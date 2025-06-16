Почему люди верят в кровожадность И.В. Сталина?
Почему люди верят в кровожадность И.В. Сталина?
Этот ролик сделан по материалам книги П. Г. Балаева «НАГЛАЯ АНТИСТАЛИНСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ. МИФ О БОЛЬШОМ ТЕРРОРЕ 37-ГО ГОДА.»
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Миф о кровожадности Сталина:
- Многие верят в миф о массовых репрессиях и терроре в СССР в 1937–1938 годах, несмотря на отсутствие личных свидетельств от родственников репрессированных.
- Цифры о количестве расстрелянных (656 тыс.) и осуждённых кажутся преувеличенными или вымышленными, так как нет подтверждающих встреч с потомками жертв.
2. Реакция на смерть Сталина:
- В марте 1953 года народ искренне оплакивал Сталина, что противоречит идее о его тирании. Невозможно заставить людей плакать по диктатору.
- Слёзы радости, о которых говорят некоторые, не соответствуют выражениям лиц людей того времени.
3. Технология манипуляции сознанием:
- Используется концепция «окон Овертона» для формирования общественного мнения против Сталина.
- После его смерти началась кампания клеветы, чтобы посеять сомнения в народе и подорвать авторитет коммунистической партии.
4. Сталинизм как теория:
- Сталинизм — не только культ личности, но и теория построения социалистического общества, продолжение марксизма-ленинизма.
- После смерти Сталина теория сталинизма была уничтожена в СССР, но сохранилась в Китае, что привело к успеху КНР.
5. Фальсификация документов:
- Документы о «большом терроре» (например, приказ НКВД №20447) содержат нелепости: секретные тройки, приговоры без права ознакомления, отсутствие апелляций.
- Комиссия Политбюро 1987–1988 годов под руководством Яковлева не знала о существовании этих троек, что указывает на фальсификацию.
6. Антикоммунистическая пропаганда:
- Советская пропаганда с 1956 года подготавливала народ к мысли о преступности коммунизма, используя ложь о Китае (уничтожение воробьёв, жертвы хунвэйбинов) и Кампучии (3 млн убитых Красными кхмерами).
- В 1988 году комиссия Яковлева уравняла коммунизм с фашизмом, обвиняя Сталина и его соратников в преступлениях.
7. Роль историков и архивов:
- Историки, поддерживающие миф о репрессиях, работают в архивах, но их выводы не подтверждены юридически.
- Документы о «большом терроре» не выдерживают криминалистической проверки и часто оказываются подделками.
8. Мотивы репрессий:
- Обвинения против Молотова, Кагановича, Ворошилова абсурдны, так как нет логичных мотивов для уничтожения тысяч работников аппарата, армии и промышленности.
- Успехи третьей пятилетки противоречат идее о вредительстве этих деятелей.
9. Последствия фальсификаций:
- Миф о «большом терроре» стал преамбулой к развалу СССР.
- Современные коммунистические организации в России не признают сталинизм как часть марксизма-ленинизма, что ослабляет их идеологию.
Вывод:
Лекция утверждает, что образ Сталина как тирана и миф о «большом терроре» 1937–1938 годов созданы в результате целенаправленной антикоммунистической пропаганды, начатой после его смерти. Используя технологию «окон Овертона» и фальсифицированные документы, заговорщики в КПСС подорвали доверие к сталинизму и коммунизму, что привело к развалу СССР. Отсутствие юридически подтверждённых доказательств репрессий, абсурдность обвинений против соратников Сталина и успехи СССР в его эпоху указывают на ложность этих обвинений. Китай, сохранивший сталинизм, демонстрирует его эффективность. Лектор призывает к критическому анализу исторических источников и продолжению обсуждения темы.