С чего начинается первая ночь у новобрачных? Когда остаются наедине, первым делом начинают вскрывать конвертики с деньгами и аккуратно считают деньги. В этом нет ничего плохого, так было и в СССР. Как правило, это и был «начальный капитал» будущей семьи. Традиция вывешивать утром на всеобщее обозрение простынь молодых давно ушла в прошлое. Если девушка оказывалась «порченой», её с позором возвращали родителям. Сегодня много говорят о традиционных ценностях, но многое уже не вернуть. Известна докладная немецкого врача, который осматривал женщин, пригнанных в Германию с оккупированных территорий Советского Союза. Оказалось, что незамужние поголовно – девственницы. Тот врач был патриотом своей страны и сразу предупредил Гитлера, что такой народ непобедим. Нельзя с ним воевать!

…Картинку я взял в открытом доступе. В левом нижнем углу видна дата – 2012 год, авторская роспись. Художником создан образ деревенской свадьбы. Конечно, это весёлая фантазия, но есть здесь и горькая, суровая правда. Свадьба малолюдная, люди в основном пожилые. Невидимый агрессор нанёс удар сюда, в самое сердце Русской Нации ещё при Советском Союзе. Молодёжь ринулась в города. Но мне крупно повезло: вживую видел настоящую деревенскую свадьбу ещё в молодости. Начав трудовую биографию колхозным трактористом на своей малой родине в Чечено-Ингушетии, после окончания института с дипломом инженера был направлен в глубинку Костромской области – Нейский район. Так вот, свадьба здесь, в русской деревне, – событие вселенского масштаба. Как правило, праздник был в так называемое междупарье: после окончания сева, когда сенокос ещё не начался, между сенокосом и жатвой, либо когда урожай уже убран. Нарядного народу собиралось – видимо-невидимо. Гармонь, частушки, русская пляска! Ещё раз подчёркиваю – СОБЫТИЕ, СО-БЫТИЁ народа, природы, какое-то космическое единение в радости. Зарождается новая семья, это будущие новые человечки. Это залог устойчивости нашей, народной системы. Народ – то, что нарождается!

Несмотря на уже седьмую пятилетку грамотного, изуверского изъятия исконно русских традиций, именно в России даже в условиях капитализма рождается что-то новое, невиданное. К примеру, Игорь Рыбаков – миллиардер, вроде буржуй, входит в список Forbes. Но его компания и множество заводов по производству строительных материалов, которых никогда раньше не было – не паразитизм.

Больше того, Рыбаков вырастил уже сотни и тысячи успешных управленцев. Именно в его выступлениях я встретил глубинное понятие СО-БЫТИЕ. Рыбаков формирует среду творцов будущего, сотворцов Со-бытия. Вот несколько цитат, принадлежащих этому миллиардеру-чудаку. Именно так, поскольку Рыбаков выделяется, отличается от паразитов. (Слова и целые предложения выделил я): «Мы тренируем одарённых детей в решении уравнений, но не обучаем их искусству связывать другие умы в устойчивую ткань совместного действия. Мы тренируем их писать контрольные и сдавать экзамены, но никто не учит детей собирать людей, формировать среду, запускать совместный замысел. …слепота системы к собственным источникам устойчивости. Именно здесь проходит линия будущего. …Однако достигнув перекоса, мы неожиданно оказываемся в положении, что теперь мы должны бесконечно продолжать все перекашивать, чтобы защитить ранее созданный перекос, чтобы сохранить систему продуктивности, постоянно создавая угрозу катастрофы.

Мы знаем, как выглядят плоды. В лучших инженерных школах России (Физтех) процент тех, кто после выпуска покидает страну, приближается к половине. Это не просто утечка — это симптом бессилия среды. …Мы выращиваем физтехов, вкладываем в это колоссальные ресурсы и время, но не выращиваем людей, которые наймут физтехов и создадут новые великие компании. Как это случилось в Технониколь, где восемь выпускников Физтеха (двое основателей – Игорь Рыбаков и Сергей Колесников, и шестеро соратников) создали глобальную корпорацию №2 в своей отрасли.

…Мы обучили детей считать, но не научили их оставаться. А ведь оставаться — это всегда акт воображения: увидеть здесь, в этом пространстве, возможность для игры, которая стоит того, чтобы быть начатой. Где разгорается этот внутренний огонь? В каком возрасте закладывается способность не просто участвовать, но инициировать игру коллективного разума? Где не готовят «лошадей с шорами», несущихся к олимпиадному пьедесталу? К месту, где их за копейки рекрутируют умные иностранные дяди, которые своих детей как раз-таки обучают именно этому – нанимать обученных туземцев. Где создают условия для рождения навигаторов смыслов? Общество, отданное на откуп рынку, превращается в сборище фрилансеров бытия. Невидимая рука рынка прекрасно умеет распределять избыточные ресурсы, но абсолютно не способна инициировать то, чего ещё нет. Она хороша в эволюции, но слепа к замыслам. Она развивает имеющееся, но не зачинает будущее. Средородие — это не просто способность «собирать людей». Это проектная инженерия смыслов. Это как если бы камни, собранные в особой конфигурации, начинали вдруг петь. Или молчать так, что эта тишина становится слышимой. Мы знаем примеры. Команда молодых инженеров остаётся, потому что есть мечта — не контракт, не зарплата. Технониколь – безумный вызов, игра на грани! Среда вызывает — и люди отзываются. Не потому, что кто-то их убедил. Потому что они чувствуют вибрацию общего тела. Это почти биология: тело, в котором хочется дышать. Двигаться. Играет не проект, а пространство вокруг него. Лидерские школы нового типа — это не о лидерстве как карьере, а как способности зачинать коллективные формы жизни. Это школы для тех, кто в 17 лет уже способен задать пространство, в котором физики захотят работать. Кто не просто сам талант, но магнит для смыслов других. Кто создает ансамбль, в котором звучит будущее. Кто может породить не только продукт, но систему, в которой этот продукт возможен. Создание таких школ — не утопия. Это уже начинается. На Ботаническом саду в Москве. В Екатеринбурге. В точках, которые станут узлами грибницы. Не в смысле патриархальной связи — а в смысле подземной, скрытой сети. Там зреет новый тип среды: не фабрика, не армия, не университет. А поле, в котором смысл сам выбирает, где прорасти. …Центр образования силы сообщества — это не просто инфраструктура, это нервная ткань нового мира. Мы проектируем пространства, в которых будущее может возникнуть не потому, что его кто-то запланировал, а потому что среда готова его принять. Через два поколения это станет нормой. Среда, в которой школьник чувствует ответственность не за урок, а за то, что именно в его среде может вырасти нечто великое. И что он — не исполнитель, а соавтор. А меценат — не донор, а садовник. А учитель — не передатчик знания, а настраивающий резонанс.

И тогда будет не просто школа. Будет биосфера смысла». В ней мастера не уезжают, потому что уезжать — всё равно что покинуть собственную кожу.

…Многосредие, игра, в которой множатся формы и сообщества, — вот что создает эффект. Меценаты уже рядом. Те, кто создает технические или гуманитарные школы, не уезжают, потому что включены в замысел. Их держит не патриотизм, а сила вдохновенного замысла».

Россия – это и есть Вдохновенный Замысел Самого Творца. В Небополитике, доктрине Русской Победы, сакральность мира невидимого – это Сила Неба и Воля Неба, проявленные в «священном трепете души при мыслях о звездном небе над головой и нравственном законе внутри нас». Это на днях напомнил Андрей Девятов, использовав образ, озвученный Кантом, который утаскали уже наши философы. Хотя сама Небополитика – чисто наша, без оглядки на западные умы.

В той же заметке Девятов пишет: «Сакральность таинства помазания и венчания на царство скрыта в феномене славы. «Царствуй на славу, царь православный. Царствуй на славу, на славу нам», – пелось в гимне Российской империи». Тут сразу уточним, что пели про идеал, а на практике Романовы принесли на Русь чуждое ей.

«В богословии «Отец славы» – Всевышний. Слава в сиянии святости и есть Его божественное присутствие. Суть проявление Силы Неба. «Царь славы» – Христос во втором славном пришествии. … Схождение Духа проявляется в чудесах природы и общества». Тут опять уточним, что в цифровизации Духа нет и продолжим:

«С позиции науки можно полагать, что Дух Истины имеет волновую природу. Возможно – это исходящие из центра галактики Млечного пути всенаправленные гравитационные волны, проникающие в толщи материального мира («Иже везде сый и всё исполняй»). Наличие таких волн наукой признано, физическая природа пока неизвестна. Эти волны и выступают катализатором для рождения – индукции вибраций живого («жизни Податель») и сохранения разумной души для жизни вечной («и спаси, Блаже, души наша»). Таким образом, стяжать Дух Истины – значит обрести резонанс с Волей Неба (в православии: «Высшей Троицы Волею»).

… В информационном обществе нематериальные сущности жизни и человечности обретают первостепенное значение. Отсюда и приоритетная роль захвата будущего волновыми резонансными технологиями стяжания духа и вспомогательная, утилитарная роль цифровизации, искусственного интеллекта, робототехники, генной инженерии, дополненной реальности и прочих аспектов NBIC – конвергенции. Прививка Духа происходит волновым резонансом. Небополитика как доктрина времени, наполненного духом, тем и дополняет геополитику как доктрину пространства, наполненного энергиями, что сосредоточивает внимание на проектировании и конструировании духовных основ жизни будущего века.

Если Россия покажет человечеству резонансные технологии стяжания Духа, то станет наставником стран и народов в новую эпоху информационного общества. Речь идет о "ключах от неба" которые сохранились в дораскольном андреевском христианстве».

Захар Прилепин, писатель и воин, постоянно приводит примеры, когда Сталин активировал энергию народа через стяжание духа лучшими из творцов. Без всякой идеологии, кроме идеи Жизни! «Теперь мы даже вообразить себе не можем, насколько оригинальным, а для кого-то, прямо говоря, издевательским было решение Сталина о вручении в 1941 году первой Сталинской премии (с огромной помпой, с огромным денежным содержанием в сто тысяч рублей, при том, что квалифицированный рабочий получал 500 рублей, а нарком 600).

В сфере литературы премию дали Шолохову (за роман, где главный герой Григорий Мелехов так и не стал коммунистом, а 3 из 4 томов романа воевал за белых), а в сфере изобразительного искусства – Михаилу Васильевичу Нестерову, одному из крупнейших религиозных художников России, который, более того, все 20-е и 30-е годы последовательно продолжал писать христианские сюжеты, при том так и не написав ни одного портрета вождей, видных коммунистов или передовиков производства».

Сталину не нужны были парадные портреты образцовых марксистов. Было нужно великое искусство – абсолютного мирового уровня. «А турбопатриоты того времени – утёрлись, задыхаясь от зависти», пишет Прилепин. Он доказательно утверждает, что не только внутреннюю, но и творческую свободу можно сохранять в любые эпохи.

Да и сам Прилепин – доказательство этого. В самую гадкую пору никогда не ронял Красного Знамени, стал примером чести и достоинства Русского, Советского Человека. То, что ему удалось и удается сделать – за пределами материалистического, да и вообще человеческого. В этой Личности проявилась сила вдохновенного Замысла. Если Великим Творцам Советской Эпохи помогал лично Сталин, то на Прилепина буквально окрысились прихлебатели и лакеи нынешней власти. Один из них - большой начальник в медиапространстве (Медведев) что-то вдруг попритих в последнее время. Полагаю, за очевидной беспочвенностью претензий. Чего стоит только презентация романа «Тума» на Красной площади! Книг не хватило, ездили в издательство, выгребли из всех близлежащих магазинов. В чём секрет? Не только в таланте Прилепина. Он лишь показал настоящего Степана Разина, что со всей глубиной не удавалось сделать предшественникам. Даже Шукшину с его романом «Я пришёл дать вам волю». Да и время глубинного понимания сути этого исторического персонажа, которому Народ посвятил самое большое количество песен, про которого сам Пушкин говорил как о самой поэтической фигуре Русской истории, пришло только сейчас. Разин, которого четвертовали по приказу романовско-голштинской власти рядышком с местом презентации романа Прилепина, - фигура знаковая. Истину, что не слова и законы правят миром, а знаки и символы, приписывают китайскому мудрецу. А на Руси сегодняшней она видна как никогда.

Только что РФ отпраздновала День России. Но России ли? С «независимости» Москвы от СССР началась вся свистопляска, в результате которой полилась и ещё льется кровь. Кстати, за пару дней до нынешнего Дня Победы небополитик Андрей Девятов на встрече с единомышленниками сказал, что отмечать этот юбилей без Сталина – всё равно, что праздновать Пасху без Христа. Отпраздновали! Хотя в основе государственности близких гостей – Сталин.

Ну, и в завершение о знаках и символах, опять про Разина. В 1634 году ко двору Михаила Фёдоровича Романова прибыло посольство от голштинского герцога Фридриха III. В числе прочего решили вопрос о постройке на Волге десяти кораблей для путешествия в Персию. Первый корабль, «Фредерик», был спущен на воду в 1636 году. Он шёл под голштинским флагом, удивительно похожим на наш нынешний триколор. Первый же шторм выбросил его на берег и от строительства других кораблей этого типа отказались. А настоящий триколор, который над Кремлём сегодня, впервые появился над военным русским кораблём в 1669 году. И был корабль наречен Его Величеством гордо - «Орёл». Это первый военный корабль России, который представлял собой тип морского двухпалубного трехмачтового судна длиной 35 метров, шириной 6,5 и осадкой 1,5 метра. Вооружение корабля составляли 22 пушки. Мощь! И далеко пошёл? После взятия Астрахани Разиным иноземная команда «первого русского» разбежалась, а трёхцветный флаг вместе с «Орлом» сжег лично Степан Разин.

Эдуард Наипов,

Кострома