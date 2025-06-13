Израильская «Паутина»
Израильская «Паутина»
почерк, почерк и ещё раз почерк
В Израиле отчитались о проведении Моссадом операции, практически идентичной той, что провели украинские формирования 1 июня. Операция готовилась заблаговременно — за несколько месяцев до часа Х на территории Ирана создавались ячейки, велась разведка ключевых объектов, а также планировалось огневое поражение.
Применение тактических беспилотников с мест позволило нанести точечные удары и перегрузить системы ПВО, а также создать хаос. Всё это проводилось в рамках комбинированного огневого воздействия в том числе с задействованием традиционных средств доставки (тот самый элемент, которого по понятным причинам не было у ВСУ).
Факт проведения в течение двух недель на двух разных театрах военных действий практически идентичных операций, которые готовились достаточно долго, свидетельствует как минимум об управляемом характере кризисов и отработке тактик ограниченного огневого воздействия в различных условиях.
️Взаимодействие украинских спецслужб с британскими специалистами, а через них — и израильскими, давно уже не является секретом. Мы уже писали, что британские спецслужбы делают ставку на развитие исполнителей для проведения операций. В контексте противодействия Ирану и ликвидации ключевых военных и научных кадров, Ми-6 и Моссад работают рука об руку, о чём в спецслужбах неоднократно заявляли.
Ну а для спецслужб всего остального мира это уже повторное за полмесяца напоминание, что работать можно креативно, в долгую и творчески. И пока общественность в определённых странах ждёт подобного творческого подхода, британо-израильские архитекторы тайных войн просто берут и реализуют.
И это мы ещё даже не вспомнили про взрывающиеся пейджеры.
Израиль #Иран #США
⭐️@rybar
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Сходство операций: Израильская операция «Паутина», проведённая Моссадом, по своей структуре и исполнению практически идентична атаке Украины на стратегическую авиацию России 1 июня, также названной «Паутинка».
2. Подготовка операции:
- Операция готовилась заранее в течение нескольких месяцев.
- В Иране создавались ячейки, велась разведка ключевых объектов.
- Планировалось комбинированное огневое поражение.
3. Тактика атаки:
- Использовались тактические беспилотники, запущенные с территории Ирана.
- Удары были точечными, направленными на перегрузку систем ПВО и создание хаоса.
- Применялись традиционные средства доставки (в отличие от украинской операции).
4. Управляемый характер кризисов:
- Проведение двух схожих операций на разных театрах военных действий (в Иране и России) в течение двух недель указывает на управляемый характер кризисов.
- Отрабатываются тактики ограниченного огневого воздействия в различных условиях.
5. Сотрудничество спецслужб:
- Подчёркивается взаимодействие украинских спецслужб с британскими (MI6) и израильскими (Моссад).
- Британские спецслужбы делают ставку на развитие исполнителей для подобных операций.
- MI6 и Моссад работают совместно в противодействии Ирану, включая ликвидацию военных и научных кадров.
6. Креативность подхода:
- Операции демонстрируют творческий, долгосрочный и нестандартный подход спецслужб.
- Британо-израильское сотрудничество в тайных операциях подчёркивается как пример эффективной работы.
7. Дополнительный контекст:
- Упоминаются прошлые операции, такие как взрывающиеся пейджеры, как пример креативных подходов.
Вывод:
Статья подчёркивает, что израильская операция «Паутина» против Ирана и украинская атака на российскую стратегическую авиацию имеют схожий почерк, указывающий на координированное использование тактик ограниченного огневого воздействия. Эти операции демонстрируют высокий уровень подготовки, использование беспилотников для точечных ударов и координацию между спецслужбами (в частности, британскими и израильскими). Сходство операций на разных театрах военных действий свидетельствует об управляемом характере кризисов и отработке новых тактик. Статья также намекает на то, что такие действия могут быть частью более широкой стратегии «тайных войн», реализуемой с креативным и долгосрочным подходом.
У них такая агентура, что народ сильно бы удивился, если бы узнал.