Левые и либералы // Ликвидация безграмотности
Левые и либералы… Этот роман длится десятилетиями. То они осторожно рассматривают друг друга на расстоянии, то сливаются в объятиях на митинговых площадях и пресс-конференциях.
Как коммунистам относиться к союзу с либералами? Правилен ли тактический союз ради достижения демократических прав и свобод?
Какие цели преследуют либералы, работая в левом движении? Какие методы они используют? Надёжные ли это попутчики?
Одно ли дело делаем? По пути ли нам?
На эти вопросы отвечает Александр Батов.
ВНИМАНИЕ! Данный ролик является упрощённой и сокращённой версией статьи, опубликованной на сайте РКСМ(б): (https://rksmb.org/articles/levye-i-liberaly/)
Значительная часть фактуры и аргументации опущена ради экономии времени. Если вы желаете глубже погрузиться в тему, обязательно прочитайте статью!
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Размытость понятия "левые":
- Термин "левые" стал универсальным ярлыком, под который попадают разные взгляды: от помощи бездомным до ностальгии по прошлому.
- Это приводит к разобщённости левых движений, которые распадаются при серьёзных общественных потрясениях (монетизация льгот, болотные протесты, Донбасс, СВО).
2. Три течения среди левых в России:
- Левопатриоты (поддерживают свою буржуазию, охранители).
- Леволибералы (ориентированы на западный капитализм).
- Коммунисты (противостоят обеим группам, выступают за интересы рабочего класса).
- Сила коммунистов зависит от активности и организованности рабочего движения.
3. Влияние буржуазии на левых:
- Буржуазия стремится подчинить или обезоружить коммунистов, используя левопатриотов и леволибералов.
- Левопатриоты обслуживают системную оппозицию, леволибералы — несистемную, но обе группы играют по правилам капитализма.
4. Размежевание коммунистов с другими левыми:
- После начала СВО коммунисты быстро отделились от левопатриотов из-за чёткого критерия: поддержка империалистической войны.
- Размежевание с леволибералами шло медленнее из-за схожей антивоенной риторики, но сейчас оно происходит.
5. Либерализм как инструмент буржуазии:
- Либералы защищают свободу частной собственности, а не права трудящихся.
- Либеральная демократия — это форма диктатуры буржуазии, которая может быть репрессивной к рабочему классу.
- Либерализм используется западным империализмом как идеологическое оружие против конкурентов и социалистических стран.
6. Исторический контекст либерализма:
- В Российской империи либералы представляли прогрессивную буржуазию, боровшуюся с самодержавием, что делало сотрудничество с ними возможным (по Ленину).
- В современной России либералы — это агенты западного империализма, не представляющие интересы прогрессивных сил, что делает союз с ними нецелесообразным.
7. Цели и методы либералов и коммунистов:
- Либералы стремятся к смене правящей элиты без изменения экономического строя.
- Коммунисты борются за социальную революцию и смену общественно-экономического строя.
- Либералы используют протесты как инструмент переворота, манипулируя массами. Коммунисты видят протесты как часть классовой борьбы, требующей сознательности и организации.
8. Проблема коалиций с либералами:
- В современных условиях союз с либералами опасен, так как рабочий класс слаб и будет использован в интересах буржуазии.
- Болотные протесты показали, как левые, вступив в коалицию с либералами, стали массовкой без реальных достижений.
9. Тактика коммунистов:
- Основной приоритет — работа с рабочим классом, развитие его сознательности и организованности.
- Демократические лозунги важны, но должны быть связаны с реальными нуждами рабочих, а не абстрактными идеями свободы.
- Уличные акции должны быть тщательно продуманы, а не превращаться в акционизм ради самого действия.
10. Критика либеральной идеологии в левом движении:
- Либералы отвлекают от классовой борьбы, фокусируясь на личностях (диктаторах) вместо системы.
- Используют эмоциональные манипуляции, наукообразные теории и популярных блогеров для продвижения буржуазных идей под видом марксизма.
11. Революционная ситуация:
- Объективные предпосылки для революции в России пока не созрели.
- Задача коммунистов — готовить рабочий класс к будущему кризису, а не искать компромиссы с буржуазией.
Вывод:
Лекция подчёркивает принципиальные различия между коммунистами и другими левыми течениями (левопатриотами и леволибералами), которые обслуживают интересы буржуазии. В условиях слабости рабочего движения любые коалиции с либералами или охранителями ведут к поражению левых идей. Коммунисты должны сосредоточиться на работе с пролетариатом, развивая его классовое сознание и организованность, избегая акционизма и буржуазных иллюзий о демократизации. Только сильное рабочее движение может стать основой для социальной революции, а компромиссы с буржуазией лишь укрепляют капитализм. Главная задача — готовить рабочий класс к неизбежному кризису империализма, не поддаваясь на манипуляции либералов и не теряя классовой перспективы.