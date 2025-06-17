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Двойные cтандарты Ирана и Израиля наглядно:

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Переслано от: Colonelcassad

Двойные cтандарты Ирана и Израиля наглядно:

— Иран:
-Не владеет ядерным оружием.
-Является участником ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия).
-Позволяет инспекции МАГАТЭ.
-Докладывает о передвижениях обогащённого урана.
-Под постоянным международным давлением и санкциями.
-Объявлен угрозой — только за потенциальную возможность создания ЯО.

— Израиль:
-Фактически владеет ядерным арсеналом (оценки — ~80-200 боеголовок).
-Не подписал ДНЯО.
-Не допускает международных инспекторов.
-Полностью засекречивает ядерную программу.
-Получает поддержку и военную помощь от Запада.
-Объявлен «оплотом демократии» и якобы жертвой.

Комментарий редакции

Статья наглядно демонстрирует двойные стандарты в международной политике на примере ядерных программ Ирана и Израиля. Иран, не обладая ядерным оружием, строго соблюдает ДНЯО, допускает инспекции МАГАТЭ и находится под постоянным давлением санкций за гипотетическую угрозу. В то же время Израиль, предположительно обладающий ядерным арсеналом, не подписал ДНЯО, не допускает международного контроля и получает поддержку Запада, будучи представленным как «жертва» и «оплот демократии».

Эта ситуация выходит за рамки ядерного вопроса и отражает более глубокую проблему глобальной власти. Государства, обладающие реальной политической, экономической и военной мощью, стремятся сохранить своё доминирование, используя международные законы и институты в одностороннем порядке. Правила, такие как ДНЯО, нормы ВТО или финансовые механизмы, часто применяются избирательно: доминирующие державы обходят их, когда это выгодно, требуя при этом строгого соблюдения от других. Например, США могут нарушать договоры о вооружениях или вводить санкции вне рамок ВТО, тогда как другие страны за подобные действия сталкиваются с жёсткими последствиями. Аналогично, глобальная финансовая система, основанная на долларе, позволяет определённым государствам получать привилегии, в то время как попытки «неугодных» стран создать альтернативные механизмы, как в случае с Каддафи, приводят к изоляции или интервенциям.

Таким образом, двойные стандарты в ядерной политике — лишь часть системной проблемы, где международные нормы служат инструментом сохранения власти для «избранных» государств, не желающих делиться влиянием с другими. Это подчёркивает неравенство в глобальной системе и ставит под сомнение её справедливость.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/boris_rozhin/169040
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2109 1797
    Valeriy Bondarik час назад

      …..З д р а в с т в у й`т е…..

      …Н-да-а-а…вот ЭТО Статья(или СТАТЬИЩА)…
      …прям-таки КАРАУЛ=ратуйте,ЧТО Вы вытворяете…
      …Вы что – В-НАТУРЕ — “не” Понимаете…
      …раз “ТАКОЕ” – Открыто Освящаете…
      …Устои власти ЧЬ`ИХ…Вы Разглашаете… :-)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - Яки-таки “неравенства” сторон…
      - да КРИЧАТ_ВОПЯТ “уравненные” – со ВСЕХ окон…
      - никто НЕ обращает внимания НА – ПОВСЕМЕСТНЫЕ крики-И-стон…
      - ВСЁ заглушает(УМЫШЛЕННО)– КОЛОКОЛьный(и пр.)ЗВОН…
      - СКАЖЕШЬ:ТРОЙНЫЕ стандарты – и Будешь Прав Абсолютно “Ты”!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …Уважаемые и ПРОЧИЕ…Вперёд – Читающая Публика Ждёт…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 17-6-25

    • 30895 28759
      жора шапов 10 мин. назад

        “Евреи – проклятая раса, живущая паразитом среди наций, притворяющаяся, что признает их законы, но послушная в действительности лишь своему богу грабежа, крови и ненависти, выполняющая повсюду хищную миссию завоевания, которую возложил на нее этот бог, устраивающаяся в каждом народе, как паук посредине своих сетей, чтобы подстерегать свои жертвы, высасывать кровь из всех, жиреть за счет чужих жизней!..” Эмиль Золя .

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