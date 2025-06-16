Николай Иванович Кротов в программе рассказывает о своей книге "Приключения гастарбайтеров ЮСИ в Борис-Николаевской России", в которой подробно рассматривается влияние западных консультантов на российские экономические реформы в 90-е годы. Кротов делится историческим контекстом, опытом и разочарованием от работы консультантов. В книге затрагиваются темы приватизации, коррупции и инсайдерской торговли, а также последствия для российской экономики и политической ситуации. Также рассматриваются важные события и фигуры того времени, такие как Гайдар, Чубайс и Попов.

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00:11 Введение

01:31 Исторический контекст

02:45 Влияние консультантов

05:27 Этимология и название книги

10:35 Источники информации

14:18 Введение в тему

15:13 Предыстория и начало реформ

17:48 Экономические реформы в СССР

19:49 Влияние реформ на экономику

20:48 Формирование нового правительства

24:13 Появление команды Шляйфера

25:12 Опыт и разочарование

26:08 Гайдар и его проблемы

27:57 Конфликт на съезде народных депутатов

29:25 Критика Гайдара

30:22 Влияние иностранных консультантов

32:20 Методика работы консультантов

34:14 Обвинения в инсайдерской информации

36:53 Высылка иностранных консультантов

37:11 Поливанов и его увольнение

38:06 Обвинения против экономистов

38:49 Обвинения в инсайдерской торговле

40:11 Обвинения в коррупции

42:41 Приговор и последствия

46:56 Российские подельники

50:52 Роль Гарварда и консультационных компаний

51:27 Фигуры Чубайса и Попова в начале 90-х

52:30 Сбор информации в 90-е годы

54:07 Ельцин-центр и его покровители

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