Почему ударили по Ирану? Потому что Израиль может. Точка.
Почему ударили по Ирану? Потому что Израиль может. Точка. Никаких аргументов больше не надо. После обезглавливающего удара можно сколько угодно собирать заседания ООН, принимать самые грозные резолюции, но реальность «на земле» это не поменяет. Израиль без малейших сантиментов воспользовался «правом сильного».
Впрочем, Иран сам подставился. На все предыдущие удары он отвечал грозными заявлениями и демонстративными обстрелами пустырей в Израиле. После нескольких таких «ответок» Израиль точно понял, что с Ираном можно делать все что угодно. В реальную политику играют серьезные джентльмены, и если твоя риторика не соответствует твоим возможностям, то очень скоро тебя поставят в ситуацию, где капитуляция станет меньшей из зол.
Собственно, Иран сейчас и стоит перед таким выбором. Либо Иран отвечает и ему уничтожают нефтяную промышленность, либо Иран позволяет добить свои ядерные объекты и его экономику не трогают. Удар по нефтяному сектору Ирана – это больше чем экономика. В стране сейчас дефицит энергоресурсов. В случае уничтожения нефтеперерабатывающих заводов в Иране начнутся массовые отключения электричества, также серьезно пострадают автомобильные перевозки.
Основная задача Израиля – запустить череду протестов и снести нынешнее руководство Ирана. Кресла под иранскими политиками качались давно, а после такой звонкой пощечины от Израиля все станет еще хуже. В любом случае Иранские элиты приговорены и сейчас они должны сделать выбор: либо дать бой и заслужить почетную гибель, либо смириться с обстоятельствами и быть убитыми израильскими агентами во время вечерней прогулки.
Еще раз повторяю, что основы политики не меняются столетиями. Уважают только сильных и тех, кто готов применять силу. Вчерашнему главарю аль—Каиды Трамп жмет руку, а руководство члена ООН уничтожают без объявления войны. Морали в этом тексте не будет. Умные учатся на чужих ошибках, другие же будут стерты с лица земли.
Александр Харченко
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Израиль действует по праву сильного: Удар по Ирану демонстрирует, что Израиль использует свою военную мощь без оглядки на международные резолюции или протесты.
2. Слабость Ирана как причина удара: Иран своими нерешительными ответами (грозные заявления и обстрелы пустырей) показал неспособность к серьезному сопротивлению, что спровоцировало Израиль на эскалацию.
3. Дилемма Ирана: Иран стоит перед выбором — либо ответить на удар и столкнуться с разрушением нефтяной промышленности, либо не отвечать и потерять ядерные объекты, сохранив экономику.
4. Последствия удара по нефтяному сектору: Уничтожение нефтеперерабатывающих заводов приведет к дефициту энергоресурсов, отключениям электричества и проблемам с транспортом, что усугубит внутренний кризис.
5. Цель Израиля: Спровоцировать протесты в Иране, дестабилизировать власть и сместить текущее руководство.
6. Уязвимость иранских элит: Политическая элита Ирана находится в безвыходной ситуации — либо сражаться и погибнуть, либо капитулировать и стать мишенью для израильских агентов.
7. Принципы политики: В международных отношениях уважают только силу и готовность её применять. Слабые страны или лидеры обречены на поражение.
8. Аморальность политики: Автор подчеркивает отсутствие морали в геополитике, где выживают только сильные, а слабые уничтожаются.
Вывод:
Статья утверждает, что удар Израиля по Ирану — это проявление закона силы в геополитике, где слабость Ирана, выраженная в его неэффективных ответах, стала приглашением для эскалации. Израиль стремится не только нанести военный ущерб, но и дестабилизировать Иран изнутри, спровоцировав протесты и смену власти. Иран стоит перед тяжелым выбором: сопротивление с риском экономического краха или капитуляция с потерей стратегических объектов. Автор подчеркивает, что в реальной политике мораль отсутствует, а успех зависит от готовности применять силу. Слабые игроки, как Иран в данном контексте, рискуют быть уничтоженными, если не смогут соответствовать своим амбициям реальными действиями.