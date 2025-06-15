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Константин Бальмонт. Седьмое небо Баламута

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Константин Бальмонт. Седьмое небо Баламута. Безымянные дома. Москва Серебряного века. Документальный цикл, из которого зрителю предстоит узнать не только о московских домах, но и о живших в них поэтах: Анне Ахматовой и Андрее Белом, Брюсове, Бальмонте, Ходасевиче, Хлебникове и Волошине, Гиппиус и Гумилеве.

В фильме о Бальмонте содержится немало интересных подробностей о жизни поэта, зрители увидят, например, дом № 11 в Большом Николопесковском переулке, ныне дом-музей Скрябина, из которого летом 1920 года поэт отправился в Париж, в эмиграцию. Как рассказывает автор фильма, разрешение на выезд из России Бальмонт получит при содействии Луначарского, который взял с него слово, что он не будет «очернять» революцию. Бальмонт, или баламут, как еще называли его друзья, свое обещание, впрочем, сразу нарушит…
Задолго до революции, в 1913 году в этом доме Бальмонт слушал, как Скрябин играет на фортепиано, в компании Вячеслава Иванова, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой, которая дружила с женой композитора. Сегодня в этом музее – аккуратные, навощенные полы и картины на стенах. А в 1919-м, как уточняет Вячеслав Недошивин, здесь не было электричества, лопнули трубы и не работал водопровод. Сам Бальмонт в эти годы, несмотря на голод и холод, каждое утро приносил со двора таз и, раздевшись, обливался ледяной водой. А потом в белоснежном воротничке шел разбирать на дрова очередной забор, потом – на рынок за пшенкой, а по вечерам отправлялся читать лекции в «Школу стиховедения», в дом № 5 в Ильинском переулке или на Поварскую, 24, к друзьям или на Зубовский бульвар, 25, к Вячеславу Иванову, где собирались также Белый, Мандельштам, Хлебников, Бердяев, Флоренский…

Автор цикла: Вячеслав Недошивин

Комментарий редакции

Тезисы лекции:


1. Необычное появление Бальмонта в Цюрихе (1895):
- Константин Бальмонт сошёл с поезда в Цюрихе без багажа, лишь с коробкой московских конфет, в лёгком костюме и с хромотой.
- Вместо поиска отеля он направился к горе Утлиберг, игнорируя фуникулёр, и карабкался по ней, теряя одежду и обувь, но сохранив конфеты.

2. Встреча с Екатериной Андреевой:
- Бальмонт нарушил уговор и приехал за Андреевой в Швейцарию, чтобы увидеть её.
- Андреева была напугана его появлением, но он объяснил свой поступок желанием её видеть.
- Через неделю Бальмонт писал матери о счастье, восхищаясь умом, добротой и красотой Андреевой.

3. Биография и личность Бальмонта:
- Константин Бальмонт (1867–1942) — поэт-символист, эссеист, переводчик, родом из Владимирской губернии.
- Поддержал революцию 1905 года, но позже стал противником большевизма и эмигрировал.
- Его фамилия — вымышленная (Бальмо́нт вместо Бала́монт или Баламут), что отражает его бунтарскую натуру.
- Жил в «выдуманном мире» поэзии, часто попадал в скандалы, драки, тюрьмы, но оставался верен стихам.

4. Скандальная репутация:
- Бальмонт вызывал споры: его стихи считали непонятными, а поведение — дерзким.
- Участвовал в драках, защищая женщин, и попадал в тюрьмы в Москве, Лондоне, Мадриде, Париже.
- Его жизнь была полна авантюр, риска и эпатажа.

5. Первая попытка самоубийства (1887):
- В 23 года Бальмонт выбросился из окна гостиницы «Лувр-Мадрид» в Москве из-за несчастной любви к первой жене Ларисе.
- Переломал руку и ногу, но выжил, осознав своё призвание — поэзию.

6. Личная жизнь:
- Первая жена, Лариса, была ревнивой и истеричной; брак распался, но оставил двух детей.
- Вторая жена, Екатерина Андреева, стала его «седьмым небом». Их любовь началась с дерзкого поступка Бальмонта, но осложнялась его влюбчивостью.
- Третья жена и другие романы (включая внебрачных детей) подчёркивали его страстную натуру.
- Бальмонт любил любовь сильнее поэзии, штурмуя женщин с дерзостью, но сохранял привязанность к Андреевой.

7. Поэтический и жизненный стиль:
- Бальмонт считал себя «кометой», а не «планетой», живя с «закрытыми глазами» в мире поэзии.
- Его стихи рождались из страсти, а жизнь была полна контрастов: от утренней работы до ночных кутежей.
- Знал 15 языков, переводил, писал по 6 стихов в день, но вёл богемный образ жизни.

8. Любовный треугольник и эмиграция:
- В 1902 году Бальмонт разрывался между Андреевой и другой женщиной, мечтая о жизни втроём.
- В 1920 году он покинул Россию с третьей женой, Цветковской, но сохранил любовь к Андреевой, пересылая ей открытки и признания.
- Андреева осталась в России, их любовь оборвалась из-за границ.

Вывод:


Константин Бальмонт — яркое явление русской поэзии, чья жизнь была столь же бурной, как его стихи. Его бунтарская натура, страсть к любви и поэзии сделали его «кометой», сжигающей себя в полёте. Несмотря на скандалы, драки и трагедии, он оставался верен своему призванию, находя вдохновение в женщинах, особенно в Екатерине Андреевой, которая стала его «седьмым небом». Его история — это пример того, как поэзия и жизнь могут быть неразделимы, но также и того, как страсть может разрушать и созидать одновременно. Бальмонт прожил жизнь, полную риска и любви, оставив след в русской литературе, который невозможно забыть, как и его строки: «Но нельзя о прошлом позабыть».
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dr1VNMdiib4
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