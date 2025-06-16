Андрей Школьников: Контуры водной катастрофы
Много тысячелетий спускающиеся с гор Памира полноводные реки, позволяющие людям комфортно жить на своих берегах, текли по пустыням и впадали в Аральское море. Интенсивная сельскохозяйственная деятельность и избыточный рост численности населения, при отсутствии технологического развития и дефиците энергии, требовали всё больше пресной воды. В начале XXI в. практически всю воду из рек стали забирать по пути.
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Человеческая деятельность наложилась на спрогнозированные ещё советским учёным-гидрологом А.В. Шнитниковым (1898-1983 гг.) естественные процессы, которые он обнаружил, связав исторические колебания уровня вод и движения космических тел. Озера и внутренние моря Средней Азии «дышат», наполняясь и пересыхая в различные эпохи, местным народам не повезло – сейчас происходит падение. Сток рек в регионе за последние 30 лет уменьшился на 10%-15%, как и было спрогнозировано, без влияния деятельности человека.
Согласно имеющимся трендам, в 2027-2030 гг. можно ждать полноценной региональной водной катастрофы, которая затронет весь Западный Туркестан. Годовые колебания имеют место, но общий тренд негативный, потоки забираются практически полностью, «удачный год» может отсрочить и смягчить проблемы, но не более. На фоне мировой катастрофы, распада глобального мира, геополитических ошибок ждать помощи не от кого, наоборот, будет только хуже:
▪️заработает и выйдет на полную мощность канал Кош-Тепе в Афганистане, который будет отбирать около 10 км³/год, что полностью соответствует как международному праву, так и праву сильного;
▪️уехавшие на заработки и их семьи, вынужденно вернутся обратно (около 20%-25% населения), увеличив как непосредственное потребление, так и потребности экономики (в основном Узбекистан и Таджикистан), работать и жить на что-то нужно;
▪️среднегодовой сток снизится ещё на 2%-3% по естественным причинам;
▪️энергетические потребности и проблемы Киргизии и Таджикистана, зависящих от гидроэнергетики, вырастут;
▪️потребность в продовольствии увеличится, возможность экспорта и получения валютной выручки для жизненно важного импорта упадёт;
▪️средств на масштабную модернизацию инфраструктуры, ирригационных сооружений, переходу к капельному поливу не будет;
▪️переброса «сибирских рек» и прочих мечтаний и чудес не произойдёт.
Исходя из расклада сил, геополитических рисков и общих трендов, вариантов спасения, недопущения голода и краха не так и много. Если к этому времени уже случится региональная катастрофа и салафиты победят, то люди будут вынуждено учиться жить на подножном корме и в полной архаике. Уровень жизни населения упадет до Афганистана и Сирии. Если центральные власти республик смогут удержать ситуацию, то придётся перекрывать Каракумский канал и течение Амударьи дальше г. Бухара, т.е. обрекать Туркмению и Каракалпакскую республику на гибель и бегство населения, но это будет лишь отсрочка проблем, с каждым годом будет становиться только хуже.
И, да, Советский Союз не успел перейти к капельному орошению, которое более чем на порядок эффективнее и экономичнее, у местных было 35 лет, чтобы сделать самостоятельно, не стали – теперь это их проблемы, мы свои границы закроем…
Андрей Школьников
Комментарий редакции
Тезисы статьи «Контуры водной катастрофы»:
1. Исторический контекст:
- Реки, спускающиеся с Памира, веками питали Аральское море, обеспечивая жизнь в пустынных регионах.
- Интенсивное сельское хозяйство и рост населения увеличили потребление воды, что привело к почти полному забору речных стоков.
2. Естественные и антропогенные факторы:
- Учёный А.В. Шнитников предсказал естественное снижение водных ресурсов в Средней Азии из-за природных циклов, связанных с движением космических тел.
- За последние 30 лет сток рек сократился на 10–15% по естественным причинам, что усугубляется человеческой деятельностью.
3. Прогноз водной катастрофы:
- В 2027–2030 годах ожидается региональная водная катастрофа в Западном Туркестане из-за негативного тренда в сокращении водных ресурсов.
- Годовые колебания не меняют общей тенденции, а «удачные годы» лишь отсрочивают проблему.
4. Геополитические и социальные факторы:
- Канал Кош-Тепе в Афганистане заберёт до 10 км³ воды в год, что соответствует международному праву.
- Возвращение мигрантов (20–25% населения) увеличит потребление воды и экономические нужды (особенно в Узбекистане и Таджикистане).
- Снижение стока рек на 2–3% по естественным причинам продолжится.
- Энергетические проблемы Киргизии и Таджикистана, зависящих от гидроэнергетики, усилятся.
- Рост потребности в продовольствии и падение экспортных возможностей ограничат доступ к валюте для импорта.
- Отсутствие средств на модернизацию инфраструктуры и переход к капельному орошению.
5. Отсутствие внешней помощи:
- На фоне глобального кризиса и распада мирового порядка ждать поддержки неоткуда.
- Мечты о переброске сибирских рек или других масштабных проектах нереалистичны.
6. Возможные сценарии:
- Катастрофический сценарий: Победа салафитов приведёт к архаизации региона, уровень жизни упадёт до афганского или сирийского.
- Контролируемый сценарий: Центральные власти могут перекрыть Каракумский канал и Амударью после Бухары, что обречёт Туркмению и Каракалпакскую республику на вымирание и миграцию, но лишь отсрочит кризис.
7. Капельное орошение как упущенная возможность:
- Советский Союз не внедрил капельное орошение, которое значительно экономичнее.
- За 35 лет независимости региональные страны не перешли к этой технологии, что усугубляет их проблемы.
8. Позиция автора:
- Россия закроет границы и не будет решать проблемы региона, считая их следствием местных упущений.
Вывод:Статья описывает надвигающуюся водную катастрофу в Западном Туркестане, вызванную сочетанием естественного сокращения водных ресурсов, интенсивного потребления воды и отсутствия технологической модернизации. Геополитические и социальные факторы, такие как строительство канала в Афганистане и возвращение мигрантов, усугубляют ситуацию. Варианты спасения ограничены: либо регион скатится к архаизации и гуманитарной катастрофе, либо власти пойдут на радикальные меры, жертвуя частью территорий, но это лишь отсрочит кризис. Автор подчёркивает, что регион не использовал возможности для модернизации (например, капельное орошение) и теперь столкнётся с последствиями, без надежды на внешнюю помощь. Россия, по мнению автора, дистанцируется от проблем региона.