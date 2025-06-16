Главная » Видео, История

“На пути к ГКЧП и крах опереточного путча”. Выпуск №164. Е.Ю.Спицын “История СССР

3 0
Переслано от: Евгений Спицын

Опубликовано на канале День ТВ 12 января 2019 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Курс лекций. Все выпуски:
https://zen.yandex.ru/media/istorik115/eiuspicyn-istoriia-rossii-kurs-lekcii-625defcc2df6847cd3c25127?&.

#ДеньТВ #Спицын #историяРоссии #ГКЧП #СССР #Горбачёв #Ельцин #развал #СССР #союзныйдоговор #Янаев #Форос #Августовскийпутч #БорисПуго #ВладимирКрючков #АнатолийСобчак

Комментарий редакции

Тезисы лекции:


1. Политическая ситуация летом 1991 года:
- Весной 1991 года демократическая оппозиция организовала прямые президентские выборы в РСФСР, чтобы вывести Бориса Ельцина из-под контроля народных депутатов.
- 12 июня 1991 года Ельцин победил на выборах президента РСФСР, набрав 57% голосов. Второе место занял Николай Рыжков (16%), третье — Владимир Жириновский (8%).
- Одновременно в Москве и Ленинграде прошли выборы мэров, где победили либеральные лидеры Гавриил Попов и Анатолий Собчак.
- Ельцин сразу после выборов отправился в США, где Конгресс одобрил помощь отдельным советским республикам и демократическим организациям, демонстрируя курс на дезинтеграцию СССР.

2. Действия союзного руководства:
- В июне 1991 года премьер-министр СССР Валентин Павлов потребовал чрезвычайных полномочий для союзного правительства, что вызвало протесты демократов.
- Михаил Горбачёв, возможно, инициировал это заседание как демонстрацию, но затем отказался от поддержки Павлова под давлением демократической оппозиции.
- В июле 1991 года группа патриотов (Зюганов, Варенников, Бондарев и др.) опубликовала «Слово к народу», призывая к защите государства, но их призыв остался без ответа.

3. Ново-Огарёвский процесс и союзный договор:
- В июле 1991 года завершился Ново-Огарёвский процесс (9 республик + союзный центр), где был подготовлен проект нового союзного договора.
- Горбачёв предложил подписать договор 20 августа 1991 года, несмотря на его противоречивость и секретность доработки.
- Проект признавал республики суверенными государствами, фактически создавая конфедерацию или «клуб государств», что вело к разрушению СССР.
- Публикация итогового текста договора 16 августа вызвала гнев Горбачёва, так как он считал это утечкой.

4. Августовский путч (ГКЧП):
- 17–18 августа 1991 года руководители силовых структур (Крючков, Язов, Павлов и др.) решили создать ГКЧП для введения чрезвычайного положения (ЧП).
- 18 августа делегация отправилась к Горбачёву в Крым, требуя введения ЧП или передачи полномочий вице-президенту Янаеву. Горбачёв, по разным версиям, либо отказался, либо дал негласное согласие.
- 19 августа ГКЧП объявил ЧП, ввёл войска в Москву, но их действия были нерешительными.
- Ельцин и демократы оперативно организовали сопротивление, собрав сторонников у Белого дома и объявив ГКЧП вне закона.
- Провокация с гибелью трёх человек 20 августа стала поворотным моментом, деморализовав ГКЧП.
- 21 августа ГКЧП распался, члены комитета были арестованы, а Горбачёв вернулся в Москву.

5. Причины провала ГКЧП:
- Нерешительность и разногласия среди членов ГКЧП, отсутствие давления на союзный парламент.
- Эффективная информационная кампания демократов, демонизировавшая ГКЧП.
- Мобилизация сторонников Ельцина у Белого дома, создавшая сдерживающий фактор.
- Нежелание силовиков (например, Грачева) активно участвовать в операции.
- Политическая интуиция и решительность Ельцина, перехватившего инициативу.

6. Исторические оценки путча:
- Либеральные историки (Согрин, Пихоя) считают путч попыткой сохранить тоталитарный режим.
- Патриотические историки (Проханов) обвиняют Горбачёва в организации путча с последующим предательством.
- Другие (Астровский) предполагают сговор КГБ с Ельциным для устранения Горбачёва, но Ельцин обманул Крючкова.

Вывод:


Лекция описывает ключевые события лета 1991 года, приведшие к августовскому путчу и началу открытой дезинтеграции СССР. Политический кризис, вызванный борьбой между союзным центром и республиками, особенно РСФСР под руководством Ельцина, достиг апогея в попытке ГКЧП сохранить государство через введение чрезвычайного положения. Однако слабая координация, нерешительность и предательство со стороны некоторых силовиков, а также эффективные действия демократической оппозиции привели к провалу путча. Августовский кризис стал катализатором демонтажа союзных структур, ускорив распад СССР. Лектор подчёркивает, что исход событий определился не столько силовыми факторами, сколько политической мобильностью и информационной стратегией Ельцина, что подтверждается различными историческими интерпретациями событий.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/8a29569a93f65a89e213b43be5b68bfb/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
На пути к ГКЧП и крах опереточного путча
"Как Брежнев стал громить шелепинскую группировку". Е.Ю.Спицын "Радио России . Радиоуниверситет
"Обезьяна с черепом может стать реальностью". Е.Ю.Спицын на канале День-ТВ: встреча на Добрынинской
"80 лет после Победы, или Битва за прошлое ради будущего". Е.Ю.Спицын на радио Аврора "Линейный эфир
"О героях былых времен". Часть 2-я. Е.Ю.Спицын на канале "Красная Линия" в документальном фильме
"О Якове Свердлове". Е.Ю.Спицын на канале ТВЦ в программе "Постскриптум
"О Якове Свердлове". Е.Ю.Спицын. Полная версия интервью на канала ТВЦ для программы "Постскриптум
"Роль Сталина в Великой Победе". Е.Ю.Спицын VS дебил К.Шулика на радио Спутник программа "Разборка

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru