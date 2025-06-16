Левые и либералы… Этот роман длится десятилетиями. То они осторожно рассматривают друг друга на расстоянии, то сливаются в объятиях на митинговых площадях и пресс-конференциях.

Как коммунистам относиться к союзу с либералами? Правилен ли тактический союз ради достижения демократических прав и свобод?

Какие цели преследуют либералы, работая в левом движении? Какие методы они используют? Надёжные ли это попутчики?

Одно ли дело делаем? По пути ли нам?

На эти вопросы отвечает Александр Батов.

ВНИМАНИЕ! Данный ролик является упрощённой и сокращённой версией статьи, опубликованной на сайте РКСМ(б): (https://rksmb.org/articles/levye-i-liberaly/)

Значительная часть фактуры и аргументации опущена ради экономии времени. Если вы желаете глубже погрузиться в тему, обязательно прочитайте статью!