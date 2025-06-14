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Терроризм стал официально режимом Запада

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Убиты физики-ядерщики в Иране. Работали или нет они над ядерной программой неизвестно, один из них защищал диссертацию в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» в Москве.
 
Ученые – это не военная цель. Это умы. Это достояние. На них ведет охоту просвещенный Запад. Официальное убийство государством Израиль физиков спокойно воспринимается мировым ученым сообществом.
 
Израиль официально заявляет, что одна из его целей – уничтожение физиков-ядерщиков в Иране. Просвещенный мир Запада с рукоплесканием встречает убийство ученых. Ни один ВУЗ, ни одно ученое сообщество, ни один, твою мать, профессор не заявил, что это преступление целого государства!!!! До этого Киев официально называл журналистов, политиков и общественников в России своей целью. 
 
Вчера, в ходе спецоперации Израиля, были убиты физики-ядерщики в Иране. Власти Израиля об этом сами сообщили. Один из них, Абдольхамид Минучехр возглавлял кафедру ядерной инженерии в Университете Шахида Бехешти. А в 1998 году он защищал кандидатскую диссертацию в МИФИ под руководством Хромова Вячеслава Васильевича.
 
Израиль и Украина, спонсируемые и подконтрольные Западу, своей целью называют не только военные объекты, но и представителей гражданских профессий. В открытую убивают людей за ум, за идею, за профессию. 
 
Представляете, если какая-то страна, не маньяк, не террорист, а именно страна, государство! сейчас объявит, что она будет убивать лауреатов Нобелевской премии?! Или завтра какая-нибудь страна заявит, что будет убивать профессоров Оксфорда, Гарварда или Кембриджа?!
 
Разве Эйнштейна убили? Разве воюющие страны с нацистской Германией ставили официально, публично своей целью убийство ученых? Какой сейчас развитый мир? Мы живем в мире государств-террористов.
 
Западные страны со своими псевдодемократиями и развитостью на таком же уровне, что и необразованные террористы. Они ничем не лучше ваххабитов, игиловцев. Между ними стоит знак равно. 
 
Международное сообщество дает добро на убийство ученых. Терроризм стал официально режимом Запада. Официально. И никто этому не противится.
 
@akashevarova

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Убийство физиков-ядерщиков в Иране:
- В ходе спецоперации Израиля убиты иранские физики-ядерщики.
- Один из убитых, Абдольхамид Минучехр, возглавлял кафедру ядерной инженерии в Университете Шахида Бехешти и защищал диссертацию в МИФИ (Москва) в 1998 году.
- Неясно, работали ли они непосредственно над ядерной программой Ирана.

2. Ученые как мишень:
- Ученые не являются военными целями, но рассматриваются как «умы» и «достояние».
- Израиль официально заявляет, что целью являются физики-ядерщики Ирана.
- Аналогично, Украина называла журналистов, политиков и общественников России своими целями.

3. Реакция мирового сообщества:
- Мировое научное сообщество не осуждает убийства ученых.
- Запад, по мнению автора, одобряет такие действия.
- Ни один вуз, ученое сообщество или профессор не назвал это преступлением.

4. Сравнение с историей и гипотетическими сценариями:
- Убийство ученых сравнивается с гипотетическим объявлением государства о ликвидации нобелевских лауреатов или профессоров престижных университетов.
- Упоминается, что даже во время войны с нацистской Германией ученые не становились официальными целями.

5. Критика Запада:
- Западные страны приравниваются к террористическим организациям (ИГИЛ, ваххабиты).
- Автор считает, что Запад поддерживает «государственный терроризм», спонсируя Израиль и Украину.
- Псевдодемократии Запада названы необразованными и морально равными террористам.

6. Молчание международного сообщества:
- Международное сообщество не противостоит убийствам ученых.
- Терроризм, по мнению автора, стал официальным режимом Запада.

Вывод:


Статья выражает резкую критику действий Израиля, поддерживаемого Западом, за целенаправленное убийство иранских физиков-ядерщиков, а также Украины за аналогичные действия в отношении гражданских лиц в России. Автор считает, что такие действия приравниваются к государственному терроризму, который молчаливо одобряется международным сообществом. Запад обвиняется в моральном и этическом падении, а мировое научное сообщество — в бездействии. Статья подчеркивает, что убийство ученых за их знания и профессию является беспрецедентным преступлением, не имеющим аналогов даже в истории войн, и свидетельствует о деградации современного «развитого» мира.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/akashevarova/8038
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2096 1784
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,..,PrrriveTT,..,

      ! Крайне ОПАСНАЯ тема…врятли кто “решится” Осуждать сказанное…
      (как говорится:”весьма–ЧРЕВАТО”…при ВСЕХ “свободах” слов и Т.П.)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …тут Хочешь ИЛИ не хочешь,НО:
      СОГЛАСИШСЯ c ВОЗРОЖДЕНИЕМ С М Е Р Ш а…..
      * при СОДЕЙСТВИИ коЕГО,МНОГОе Можно УРАВНОВЕСИТЬ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …БУДЬте Внимательны…Уважаемые…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 14-6-25

    • 30865 28729
      жора шапов час назад

        Не “Украина”, а оккупационная администрация б/у Украины.
        Автор тут передёрнул.

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