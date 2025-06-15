Мастерская демократии: Кто диктует правила игры | Фёдор Лисицын
Фёдор Лисицын анализирует книгу Джорджа Кэмптона "Мастерская демократии: Кто диктует правила игры", раскрывая проблемы современной американской демократии, бюрократии и влияние крупных фондов на политику США. Автор поднимает вопросы о капитализме, экологической повестке и социальной ответственности, а также рассматривает, как эти процессы влияют на внутренние и международные отношения.
Книга "Мастерская демократии. Кто диктует правила игры. Джордж Кемптон":
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00:00 Введение в книгу и автора
02:00 Проблемы американской демократии
10:00 Влияние бюрократии на политические процессы
18:00 Роль крупных фондов и пенсионных систем в политике
25:00 Экологическая повестка и её влияние на бизнес
35:00 Заключение: Выводы и размышления о будущем
#МастерскаяДемократии #ДжорджКэмптон #ПолитикаСША #Демократия #Капитализм #Бюрократия #ЭкологическаяПовестка #СоциальнаяОтветственность #ПенсионныеФонды
Комментарий редакции
Тезисы лекции Фёдора Лисицына по книге Джорджа Кемптона «Мастерская демократия. Кто диктует правила игры»:
1. Общая характеристика книги:
- Книга представляет собой взгляд с республиканской и трампистской перспективы, критикующий американскую демократическую систему.
- Написана в 2023–2024 годах, накануне второй каденции Дональда Трампа, и отражает политическую ситуацию в США.
- Основной акцент: кто виноват в кризисе американской демократии, а не что делать для его преодоления.
- Автор книги, по мнению Лисицына, ярко выраженный республиканец, обвиняющий демократов в разрушении демократических принципов.
2. Ключевая идея книги:
- Американская демократия, по мнению автора книги, перестала быть демократией в традиционном смысле (как в 60–80-е годы XX века или в понимании античных греков).
- Современная система США управляется бюрократией и крупными финансовыми фондами, которые диктуют политическую повестку.
3. Роль бюрократии:
- Бюрократия разлагает демократические системы, замыкая управление на себя и разрывая связь между народом и властью.
- Пример: в США должность казначея штата, ранее считавшаяся технической, стала ключевой в политической системе при президентах Обаме и Байдене.
- Исторический пример: бюрократия в СССР препятствовала демократическим реформам (например, при обсуждении Конституции 1936 года).
4. Финансовые фонды как угроза демократии:
- Крупные фонды (например, BlackRock) аккумулируют капитал, включая пенсионные фонды, и используют его для покупки политического влияния.
- Эти фонды продвигают «повесточку» (социальную, экологическую, ЛГБТ-ориентированную), которая, по мнению автора, разрушает капитализм и демократию.
- Пример: экологические рейтинги компаний (ESG) дают преимущества фирмам, соответствующим социальной повестке, даже если они экономически неэффективны.
5. Критика демократической партии США:
- Демократы обвиняются в заимствовании китайской системы социального рейтинга (ESG в США), что ограничивает свободу и конкуренцию.
- Социальная повестка (ЛГБТ, экологизм) ставится выше экономической эффективности, что вредит традиционным отраслям, например нефтегазовой.
6. Внешние враги США по мнению автора книги:
- Коммунистический Китай с его однопартийной системой и подавлением свобод.
- Россия (Владимир Путин), который, по мнению автора, извратил демократию и подрывает американскую систему, в частности через военные действия на Украине и прекращение поставок газа в Европу (упоминая «Северный поток-2»).
7. Проблемы американской системы:
- Несменяемость чиновников, которые работают на обе партии, подрывает демократическую ротацию.
- Ограничение доступа граждан к представителям власти (например, к конгрессменам) из-за бюрократических барьеров.
- Превращение профсоюзов в бюрократические структуры, которые не защищают интересы работников, а служат политическим целям.
8. Образование и социальная повестка:
- Американская система образования бюрократизирована, учебные программы сокращаются в пользу продвижения повестки (ЛГБТ, экология).
- Учителей заменяют контрактниками с минимальной квалификацией, что приводит к росту функциональной неграмотности среди выпускников.
9. Пенсионные фонды как последний рубеж:
- Частные пенсионные фонды (программа 401) пока не затронуты повесткой, но на них уже претендуют демократы для финансирования социальных программ.
- Это воспринимается как угроза последнему независимому финансовому ресурсу.
10. Критика ироничного тона автора книги:
- Лисицын отмечает, что автор книги, будучи республиканцем, иногда перегибает с пропагандистскими заявлениями (например, о роли Путина в закрытии «Северного потока-2»).
- Однако книга ценна тем, что вскрывает реальные механизмы разрушения демократии, которые актуальны не только для США, но и для других стран, включая Россию.
11. Недостаток книги:
- Малый объем (около 100 страниц), что делает её скорее публицистической статьёй, чем полноценным исследованием.
- Лисицын выражает надежду на более глубокую и расширенную версию книги.
Вывод:Фёдор Лисицын высоко оценивает книгу Джорджа Кемптона за её откровенный анализ кризиса американской демократии, вызванного бюрократией, финансовыми фондами и навязыванием социальной повестки. Книга вскрывает механизмы, которые подрывают демократические принципы, такие как несменяемость чиновников, влияние фондов типа BlackRock и бюрократизация образования. Однако Лисицын критикует книгу за её республиканскую предвзятость и пропагандистский тон, особенно в отношении внешних «врагов» (Китай, Россия). Несмотря на небольшой объем, книга ценна как предостережение о том, как бюрократия и финансовая элита могут разрушать демократические системы, что актуально не только для США, но и для России. Лисицын подчёркивает, что механизмы, описанные в книге, универсальны и требуют дальнейшего изучения для предотвращения подобных кризисов в других странах.