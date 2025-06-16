“На пути к ГКЧП и крах опереточного путча”. Выпуск №164. Е.Ю.Спицын “История СССР
Опубликовано на канале День ТВ 12 января 2019 г.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Политическая ситуация летом 1991 года:
- Весной 1991 года демократическая оппозиция организовала прямые президентские выборы в РСФСР, чтобы вывести Бориса Ельцина из-под контроля народных депутатов.
- 12 июня 1991 года Ельцин победил на выборах президента РСФСР, набрав 57% голосов. Второе место занял Николай Рыжков (16%), третье — Владимир Жириновский (8%).
- Одновременно в Москве и Ленинграде прошли выборы мэров, где победили либеральные лидеры Гавриил Попов и Анатолий Собчак.
- Ельцин сразу после выборов отправился в США, где Конгресс одобрил помощь отдельным советским республикам и демократическим организациям, демонстрируя курс на дезинтеграцию СССР.
2. Действия союзного руководства:
- В июне 1991 года премьер-министр СССР Валентин Павлов потребовал чрезвычайных полномочий для союзного правительства, что вызвало протесты демократов.
- Михаил Горбачёв, возможно, инициировал это заседание как демонстрацию, но затем отказался от поддержки Павлова под давлением демократической оппозиции.
- В июле 1991 года группа патриотов (Зюганов, Варенников, Бондарев и др.) опубликовала «Слово к народу», призывая к защите государства, но их призыв остался без ответа.
3. Ново-Огарёвский процесс и союзный договор:
- В июле 1991 года завершился Ново-Огарёвский процесс (9 республик + союзный центр), где был подготовлен проект нового союзного договора.
- Горбачёв предложил подписать договор 20 августа 1991 года, несмотря на его противоречивость и секретность доработки.
- Проект признавал республики суверенными государствами, фактически создавая конфедерацию или «клуб государств», что вело к разрушению СССР.
- Публикация итогового текста договора 16 августа вызвала гнев Горбачёва, так как он считал это утечкой.
4. Августовский путч (ГКЧП):
- 17–18 августа 1991 года руководители силовых структур (Крючков, Язов, Павлов и др.) решили создать ГКЧП для введения чрезвычайного положения (ЧП).
- 18 августа делегация отправилась к Горбачёву в Крым, требуя введения ЧП или передачи полномочий вице-президенту Янаеву. Горбачёв, по разным версиям, либо отказался, либо дал негласное согласие.
- 19 августа ГКЧП объявил ЧП, ввёл войска в Москву, но их действия были нерешительными.
- Ельцин и демократы оперативно организовали сопротивление, собрав сторонников у Белого дома и объявив ГКЧП вне закона.
- Провокация с гибелью трёх человек 20 августа стала поворотным моментом, деморализовав ГКЧП.
- 21 августа ГКЧП распался, члены комитета были арестованы, а Горбачёв вернулся в Москву.
5. Причины провала ГКЧП:
- Нерешительность и разногласия среди членов ГКЧП, отсутствие давления на союзный парламент.
- Эффективная информационная кампания демократов, демонизировавшая ГКЧП.
- Мобилизация сторонников Ельцина у Белого дома, создавшая сдерживающий фактор.
- Нежелание силовиков (например, Грачева) активно участвовать в операции.
- Политическая интуиция и решительность Ельцина, перехватившего инициативу.
6. Исторические оценки путча:
- Либеральные историки (Согрин, Пихоя) считают путч попыткой сохранить тоталитарный режим.
- Патриотические историки (Проханов) обвиняют Горбачёва в организации путча с последующим предательством.
- Другие (Астровский) предполагают сговор КГБ с Ельциным для устранения Горбачёва, но Ельцин обманул Крючкова.
Вывод:
Лекция описывает ключевые события лета 1991 года, приведшие к августовскому путчу и началу открытой дезинтеграции СССР. Политический кризис, вызванный борьбой между союзным центром и республиками, особенно РСФСР под руководством Ельцина, достиг апогея в попытке ГКЧП сохранить государство через введение чрезвычайного положения. Однако слабая координация, нерешительность и предательство со стороны некоторых силовиков, а также эффективные действия демократической оппозиции привели к провалу путча. Августовский кризис стал катализатором демонтажа союзных структур, ускорив распад СССР. Лектор подчёркивает, что исход событий определился не столько силовыми факторами, сколько политической мобильностью и информационной стратегией Ельцина, что подтверждается различными историческими интерпретациями событий.