические параллели с преддверием Второй мировой войны усиливают тревогу: Германия снова играет роль подстрекаемого реваншиста, а США и Великобритания, возможно, заинтересованы в ослаблении как России, так и Европы. Экономический и политический крах ЕС в случае неудачи этой авантюры неизбежен, что делает стамбульские переговоры критически важными для предотвращения глобальной катастрофы. Россия, осознавая ставки, демонстрирует готовность к жестким мерам, что повышает риск эскалации, если Запад не пересмотрит свою политику.