Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, заявил глава МИД Аракчи. Перевожу на русский язык это заявление. Иран готов подписать капитуляцию и отказаться от проекта, в который вложила баснословные деньги.
Эти несколько дней показали суть современной дипломатии. Десятки лет переговоров не стоят нескольких дней бомбежки. Да, Израиль не уничтожил подземный реактор – но иранцы теперь готовы демонтировать его своими руками.
Иранское правительство вчистую проиграло свою главную битву. Столько лет грозили стереть Израиль с лица земли, а в итоге поцарапали несколько военных объектов и разрушили с десяток гражданских домов. Сотни баллистических ракет в конечном счете никак не повлияли на израильскую армию.
Иранцам я бы посоветовал изучить опыт Януковича. Пусть почитают соглашения с оппозицией от 21 февраля 2014 года, а затем изучат дальнейшие события. Запад не меняет подходов к своим противникам. Участь сдавшихся всегда печальна. Даже если сейчас не снесут иранский режим, то у недругов Ирана будет больше инструментов для демонтажа политической конструкции, и они ими обязательно воспользуются в нужный момент.
Кстати, следующая цель – Китай, а после него наша страна. Так что не будем злорадствовать, будем лишь изучать печальный иранский опыт.
Александр Харченко
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Заявление Ирана о ядерном оружии: Глава МИД Ирана Аракчи заявил о готовности подписать соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия, что автор интерпретирует как капитуляцию и отказ от дорогостоящего ядерного проекта.
2. Эффективность военной силы над дипломатией: Автор утверждает, что многолетние переговоры оказались менее эффективными, чем несколько дней израильских бомбежек, которые вынудили Иран пойти на уступки.
3. Поражение Ирана в конфликте: Иран потерпел поражение, не сумев нанести значительный ущерб Израилю, несмотря на запуск сотен баллистических ракет. Угрозы Ирана уничтожить Израиль оказались пустыми.
4. Уроки для Ирана: Автор советует Ирану изучить опыт Виктора Януковича 2014 года, намекая, что соглашения с Западом не гарантируют безопасности, а сдача позиций ослабляет режим.
5. Геополитические последствия: Автор предсказывает, что Иран станет более уязвимым для внешнего давления, а в будущем мишенями станут Китай и Россия.
Вывод:
Статья рассматривает конфликт между Израилем и Ираном как сокрушительное поражение последнего, подчеркивая, что военная сила Израиля оказалась решающим фактором, вынудившим Иран отказаться от ядерных амбиций. Автор скептически относится к дипломатическим уступкам Ирана, считая их стратегической ошибкой, которая ослабит режим и сделает его уязвимым для дальнейшего давления со стороны Запада. Конфликт представлен как часть более широкой геополитической игры, где следующие цели — Китай и Россия. Тон статьи пессимистичен, с акцентом на неизбежность дальнейших конфликтов и предостережением против капитуляции.
Сегодня Юрий Подоляка начал писать, что Иран не выдержит войну на истощение и либо потерпит поражение, либо будет вынужден подписать унизительный мир. Другие тоже начали такое писать, как по заказу…
Суть не в том, ЧТО написал Подоляка, а ПО КАКОМУ ЗАКАЗУ? Ведь Юра работает “под Крышей”. Выглядит всё так, что Иран мы начали “сливать”, и ищем себе оправдание, типа “они сами виноваты”. А союзнические обязательства? Кто будет нам доверять после этого? Потеря Сирии была болезненной, но нам объяснили, что это сам Бошар Асад виноват и проклятые турки…
На мой взгляд, поражение Ирана ещё не очевидно. Думаю, по 30 миллиардов $ инвестиций от России, Китая, поддержка Пакистана и других стран могли бы спасти положение, и перевести войну в затяжную стадию, не выгодную Западу. Иран – это тот самый “прокси” для нас, каким для Запада стала Украина. Просто сейчас нужно помочь. Тем более, что 30 млрд. $ сейчас потом обернутся сверхдоходами на 300 млрд. $ от продажи нефти и газа в случае блокирования Персидского залива и Красного моря. Что очень больно ударит по Западу.
Противник ведёт против нас не ограниченную, тотальную войну. А мы разобщены, жуем сопли, предаём друг-друга! Так нас растерзают по очереди, системно и последовательно:
1. Вчера – Сирия, Палестина, Ливан.
2. Сегодня – Иран.
3. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
П.С. Сегодня сообщили, что была атака на Кременчугский НПЗ. А что, он до сих пор работает? И газовые месторождения в Полтавской, Сумской и Черниговской областях (90% газодобычи Украины) до сих пор работают?