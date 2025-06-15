Константин Бальмонт. Седьмое небо Баламута. Безымянные дома. Москва Серебряного века. Документальный цикл, из которого зрителю предстоит узнать не только о московских домах, но и о живших в них поэтах: Анне Ахматовой и Андрее Белом, Брюсове, Бальмонте, Ходасевиче, Хлебникове и Волошине, Гиппиус и Гумилеве.

В фильме о Бальмонте содержится немало интересных подробностей о жизни поэта, зрители увидят, например, дом № 11 в Большом Николопесковском переулке, ныне дом-музей Скрябина, из которого летом 1920 года поэт отправился в Париж, в эмиграцию. Как рассказывает автор фильма, разрешение на выезд из России Бальмонт получит при содействии Луначарского, который взял с него слово, что он не будет «очернять» революцию. Бальмонт, или баламут, как еще называли его друзья, свое обещание, впрочем, сразу нарушит…

Задолго до революции, в 1913 году в этом доме Бальмонт слушал, как Скрябин играет на фортепиано, в компании Вячеслава Иванова, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой, которая дружила с женой композитора. Сегодня в этом музее – аккуратные, навощенные полы и картины на стенах. А в 1919-м, как уточняет Вячеслав Недошивин, здесь не было электричества, лопнули трубы и не работал водопровод. Сам Бальмонт в эти годы, несмотря на голод и холод, каждое утро приносил со двора таз и, раздевшись, обливался ледяной водой. А потом в белоснежном воротничке шел разбирать на дрова очередной забор, потом – на рынок за пшенкой, а по вечерам отправлялся читать лекции в «Школу стиховедения», в дом № 5 в Ильинском переулке или на Поварскую, 24, к друзьям или на Зубовский бульвар, 25, к Вячеславу Иванову, где собирались также Белый, Мандельштам, Хлебников, Бердяев, Флоренский…

Автор цикла: Вячеслав Недошивин