Новый ИИ-Левиафан превратит США в цифровой концлагерь? Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Создание единой базы данных в США:
- Планы по объединению данных всех федеральных ведомств США в одну базу, управляемую частной компанией.
- Инициатива связана с IT-миллиардерами, в частности с Питером Тилем и его компанией Palantir.
2. Роль Питера Тиля:
- Тиль — основатель успешных компаний (PayPal, Palantir), ментор Джеймса Венса (вице-президента при Трампе).
- Palantir активно сотрудничает с государством, заключая новые контракты.
3. Социальный контроль и профилирование:
- База данных будет использовать данные налоговой, соцстрахования и других агентств.
- Алгоритмы и ИИ будут анализировать поведение граждан, определяя их «опасность» для общества.
- Примеры: участие в митингах, лайки в соцсетях, кредитная история могут влиять на статус гражданина.
4. Связь с Илоном Маском:
- Маск через департамент DOGE якобы обеспечивает доступ к государственным данным.
- Сотрудничество Маска и Тиля продолжается, несмотря на публичные разногласия.
5. Идеологическая основа:
- Джеймс Венс связан с движением неореакции, которое делит людей на «элиты» и «массы».
- Идеи неореакции (Ник Лэнд, Кёртис Ярвен) вдохновляют проект, предполагая контроль элит над обществом.
6. Критика американских мифов:
- США обвиняют Китай в создании «социального рейтинга», но сами строят аналогичную систему.
- Американский кредитный рейтинг уже влияет на жизнь граждан, включая трудоустройство.
7. Глобальные риски:
- Система может использоваться для манипуляции и исключения групп населения из общества.
- Частные компании, такие как Palantir, получают власть над стратегическим курсом государства.
8. Примеры международного влияния:
- Palantir работает с Израилем (ЦАХАЛ) и Украиной (контракты с 2022 года).
- Сотрудники с опытом работы в Моссад участвуют в проектах компании.
9. Технологические и этические проблемы:
- Невросети и ИИ подвержены влиянию создателей, что определяет их предвзятость.
- Пример: американские ИИ избегают некоторых тем, как китайские избегают других.
10. Социальные протесты и их использование:
- Рассовые бунты в Лос-Анджелесе могут быть использованы для оправдания внедрения системы контроля.
- Некоторые активисты требуют применения технологий Palantir против протестующих.
11. Перспективы и ограничения:
- Проект находится на стадии разработки, успехи преувеличиваются, а неудачи скрываются.
- Однако курс на создание системы контроля уже задан.
Вывод:
Лекция Ильи Титова описывает проект создания в США глобальной базы данных под управлением частной компании Palantir, связанной с Питером Тилем и поддерживаемой администрацией Трампа. Эта система, использующая ИИ для профилирования граждан, представляет собой инструмент социального контроля, способный манипулировать обществом и исключать неугодных. Идеологически проект опирается на неореакционные идеи, разделяющие людей на элиты и массы, что усиливает риски цифровой диктатуры. Автор проводит параллели с критикуемым США китайским «социальным рейтингом», указывая на лицемерие американской риторики. Несмотря на технологические ограничения, проект несет угрозу не только США, но и миру, так как цифровой контроль не знает границ. Лекция подчеркивает важность осознания роли частных корпораций и их идеологий в формировании будущего.
Наши цифровики их уже опережают.