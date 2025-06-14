Терроризм стал официально режимом Запада
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Убийство физиков-ядерщиков в Иране:
- В ходе спецоперации Израиля убиты иранские физики-ядерщики.
- Один из убитых, Абдольхамид Минучехр, возглавлял кафедру ядерной инженерии в Университете Шахида Бехешти и защищал диссертацию в МИФИ (Москва) в 1998 году.
- Неясно, работали ли они непосредственно над ядерной программой Ирана.
2. Ученые как мишень:
- Ученые не являются военными целями, но рассматриваются как «умы» и «достояние».
- Израиль официально заявляет, что целью являются физики-ядерщики Ирана.
- Аналогично, Украина называла журналистов, политиков и общественников России своими целями.
3. Реакция мирового сообщества:
- Мировое научное сообщество не осуждает убийства ученых.
- Запад, по мнению автора, одобряет такие действия.
- Ни один вуз, ученое сообщество или профессор не назвал это преступлением.
4. Сравнение с историей и гипотетическими сценариями:
- Убийство ученых сравнивается с гипотетическим объявлением государства о ликвидации нобелевских лауреатов или профессоров престижных университетов.
- Упоминается, что даже во время войны с нацистской Германией ученые не становились официальными целями.
5. Критика Запада:
- Западные страны приравниваются к террористическим организациям (ИГИЛ, ваххабиты).
- Автор считает, что Запад поддерживает «государственный терроризм», спонсируя Израиль и Украину.
- Псевдодемократии Запада названы необразованными и морально равными террористам.
6. Молчание международного сообщества:
- Международное сообщество не противостоит убийствам ученых.
- Терроризм, по мнению автора, стал официальным режимом Запада.
Вывод:
Статья выражает резкую критику действий Израиля, поддерживаемого Западом, за целенаправленное убийство иранских физиков-ядерщиков, а также Украины за аналогичные действия в отношении гражданских лиц в России. Автор считает, что такие действия приравниваются к государственному терроризму, который молчаливо одобряется международным сообществом. Запад обвиняется в моральном и этическом падении, а мировое научное сообщество — в бездействии. Статья подчеркивает, что убийство ученых за их знания и профессию является беспрецедентным преступлением, не имеющим аналогов даже в истории войн, и свидетельствует о деградации современного «развитого» мира.
,..,PrrriveTT,..,
! Крайне ОПАСНАЯ тема…врятли кто “решится” Осуждать сказанное…
(как говорится:”весьма–ЧРЕВАТО”…при ВСЕХ “свободах” слов и Т.П.)
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…тут Хочешь ИЛИ не хочешь,НО:
СОГЛАСИШСЯ c ВОЗРОЖДЕНИЕМ С М Е Р Ш а…..
* при СОДЕЙСТВИИ коЕГО,МНОГОе Можно УРАВНОВЕСИТЬ…
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…БУДЬте Внимательны…Уважаемые…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 14-6-25
Не “Украина”, а оккупационная администрация б/у Украины.
Автор тут передёрнул.