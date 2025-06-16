Министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев заявил, что на улицах и в жилом секторе нашей страны не должно быть нелегально пребывающих мигрантов. Его слова процитировала официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошёл дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну, сказал Колокольцев. Он также решительно потребовал активно противодействовать преступности среди мигрантов, работая на упреждение, и исключить факты, когда приезжие скапливаются у миграционных подразделений, вызывая негативную реакцию местных жителей. «Приём и оформление документов надо осуществлять своевременно, без ажиотажа», — подчеркнул глава МВД.

Эти слова Колокольцева прозвучали на фоне тревожных сообщений о росте преступности со стороны мигрантов. Как сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Виталий Яковлев на международной конференции «Мир, устойчивое развитие и миграция» в Ашхабаде, в первом квартале текущего года иностранные граждане совершили в России 12,5 тысячи преступлений, это на 15,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«К сожалению, — сказал он, — отмечаем негативную тенденцию роста количества криминальных проявлений со стороны мигрантов». По его данным, преступления за указанный период совершили 7800 человек. 35,5% из них – граждане Узбекистана, 16,6% — Таджикистана, 11,5% — Киргизии. При этом число административных протоколов, составленных в отношении иностранных граждан в первом квартале 2025 года за всякого рода нарушения, составило 668,9 тысячи (!).

Понятно, что все это вызывает резко негативную реакцию коренного населения России, а в ряде мест оборачивается острыми конфликтами. Редакция ВФокусе Mail недавно провела опрос об отношении россиян к трудовым мигрантам. В нем приняли участие свыше 20 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Большинство опрошенных оценивают количество мигрантов в своем регионе как очень высокое — таких респондентов 80,7%. Это указывает на то, что значительная часть населения ощущает заметное присутствие мигрантов. Эти данные свидетельствуют о том, что тема миграции занимает заметное место в общественном восприятии и может быть фактором, влияющим на социальное самочувствие и настроения населения.

Тем более, что большая часть опрошенных проявляет отрицательное отношение к мигрантам: 45,7% выражают резкое неприятие, считая, что мигранты создают угрозу для общества, а 31% настроены скорее отрицательно, указывая на несоблюдение мигрантами местных норм и традиций. Вместе эти две группы составляют значительное большинство — 76,7%, что отражает высокий уровень негативного восприятия трудовых мигрантов среди респондентов. Лишь ничтожные 1,6% высказывают полностью положительное отношение, подчеркивая вклад мигрантов в развитие экономики.

Опрос также показал, что большинство россиян связывают мигрантов с ростом преступности: 73,0% уверены, что мигранты способствуют увеличению преступных действий, особенно в последние годы. Еще 14,5% склонны считать, что влияние мигрантов на рост преступности существует, но оно незначительно. В совокупности более 87% опрошенных имеют негативное восприятие связи мигрантов с преступностью. Лишь незначительная часть респондентов отвергает этот стереотип.

Эти данные, говорится в материалах опроса, отражают преобладающие опасения и негативное отношение к мигрантам в контексте безопасности, что может свидетельствовать о высоком уровне социальной напряжённости и восприятии миграции как фактора риска.

В ходе опроса задавались также вопросы, что же делать в такой ситуации? Ответы показали, что большинство респондентов (77,8%) поддерживают ужесточение въезда и усиление контроля в миграционной политике, что отражает настроения на усиление безопасности и регулирование миграционных потоков. Эта позиция явно преобладает среди опрошенных и свидетельствует о высоком уровне обеспокоенности по поводу текущей миграционной ситуации. Около 1,5% считают важным повысить требования к знанию языка и культуры страны, что говорит о желании видеть мигрантов более интегрированными и осведомленными о местных традициях и нормах. Небольшая доля респондентов (4,9%) выступает за развитие программ интеграции и адаптации мигрантов. Это означает, что более лояльный подход к миграционной политике поддерживает лишь незначительное меньшинство населения России.

Таким образом, считают авторы опроса, преобладает тенденция к более строгой миграционной политике с акцентом на контроль и безопасность, в то время как идеи интеграции и адаптации остаются менее популярными. Резко преобладает мнение (79,3%), что мигранты не адаптируются к культуре и законам страны, живут по своим правилам и не стремятся к изменениям.

Это отражает высокую степень недоверия и скептицизма в отношении интеграции мигрантов. Респонденты продемонстрировали преобладание негативного восприятия мигрантов в контексте их интеграции, что влияет на общественное отношение к миграционной политике и мерам контроля.

Большая часть респондентов (41,1%) выступает за применение к мигрантам, не являющимся гражданами России, более жёстких мер уголовной ответственности. Это свидетельствует о высоком уровне требований к контролю и наказанию мигрантов за правонарушения. Еще 14,1% считают, что особое уголовное законодательство должно применяться к мигрантам лишь по определённым категориям преступлений, таким как насильственные действия или терроризм. Лишь 24,7% придерживаются мнения, что закон должен быть одинаков для всех, но все же считает, что при любом правонарушении мигранты должны автоматически выдворяться из страны с пожизненным запретом на въезд.

Большинство опрошенных (54,7%) считают, что трудовым мигрантам следует запретить привозить свои семьи в страну. Это указывает на сильное беспокойство по поводу влияния миграции на социальную стабильность и интеграцию.

Лишь небольшая часть (3,2%) полагает, что второе поколение мигрантов — это полноценные граждане страны и им следует предоставлять паспорта, что говорит о меньшинстве, поддерживающем полную интеграцию. Мнения отражают значительную озабоченность социальной интеграцией мигрантов и их семей, а также склонность к ужесточению миграционной политики в отношении семейной миграции.

Почти половина респондентов (49,1%) отметили, что среди их знакомых или друзей нет людей, приехавших из других стран, или чьи родители были мигрантами, и при этом они не хотят с ними общаться. Это указывает на достаточно высокий уровень дистанцирования или нежелания контактировать с мигрантами в социальной среде. Лишь 9,9% опрошенных заявили, что хорошо общаются с мигрантами среди своих друзей или знакомых.

Большинство опрошенных — 71,0% — считают, что информационная политика СМИ по теме миграции слишком мягкая и замалчивает реальные проблемы. Доминирует мнение о том, что СМИ либо недостаточно полно освещают проблемы миграции, либо, наоборот, создают избыточный позитивный фон, не показывая всю сложность ситуации.

В целом, проведенный опрос показал, что восприятие мигрантов среди россиян негативное: большинство оценивают их количество как очень высокое и связывают с ростом преступности. Отношение к трудовым мигрантам преимущественно отрицательное, при этом многие считают, что мигранты плохо адаптируются к культуре и законам страны. Существенная часть опрошенных поддерживает ужесточение миграционной политики и особые меры ответственности для мигрантов.

Большая часть опрошенных проявляет отрицательное отношение к трудовым мигрантам: 45,7% выражают резкое неприятие, считая, что мигранты создают угрозу для общества, а 31% настроены скорее отрицательно, указывая на несоблюдение мигрантами местных норм и традиций. Вместе эти две группы составляют значительное большинство — 76,7%, что отражает высокий уровень негативного восприятия трудовых мигрантов среди респондентов. Лишь 1,6% высказывают полностью положительное отношение, подчеркивая вклад мигрантов в развитие экономики. Как итог, данные указывают на негативное отношение к трудовым мигрантам, что требует внимания к вопросам интеграции и социального диалога для снижения напряжённости в обществе.

Таким образом, преобладает тенденция к более строгой миграционной политике с акцентом на контроль и безопасность, в то время как идеи интеграции и адаптации остаются менее популярными, делают вывод авторы опроса.

Вопросы, связанные с миграцией, сейчас оживленно обсуждаются в России на различных общественных площадках и форумах. Так в основном докладе на проходившем в Москве форуме «Россия 2050. Образ будущего» о миграции, в частности, говорилось, что «в свете ключевых положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года, утвердившей сбережение народа России и развитие человеческого потенциала главным стратегическим национальным приоритетом, в России на законодательном уровне должен быть введён запрет на использования миграционных потоков инокультурных иностранцев в качестве способа решения демографических проблем РФ. Должна быть усилена ответственность работодателей за деликатное поведение привлекаемых ими иностранных работников. Особого внимания заслуживает проблема организованной этнической преступности. В современных российских реалиях она представляет прямую угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

В этой связи необходимо существенное усиление государственного и общественного контроля за деятельностью на территории России структур национальных диаспор, имеющих за пределами РФ собственные национальные государства.

Неконтролируемая внешняя трудовая миграция (в первую очередь, это касается незаконной трудовой миграции) должна быть взята под реальный государственный контроль, должны быть приняты безотлагательные меры по обеспечению миграционной стабильности и антитеррористической безопасности. Безотлагательно должен быть принят новый федеральный закон, детально регулирующий весь комплекс вопросов, связанных с внешней трудовой миграцией (т.н. миграционный кодекс), а также существенно усилены меры уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере», — подчеркивалось в докладе. И с такими выводами сегодня трудно не согласится.

Специально для «Столетия»

Игорь Веремеев