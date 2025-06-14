Убиты физики-ядерщики в Иране. Работали или нет они над ядерной программой неизвестно, один из них защищал диссертацию в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» в Москве.

Ученые – это не военная цель. Это умы. Это достояние. На них ведет охоту просвещенный Запад. Официальное убийство государством Израиль физиков спокойно воспринимается мировым ученым сообществом.

Израиль официально заявляет, что одна из его целей – уничтожение физиков-ядерщиков в Иране. Просвещенный мир Запада с рукоплесканием встречает убийство ученых. Ни один ВУЗ, ни одно ученое сообщество, ни один, твою мать, профессор не заявил, что это преступление целого государства!!!! До этого Киев официально называл журналистов, политиков и общественников в России своей целью.

Вчера, в ходе спецоперации Израиля, были убиты физики-ядерщики в Иране. Власти Израиля об этом сами сообщили. Один из них, Абдольхамид Минучехр возглавлял кафедру ядерной инженерии в Университете Шахида Бехешти. А в 1998 году он защищал кандидатскую диссертацию в МИФИ под руководством Хромова Вячеслава Васильевича.

Израиль и Украина, спонсируемые и подконтрольные Западу, своей целью называют не только военные объекты, но и представителей гражданских профессий. В открытую убивают людей за ум, за идею, за профессию.

Представляете, если какая-то страна, не маньяк, не террорист, а именно страна, государство! сейчас объявит, что она будет убивать лауреатов Нобелевской премии?! Или завтра какая-нибудь страна заявит, что будет убивать профессоров Оксфорда, Гарварда или Кембриджа?!

Разве Эйнштейна убили? Разве воюющие страны с нацистской Германией ставили официально, публично своей целью убийство ученых? Какой сейчас развитый мир? Мы живем в мире государств-террористов.

Западные страны со своими псевдодемократиями и развитостью на таком же уровне, что и необразованные террористы. Они ничем не лучше ваххабитов, игиловцев. Между ними стоит знак равно.

Международное сообщество дает добро на убийство ученых. Терроризм стал официально режимом Запада. Официально. И никто этому не противится.

@akashevarova