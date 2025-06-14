Подлое убийство Л. Берии и СССР.
Подлое убийство Л. Берии и СССР.
Этот материал сделан совместно с моим соратником, земляком и просто замечательным человеком и воином Света Шабаловым Александром Аркадьевичем.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Сталинская экономика и её искажение:
- Сталин предвидел искажение его идей и дел партии, особенно за рубежом, из-за сионизма, который рассматривает Россию как сырьевой придаток.
- Выдергивание фраз из контекста искажает смысл сталинских мыслей.
- Мировой сионизм стремился уничтожить СССР, чтобы Россия не могла возродиться.
2. Проблема национализма:
- Сталин предупреждал о росте национализма, который временно подавит интернационализм и патриотизм.
- Появятся национальные группы, конфликты и предатели внутри наций («вожди-пигмеи»).
- Основная цель врагов — разрушение дружбы народов СССР и отрыв окраин от России.
3. Предсказания Сталина о будущем:
- Развитие пойдёт сложными и «бешеными» путями с крутыми поворотами.
- Восток станет очагом противоречий с Западом.
- Новые поколения обратятся к достижениям социалистического отечества, восстановят знамя предков и построят будущее на их основе.
4. Убийство Сталина и Берии:
- Сталин предвидел свою смерть от рук врагов СССР, но не смог её предотвратить.
- Лаврентий Берия, продолжатель дела Сталина, был убит по приказу Жукова, что стало началом разрушения СССР.
- Рассказ Перекокина о беседе с маршалом Батицким: Батицкий лично расстрелял Берию по приказу Жукова, после чего судили его двойника.
5. Роль Жукова и Хрущёва в развале СССР:
- Жуков запустил процесс уничтожения СССР, приведя к власти Хрущёва.
- Хрущёв (возможно, под именем Никита Соломон Перлмутер) проводил антисталинскую политику: расстрелял сторонников Сталина, реабилитировал врагов СССР, заменил сталинскую экономику прибыли, что привело к росту цен и расстрелу рабочих в Новочеркасске.
- Доклад Хрущёва на XX съезде КПСС (1956) о «культе личности» Сталина был лживым.
- Хрущёвская децентрализация (совнархозы) и реформы (запрет подсобных хозяйств, ликвидация МТС, подъём целины) подорвали экономику и сельское хозяйство.
- Хрущёв разбазарил золотой запас СССР (2,9 тыс. тонн) и обесценил рубль в 2,2 раза.
6. Роль Брежнева:
- Брежнев, соучастник ареста Берии, продолжил разрушительные реформы Хрущёва.
- Не разоблачил ложь о Сталине, поддерживал миф о Жукове как «маршале Победы», хотя тот виновен в трагическом начале войны.
- Реформа Либермана-Косыгина приблизила СССР к капитализму под видом «развитого социализма».
- Проникновение агентов «Комитета 300» в государственные структуры, включая КГБ, подготовило перестройку.
7. Символизм и провокации:
- Юбилейная монета 1977 года с изображением звезды Сиона и собаки как пример «тихой оккупации» и провокации против СССР.
- Уничтожение монет после скандала.
8. Современные последствия:
- События на Украине — следствие переворота 1953 года (убийство Берии).
- Предсказания Сталина о национализме и предателях сбываются.
- Новое поколение должно поднять знамя предков и возродить достижения СССР.
Вывод:
Лекция утверждает, что Сталин предвидел основные угрозы для СССР: сионизм, национализм, предательство и искажение его идей. Убийство Берии, организованное Жуковым, стало отправной точкой для разрушения СССР, продолженного Хрущёвым и Брежневым. Хрущёвские реформы подорвали сталинскую экономику, а Брежнев закрепил курс на капитализм и застой. Провокации, такие как символика на монетах, указывают на «тихую оккупацию» западными силами. Современные конфликты, включая события на Украине, рассматриваются как следствие этих процессов. Лектор призывает новое поколение возродить идеи Сталина и восстановить величие СССР, поднимая «знамя победы».