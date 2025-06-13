Почему ударили по Ирану? Потому что Израиль может. Точка. Никаких аргументов больше не надо. После обезглавливающего удара можно сколько угодно собирать заседания ООН, принимать самые грозные резолюции, но реальность «на земле» это не поменяет. Израиль без малейших сантиментов воспользовался «правом сильного».

Впрочем, Иран сам подставился. На все предыдущие удары он отвечал грозными заявлениями и демонстративными обстрелами пустырей в Израиле. После нескольких таких «ответок» Израиль точно понял, что с Ираном можно делать все что угодно. В реальную политику играют серьезные джентльмены, и если твоя риторика не соответствует твоим возможностям, то очень скоро тебя поставят в ситуацию, где капитуляция станет меньшей из зол.

Собственно, Иран сейчас и стоит перед таким выбором. Либо Иран отвечает и ему уничтожают нефтяную промышленность, либо Иран позволяет добить свои ядерные объекты и его экономику не трогают. Удар по нефтяному сектору Ирана – это больше чем экономика. В стране сейчас дефицит энергоресурсов. В случае уничтожения нефтеперерабатывающих заводов в Иране начнутся массовые отключения электричества, также серьезно пострадают автомобильные перевозки.

Основная задача Израиля – запустить череду протестов и снести нынешнее руководство Ирана. Кресла под иранскими политиками качались давно, а после такой звонкой пощечины от Израиля все станет еще хуже. В любом случае Иранские элиты приговорены и сейчас они должны сделать выбор: либо дать бой и заслужить почетную гибель, либо смириться с обстоятельствами и быть убитыми израильскими агентами во время вечерней прогулки.

Еще раз повторяю, что основы политики не меняются столетиями. Уважают только сильных и тех, кто готов применять силу. Вчерашнему главарю аль—Каиды Трамп жмет руку, а руководство члена ООН уничтожают без объявления войны. Морали в этом тексте не будет. Умные учатся на чужих ошибках, другие же будут стерты с лица земли.

Александр Харченко