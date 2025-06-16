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Андрей Фурсов и Николай Кротов | Западные консультанты российских плохишей, 1991 – 1997 гг.

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Переслано от: Книжный День

Николай Иванович Кротов в программе рассказывает о своей книге "Приключения гастарбайтеров ЮСИ в Борис-Николаевской России", в которой подробно рассматривается влияние западных консультантов на российские экономические реформы в 90-е годы. Кротов делится историческим контекстом, опытом и разочарованием от работы консультантов. В книге затрагиваются темы приватизации, коррупции и инсайдерской торговли, а также последствия для российской экономики и политической ситуации. Также рассматриваются важные события и фигуры того времени, такие как Гайдар, Чубайс и Попов.

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00:11 Введение
01:31 Исторический контекст
02:45 Влияние консультантов
05:27 Этимология и название книги
10:35 Источники информации
14:18 Введение в тему
15:13 Предыстория и начало реформ
17:48 Экономические реформы в СССР
19:49 Влияние реформ на экономику
20:48 Формирование нового правительства
24:13 Появление команды Шляйфера
25:12 Опыт и разочарование
26:08 Гайдар и его проблемы
27:57 Конфликт на съезде народных депутатов
29:25 Критика Гайдара
30:22 Влияние иностранных консультантов
32:20 Методика работы консультантов
34:14 Обвинения в инсайдерской информации
36:53 Высылка иностранных консультантов
37:11 Поливанов и его увольнение
38:06 Обвинения против экономистов
38:49 Обвинения в инсайдерской торговле
40:11 Обвинения в коррупции
42:41 Приговор и последствия
46:56 Российские подельники
50:52 Роль Гарварда и консультационных компаний
51:27 Фигуры Чубайса и Попова в начале 90-х
52:30 Сбор информации в 90-е годы
54:07 Ельцин-центр и его покровители

#ГастарбайтерыЮСИ #ЗападныеКонсультанты #90еГоды #Шляйфер #Гайдар #Чубайс #Приватизация #Коррупция #Реформы #ФондовыйРынок #ИнсайдерскаяТорговля #ЕльцинЦентр #История #Экономика #КнижныйДень #НашеЗавтра

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Тема книги и её актуальность:
- Николай Кротов написал книгу о западных консультантах в России 1991–1997 годов, которых он называет «гастарбайтерами». Книга посвящена их роли в экономических процессах, особенно в приватизации и создании фондового рынка.
- 90-е годы — ключевая тема исследований Кротова, связанная с экономическими реформами и их последствиями. Он считает, что «Борис Николаевская Россия» (термин, предложенный им для обозначения периода правления Ельцина) началась с экономических реформ 1987 года.

2. Роль западных консультантов:
- Консультанты, такие как Джеффри Сакс, Андрей Шляйфер и Джонатан Хэй, активно участвовали в экономических реформах в России, особенно в приватизации и создании фондового рынка.
- Их деятельность включала консультирование правительства, разработку механизмов приватизации и создание Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ).
- Западные консультанты, по мнению Кротова, способствовали как созданию фондового рынка, так и возникновению серьёзных экономических проблем, включая залоговые аукционы.

3. Нарушение закона и инсайдерская торговля:
- В 2005 году в США прошёл процесс против Гарвардского университета, Шляйфера и Хэя за нарушение принципов конфликта интересов и использование инсайдерской информации в России.
- Они обвинялись в незаконной коммерческой деятельности, включая инвестиции в российские компании и торговлю служебной информацией. Гарвард выплатил 26,5 млн долларов, Шляйфер — 2 млн долларов.
- Консультанты привлекали к бизнесу своих родственников (жены Шляйфера и Хэя), что также стало предметом обвинений.

4. Сбор информации о российских предприятиях:
- Консультанты собирали детализированные данные о 100 крупнейших российских предприятиях, что, по мнению Кротова, фактически было сбором разведывательной информации.
- Отчёты отправлялись в США в электронном виде, а бумажные копии в России уничтожались, что вызывало подозрения в шпионаже.

5. Российские фигуранты:
- Ключевыми фигурами с российской стороны названы Анатолий Чубайс (курировал процесс), Егор Гайдар (макроэкономические реформы) и Максим Бойко (приватизация).
- Гайдар, по мнению Кротова и других, был слабым экономистом, выбранным за некомпетентность, что способствовало разрушению экономики.
- Чубайс проявил политическую ловкость, но в 1997 году выслал иностранных консультантов из России, вероятно, из-за инстинкта самосохранения.

6. Роль USAID и ЦРУ:
- Программы консультантов финансировались через USAID, которое, по словам Кротова, Илона Маска и Владимира Путина, имело связи с ЦРУ. Некоторые консультанты, предположительно, были агентами ЦРУ.
- USAID обвиняется в поддержке антироссийских инициатив, включая разработку биологического оружия.

7. Источники информации:
- Кротов опирался на три источника: устные рассказы российских специалистов, работавших в 90-е, материалы Ричардтона Бернарда (экс-консультанта Нью-Йоркской фондовой биржи) и судебные документы по «гарвардскому делу».
- Бернард предоставил 300 страниц отчётов, включая его показания в Конгрессе США, что стало ключевым материалом для книги.

8. Критика и последствия:
- Консультанты обвиняются в нанесении экономического ущерба России, включая разрушение государственной экономики и содействие криминальным схемам приватизации.
- Кротов подчёркивает, что информация о научном сообществе и региональных руководителях также собиралась западными фондами (например, фондом Сороса), что не пресекалось российскими властями.

9. Ельцин-центр и политический контекст:
- Вопрос о функционировании Ельцин-центра вызвал дискуссию. Кротов и Фурсов указывают на сложные элитные связи и состав попечительского совета как возможные причины его сохранения.

Вывод:

Книга Николая Кротова раскрывает тёмную сторону экономических реформ в России 1990-х годов, акцентируя внимание на роли западных консультантов, которых он называет «гастарбайтерами». Их деятельность, финансируемая через USAID и связанная с Гарвардским университетом, способствовала созданию фондового рынка, но также привела к серьёзным экономическим проблемам, включая коррупцию, инсайдерскую торговлю и утрату контроля над стратегическими активами. Консультанты, такие как Шляйфер и Хэй, использовали своё положение для личной выгоды, что подтверждается судебным процессом в США. Российские фигуранты, включая Чубайса и Гайдара, сыграли ключевую роль в реализации этих реформ, часто в ущерб национальным интересам. Сбор детализированной информации о предприятиях и научном сообществе России указывает на разведывательный характер деятельности консультантов. Кротов подчёркивает, что эти события, начавшиеся с реформ 1987 года, определили экономический и политический облик «Борис Николаевской России», последствия чего ощущаются до сих пор.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/8910168d4d746fa1b98db76594a4e10b/
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