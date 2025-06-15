Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, заявил глава МИД Аракчи. Перевожу на русский язык это заявление. Иран готов подписать капитуляцию и отказаться от проекта, в который вложила баснословные деньги.

Эти несколько дней показали суть современной дипломатии. Десятки лет переговоров не стоят нескольких дней бомбежки. Да, Израиль не уничтожил подземный реактор – но иранцы теперь готовы демонтировать его своими руками.

Иранское правительство вчистую проиграло свою главную битву. Столько лет грозили стереть Израиль с лица земли, а в итоге поцарапали несколько военных объектов и разрушили с десяток гражданских домов. Сотни баллистических ракет в конечном счете никак не повлияли на израильскую армию.

Иранцам я бы посоветовал изучить опыт Януковича. Пусть почитают соглашения с оппозицией от 21 февраля 2014 года, а затем изучат дальнейшие события. Запад не меняет подходов к своим противникам. Участь сдавшихся всегда печальна. Даже если сейчас не снесут иранский режим, то у недругов Ирана будет больше инструментов для демонтажа политической конструкции, и они ими обязательно воспользуются в нужный момент.

Кстати, следующая цель – Китай, а после него наша страна. Так что не будем злорадствовать, будем лишь изучать печальный иранский опыт.

Александр Харченко