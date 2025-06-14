Урок №290. Позорное западничество: Европа шагает по следам Муссолини
Вовсю продолжаются русско-украинские переговоры, которые обещают быть долгими, которые обещают заканчиваться и снова начинаться — и так почти до бесконечности.
Переговоры надо вести. Их обязательно надо вести хотя бы для того, чтоб обменять пленных и вызволить тех украинцев, что еще в 2014 году выступали за союз с Россией, за возврат к России, которые выступали за это в 2022 году, деятельно помогая или просто сочувствуя армии РФ, — и которых на Украине морят в тюрьмах.
Писатель Прилепин считает, что, если списки пленных (русский и украинский) перепутать, — мы их не отличим. Это показывает не только, что война идет гражданская и братоубийственная. Это показывает, насколько человек внушаемое существо.
Как так вышло? Если начинать с конца, то объяснение очевидно. На Украине смогли себя убедить, что Россия и русские — абсолютное зло.
Группа депутатов Европейского парламента потребовала запретить использование советской символики на территории ЕС. А чем русофобы из Европейского парламента отличаются от отечественных антисоветчиков на зарплате, антисталинистов, антикоммунистов и прочих борцов с проклятым советским наследием? Чем они отличаются друг от друга? Только тем, что европейские парламентарии не скрывают от россиян, что они их ненавидят, а наши местные антисоветские юродивые, рассказывают, что они защищают русский народ от кровавых совков? Но если они разные — почему они говорят одно и то же, слово в слово?
Комментарий редакции
Тезисы лекции
1. Важность переговоров для спасения людей:
- Переговоры с Украиной необходимы для гуманитарных целей: обмена пленными и освобождения украинцев, поддерживавших Россию в 2014 и 2022 годах. Более 13 тысяч таких людей, по данным лектора, находятся в украинских тюрьмах, и их спасение — долг России.
- Переговоры должны продолжаться, несмотря на их сложность, до достижения стратегических целей, включая продвижение российских сил к Киеву.
2. Русофобия как инструмент Запада:
- Запад, особенно Европа, использует русофобию как идеологический инструмент для демонизации России, её культуры и истории. Эта идеология направлена на подготовку общественного мнения к конфликту с Россией.
- Примером служит текст украинской активистки Марии Берлинской, который искажает образ России, представляя её как абсолютное зло, что является частью антироссийской пропаганды.
3. Единство русских и украинцев:
- Конфликт на Украине — это братоубийственная гражданская война, так как русские и украинцы имеют общие корни, что подтверждается схожестью имён в списках пленных.
- Украинцы подверглись манипуляции, внушившей им ненависть к России, что делает их жертвами западной пропаганды, разделяющей единый народ.
4. Защита исторической правды:
- Запад переписывает историю Второй мировой войны, приравнивая Советский Союз к нацистской Германии и умаляя его решающую роль в победе. Резолюция Европарламента от 23 января 2025 года обвиняет Россию в использовании истории для оправдания действий на Украине.
- Россия должна противостоять этим искажениям, защищая правду о подвиге советского народа и его вкладе в разгром нацизма.
5. Наследие нацизма в Европе:
- Многие европейские политики, поддерживающие Украину, имеют родственников, связанных с нацистскими или фашистскими движениями (например, Фридрих Мерц, Кая Каллас, Христия Фриланд). Их действия мотивированы реваншизмом за поражение в 1945 году.
- Это подчёркивает лицемерие Запада, который обвиняет Россию, игнорируя собственное нацистское прошлое.
6. Подготовка Запада к войне:
- Европа наращивает военные расходы (на 30% в 2022–2024 годах) и готовится к конфликту с Россией под влиянием США, которые подталкивают НАТО к увеличению бюджетов до 5% ВВП.
- Западные СМИ создают образ России как врага, морально оправдывая потенциальный удар по ней, с возможной датой войны в 2030 году.
7. Внутренние угрозы и коллаборационизм:
- Антисоветизм и прозападные настроения внутри России являются формами коллаборационизма, подрывающего национальные интересы. Пример — высказывания иноагента Тамары Эйдельман о «лагерях любви» для перевоспитания россиян.
- Вера в «европейский путь» или в спасение России через Запад (например, через Трампа) ослабляет страну и играет на руку её врагам.
8. Необходимость национальной идеологии:
- России нужна мощная идеология, основанная на единстве, патриотизме и верности государству. Эта идеология должна объединить народ перед лицом внешних угроз.
- Русофобии Запада необходимо противопоставить ценности, за которые россияне готовы бороться, защищая свою страну и её будущее.
9. Критика западных двойных стандартов:
- Запад игнорирует свои исторические преступления (геноцид в Индии, Южной Корее, Америке), обвиняя Россию в вымышленных грехах. Лектор ссылается на «чёрную книгу капитализма», чтобы показать масштабы западных злодеяний.
- Россия должна разоблачать эти двойные стандарты, защищая свою репутацию и историческую правду.
10. Призыв к сплочению:
- Россияне должны отбросить внутренние разногласия и объединиться для защиты Родины. Принцип «русские своих не бросают» должен стать основой национального единства.
- Спасение соотечественников и противостояние внешним угрозам — священная обязанность России.
Вывод:
Лекция подчёркивает, что Россия сталкивается с агрессивной русофобской кампанией Запада, которая стремится демонизировать страну, её народ и историю, чтобы оправдать военную и идеологическую войну. Переговоры с Украиной необходимы для гуманитарных целей, но главная задача — противостояние западной пропаганде и защита национальных интересов. Россия должна укрепить свою идеологию, основанную на патриотизме и единстве, чтобы противостоять внешним угрозам и внутреннему коллаборационизму. Лектор призывает к сплочению народа, защите исторической правды и готовности бороться за будущее страны перед лицом нарастающей милитаризации Европы и её реваншистских настроений.