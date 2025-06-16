Много тысячелетий спускающиеся с гор Памира полноводные реки, позволяющие людям комфортно жить на своих берегах, текли по пустыням и впадали в Аральское море. Интенсивная сельскохозяйственная деятельность и избыточный рост численности населения, при отсутствии технологического развития и дефиците энергии, требовали всё больше пресной воды. В начале XXI в. практически всю воду из рек стали забирать по пути.

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Человеческая деятельность наложилась на спрогнозированные ещё советским учёным-гидрологом А.В. Шнитниковым (1898-1983 гг.) естественные процессы, которые он обнаружил, связав исторические колебания уровня вод и движения космических тел. Озера и внутренние моря Средней Азии «дышат», наполняясь и пересыхая в различные эпохи, местным народам не повезло – сейчас происходит падение. Сток рек в регионе за последние 30 лет уменьшился на 10%-15%, как и было спрогнозировано, без влияния деятельности человека.

Согласно имеющимся трендам, в 2027-2030 гг. можно ждать полноценной региональной водной катастрофы, которая затронет весь Западный Туркестан. Годовые колебания имеют место, но общий тренд негативный, потоки забираются практически полностью, «удачный год» может отсрочить и смягчить проблемы, но не более. На фоне мировой катастрофы, распада глобального мира, геополитических ошибок ждать помощи не от кого, наоборот, будет только хуже:

▪️заработает и выйдет на полную мощность канал Кош-Тепе в Афганистане, который будет отбирать около 10 км³/год, что полностью соответствует как международному праву, так и праву сильного;

▪️уехавшие на заработки и их семьи, вынужденно вернутся обратно (около 20%-25% населения), увеличив как непосредственное потребление, так и потребности экономики (в основном Узбекистан и Таджикистан), работать и жить на что-то нужно;

▪️среднегодовой сток снизится ещё на 2%-3% по естественным причинам;

▪️энергетические потребности и проблемы Киргизии и Таджикистана, зависящих от гидроэнергетики, вырастут;

▪️потребность в продовольствии увеличится, возможность экспорта и получения валютной выручки для жизненно важного импорта упадёт;

▪️средств на масштабную модернизацию инфраструктуры, ирригационных сооружений, переходу к капельному поливу не будет;

▪️переброса «сибирских рек» и прочих мечтаний и чудес не произойдёт.

Исходя из расклада сил, геополитических рисков и общих трендов, вариантов спасения, недопущения голода и краха не так и много. Если к этому времени уже случится региональная катастрофа и салафиты победят, то люди будут вынуждено учиться жить на подножном корме и в полной архаике. Уровень жизни населения упадет до Афганистана и Сирии. Если центральные власти республик смогут удержать ситуацию, то придётся перекрывать Каракумский канал и течение Амударьи дальше г. Бухара, т.е. обрекать Туркмению и Каракалпакскую республику на гибель и бегство населения, но это будет лишь отсрочка проблем, с каждым годом будет становиться только хуже.

И, да, Советский Союз не успел перейти к капельному орошению, которое более чем на порядок эффективнее и экономичнее, у местных было 35 лет, чтобы сделать самостоятельно, не стали – теперь это их проблемы, мы свои границы закроем…

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