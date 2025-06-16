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МИРОВЫЕ РАСКЛАДЫ И МИРОВОЕ ЖУЛЬЁ. Беседа Захара Прилепина с Олегом Ясинским

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Переслано от: Захар Прилепин

Тайминг:

00:00 – Вступление
01:20 – Краткая биография гостя
04:40 – Об украинских друзьях
07:02 – Что общего между Украиной и странами Латинской Америки?
08:30 – Про Милея
10:30 – Трамп управляет Америкой?
12:05 – Независимость и суверенитет
16:06 – Современные левые
23:15 – Поддержка России в Латинской Америке
26:40 – На что мы можем надеяться?
29:05 – Что больше всего пугает?
35:33 – Антисоветская кампания
41:16 – Перспективы Украины
45:05 – Победа России возможна?
47:47 – Церковь и социализм
51:45 – Может ли национализм закрепиться в России?
52:25 – Российская экспансия
56:35 – Левые идеи мертвы?
59:49 – С чего надо начать восстановление социализма?
1:02:27 – Русская культура за рубежом

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы Захара Прилепина с Олегом Ясинским:


1. Латиноамериканский контекст как зеркало мировых процессов:
- Латинская Америка служит лакмусовой бумажкой для анализа политических, социальных и экономических процессов, которые затем применяются в других регионах, включая постсоветское пространство.
- Опыт Латинской Америки показывает, как механизмы капитализма и неолиберализма разрушают государства, культуры и социальные ткани (например, эксперименты в Чили под Пиночетом и в современной Аргентине под руководством Хавьера Милея).

2. Личная история Олега Ясинского:
- Родился в Киеве, вырос в советской среде, переехал в Чили в возрасте 26 лет, вдохновленный латиноамериканской культурой, революционными движениями и историей.
- В Латинской Америке сохранил советские ценности, участвовал в солидарности с революционными движениями (например, в Никарагуа в 1988 году).
- Потерял связь с большинством украинских друзей из-за политических разногласий после Майдана, что стало для него опытом гражданской войны.

3. Критический взгляд на капитализм и неолиберализм:
- Капитализм, по мнению Ясинского, достиг идеологического тупика и использует левые лозунги (гендерное равенство, права меньшинств) для манипуляции, выхолащивая их смысл.
- В Латинской Америке (например, в Аргентине под Милеем) проводится эксперимент по уничтожению государства и культуры, включая долларизацию экономики.
- Транснациональные корпорации управляют процессами, используя местных лидеров как инструменты, что приводит к разрушению национального суверенитета.

4. Роль России и постсоветских стран:
- Россия и Беларусь сохраняют значительную независимость от транснациональных корпораций, что делает их ключевыми игроками в сопротивлении глобальному капитализму.
- Советское наследие (социальная ткань, культура, образование) остается основой устойчивости России, несмотря на санкции и экономическую блокаду.
- Страны, сохранившие социалистические элементы (Китай, Куба, Венесуэла, КНДР, Иран, страны Сахеля), являются естественными союзниками России в борьбе за суверенитет.

5. Критика национализма и антисоветской риторики:
- В России существует попытка части элит построить суверенную капиталистическую страну, отвергая советское прошлое и левые идеи, что Ясинский считает ошибкой.
- Национализм и антисоветизм используются для разобщения общества и ослабления исторической памяти, что выгодно внешним силам.
- Настоящий антифашизм возможен только с левой идеологией, так как капитализм порождает фашизм как инструмент.

6. Уроки Латинской Америки для России:
- Латинская Америка демонстрирует примеры сосуществования левых идей и религиозности (например, теология освобождения, священники-партизаны в Никарагуа).
- Россия должна учиться у Латинской Америки, как противостоять информационной и когнитивной войне, создавая независимые медиа-платформы и популяризируя свою культуру.

7. Проблемы образования и культуры:
- Главная угроза — разрушение образования и культуры, которые являются основой для формирования антител против капиталистической идеологии.
- Необходима реформа образования, повышение статуса учителей и возвращение к культурным корням, чтобы противостоять западной массовой культуре.
- Советская и русская культура (литература, кино, поэзия) должны активно продвигаться за рубежом, особенно в Латинской Америке, где они исторически пользовались популярностью.

8. Информационная война:
- Россия должна вести активную информационную политику, создавая радиостанции и платформы на иностранных языках, чтобы доносить правду о своей истории и культуре.
- Запад использует контроль над медиа (например, YouTube) для подавления альтернативных голосов, что требует создания независимых платформ.

9. Перспективы Украины:
- Украина стала жертвой управляемого процесса, направленного на разрушение советского наследия и создание антироссийского проекта.
- Россия должна вести более агрессивную информационную политику на украинском языке, напоминая о советской Украине и братстве народов.
- Победа России на Украине возможна, но требует не только военной, но и культурной, информационной работы.

10. Необходимость новой идеологии:
- Для противостояния капитализму и фашизму необходима идеология интернационализма и дружбы народов, основанная на советском опыте.
- Россия должна стать центром социальных дискуссий и платформой для рациональной критики, избегая карикатур и стереотипов.

Вывод:


Беседа Захара Прилепина и Олега Ясинского подчеркивает, что Россия находится в уникальном положении для противостояния глобальному капитализму и неолиберализму благодаря сохранению советского наследия, социальной ткани и независимости. Латинская Америка служит примером того, как капиталистические эксперименты разрушают государства и культуры, что должно стать уроком для России. Главные задачи — реформа образования, развитие культуры, создание независимых медиа и активное участие в информационной войне. Победа в текущем противостоянии возможна только при условии восстановления идеологии, основанной на интернационализме, дружбе народов и критическом анализе советского опыта, без которого невозможно построить суверенное будущее. Россия должна стать лидером в создании альтернативной повестки для человечества, опираясь на союз с другими странами, сохраняющими независимость, и используя свой культурный потенциал.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/3903d3ebe17bbe187831bc0e62bb0c69/
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