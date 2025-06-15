Европа против России: Современная угроза.Борьба за мировое господство и судьба России | Игорь Шишкин
Игорь Шишкин рассматривает важные геополитические события, обсуждая борьбу за мировое господство, последствия гибридной войны, стратегию США, роль России и Великобритании в контексте глобальных конфликтов. Он поднимает вопрос о текущей ситуации в Европе, возможных рисках и последствиях для мировой безопасности.
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00:00 — Введение
05:00 — Стратегии Соединённых Штатов и их последствия для России
12:45 — Евросоюз и роль Великобритании в глобальной политике
20:30 — Современные угрозы и диверсии в Европе
35:50 — Германия и её планы на военные действия
42:00 — Роль Британии в эскалации конфликта
55:00 — Заключение: Будущие риски и геополитические прогнозы
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Комментарий редакции
Тезисы лекции Игоря Шишкина "Европа против России: Современная угроза. Борьба за мировое господство и судьба России"
1. Тема лекции: Европа находится на грани большой войны, что является не преувеличением, а констатацией текущей политической реальности. Основной фокус — борьба за мировое господство и роль России в этом процессе.
2. Контекст борьбы за мировую гегемонию:
- Борьба за мировое господство продолжается на протяжении веков, и ключевые игроки остаются неизменными: континентальная Европа (ранее Франция, Германия, сейчас Франко-Германия), Великобритания, США и Россия как "камень преткновения".
- Китай, несмотря на свою экономическую мощь, остается наблюдателем, а не активным участником в этой борьбе.
3. Историческая преемственность:
- После Второй мировой войны США стали мировым гегемоном, а Европа и Великобритания потеряли свои позиции. Россия осталась препятствием для гегемонии Запада.
- Однополярный мир, установленный США после холодной войны, не состоялся из-за действий России.
4. Роль России:
- Россия открыто бросила вызов гегемонии США, требуя равноправных отношений, что вызвало предсказуемую негативную реакцию Запада.
- Россия выступила против либерально-глобалистской повестки, показав пример другим странам, что противостояние возможно.
5. США и их стратегии:
- Концепция Буша-младшего (США как диктатор мира) и Обамы (США как лидер либерально-глобалистского мира) провалились из-за сопротивления России.
- Байден открыто заявил о цели уничтожения России, чтобы сохранить гегемонию США.
- Трамп предлагает новую стратегию: перерождение Америки через экономический рост и реиндустриализацию, но Россия остается единственной страной, способной отказаться от неравноправных сделок с США.
6. Европа как агрессивный игрок:
- Ослабление США дало Европе шанс вернуть утраченные позиции. Континентальная Европа, особенно Германия, проявляет амбиции, сравнимые с претензиями Второго рейха на мировое господство.
- Европа активно участвует в гибридной войне против России, рассчитывая с помощью США нанести ей стратегическое поражение и захватить ресурсы.
- После неудач Европа оказалась в кризисной ситуации ("у разбитого корыта"), что делает её поведение агрессивным и склонным к эскалации конфликта.
7. Роль Великобритании:
- Великобритания, стремясь к восстановлению статуса глобальной державы ("Глобальная Британия"), использует стратегию провоцирования конфликтов, чтобы ослабить конкурентов (Европу и США).
- Британия исторически выступала "поджигателем войны", провоцируя крупные конфликты (Первая и Вторая мировые войны) для сохранения своей гегемонии.
- Современные действия Британии (например, поставки вооружений Киеву) направлены на разжигание конфликта между Европой и Россией, чтобы ослабить обе стороны и извлечь выгоду.
8. Текущие угрозы и эскалация:
- Недавние события (диверсионные атаки, обострение на Балтике, заявления Германии о снятии ограничений на удары по России) указывают на сознательную эскалацию конфликта.
- Германия, поддерживая удары дальнобойными ракетами по России, действует осознанно, несмотря на риски прямой агрессии.
- Производство вооружений для Украины на европейских мощностях (например, ракет "Таурус") маскируется под украинское производство, что является шагом к эскалации.
9. Роль "глубинного государства":
- В США существуют силы, которые, несмотря на позицию Трампа, заинтересованы в эскалации конфликта с Россией, чтобы сохранить гегемонию.
- Эти силы, совместно с Британией, используют Киев как инструмент для провоцирования России.
10. Опасность большой войны:
- Европа, подталкиваемая Британией и частью американского истеблишмента, движется к прямому столкновению с Россией.
- Британия стремится спровоцировать войну, в которой сама не будет участвовать напрямую, а Европа и Россия ослабят друг друга.
- Франция предлагает "ядерный зонтик" для Европы, что создаёт иллюзию безнаказанности для европейских стран, подталкивая их к агрессии.
11. Реакция России:
- Россия осознаёт роль Британии как главного провокатора, о чём свидетельствует закрытие Британского совета и заявления ФСБ и СВР о подрывной деятельности Лондона.
- Россия пока не ответила на диверсионные атаки, но готовит адресный ответ, направленный на Британию.
12. Исторические параллели:
- Британия ранее давала ложные гарантии (например, Германии перед Первой мировой войной, Польше и Гитлеру перед Второй мировой), чтобы спровоцировать конфликты.
- Аналогичная стратегия применяется сейчас: Британия подталкивает Европу к войне с Россией, обещая поддержку, но планируя остаться в стороне.
Пропетлял.