Вовсю продолжаются русско-украинские переговоры, которые обещают быть долгими, которые обещают заканчиваться и снова начинаться — и так почти до бесконечности.

Переговоры надо вести. Их обязательно надо вести хотя бы для того, чтоб обменять пленных и вызволить тех украинцев, что еще в 2014 году выступали за союз с Россией, за возврат к России, которые выступали за это в 2022 году, деятельно помогая или просто сочувствуя армии РФ, — и которых на Украине морят в тюрьмах.

Писатель Прилепин считает, что, если списки пленных (русский и украинский) перепутать, — мы их не отличим. Это показывает не только, что война идет гражданская и братоубийственная. Это показывает, насколько человек внушаемое существо.

Как так вышло? Если начинать с конца, то объяснение очевидно. На Украине смогли себя убедить, что Россия и русские — абсолютное зло.

Группа депутатов Европейского парламента потребовала запретить использование советской символики на территории ЕС. А чем русофобы из Европейского парламента отличаются от отечественных антисоветчиков на зарплате, антисталинистов, антикоммунистов и прочих борцов с проклятым советским наследием? Чем они отличаются друг от друга? Только тем, что европейские парламентарии не скрывают от россиян, что они их ненавидят, а наши местные антисоветские юродивые, рассказывают, что они защищают русский народ от кровавых совков? Но если они разные — почему они говорят одно и то же, слово в слово?