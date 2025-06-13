Рано хоронить Иран, даже несмотря на такой болезненный удар от Израиля-США. Но то, что Тегеран своим мягким поведением (не на словах, а на деле) сам вёл к этому, очевидно.

Тезисно отмечу важное на сей счёт.

Тегеран за последний год допустил грубые ошибки: нельзя было сдавать Сирию Асада, нельзя было сдавать свои прокси в Ливане и Секторе Газа. Нельзя было так мягко отвечать на убийство Сулеймани и на предыдущий обстрел. Всё это не умиротворило международных бандитов, а наоборот – дало им ощущение слабости жертвы. Трамп раскрылся сполна в отношении с Ираном – его фейковое миротворчество есть просто уловка бандита: отдай нам всё без боя или мы тебя убьём. Собственно, именно из этого надо исходить и нам на “переговорах” по Украине. Трамп недоговороспособен, он есть функция-уловка глобалистов. Иран и Украина – это два фронта одной войны с глобальным агрессором. То, как США и Израиль слились в экстазе и поддерживают нацистский режим в Киеве говорит о том, какой враг перед нами – это неофашизм, расизм и сионизм. Гремучая смесь, которая не остановится ни перед какими разрушениями. Кстати, Китай должен быть готов к открытию третьего фронта против него – на Тайване. Эксперты отмечают, что атака на ядерные объекты и военное руководство Ирана были проведены по той же методике, что атака СБУ против аэродромов в России. Очевидно, что Москве надо опасаться самых коварных ударов в том числе по нашим руководителям, а значит поскорее надо признавать террористами главарей Киева, а Моссад и ЦРУ как спонсоров терроризма – и начать всерьёз проводить операции по уничтожению их агентуры. Если Израилю-США удастся разрушить Иран наподобие Сирии, то антиглобалистский фронт получит серьёзную пробоину и на Ближнем Востоке образуется огромный плацдарм для атаки (в том числе террористические) на Россию и Китай. У России с Ираном заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве – и хотя он не подразумевает военный союз, но интересы национальной безопасности обеих стран подразумевают, что Москва и Тегеран могут действовать совместно в их обеспечении.

Однако делать это возможно только в том случае, если внутри Ирана сохранится политическая консолидация, а внутренние враги будут выявлены и уничтожены. В противном случае Россия ничем не сможет помочь и будет вынуждена констатировать потерю важнейшего партнёра на Ближнем Востоке. Надеюсь, что этого удастся избежать.