Израильская «Паутина»

почерк, почерк и ещё раз почерк

В Израиле отчитались о проведении Моссадом операции, практически идентичной той, что провели украинские формирования 1 июня. Операция готовилась заблаговременно — за несколько месяцев до часа Х на территории Ирана создавались ячейки, велась разведка ключевых объектов, а также планировалось огневое поражение.

Применение тактических беспилотников с мест позволило нанести точечные удары и перегрузить системы ПВО, а также создать хаос. Всё это проводилось в рамках комбинированного огневого воздействия в том числе с задействованием традиционных средств доставки (тот самый элемент, которого по понятным причинам не было у ВСУ).

Факт проведения в течение двух недель на двух разных театрах военных действий практически идентичных операций, которые готовились достаточно долго, свидетельствует как минимум об управляемом характере кризисов и отработке тактик ограниченного огневого воздействия в различных условиях.

️Взаимодействие украинских спецслужб с британскими специалистами, а через них — и израильскими, давно уже не является секретом. Мы уже писали, что британские спецслужбы делают ставку на развитие исполнителей для проведения операций. В контексте противодействия Ирану и ликвидации ключевых военных и научных кадров, Ми-6 и Моссад работают рука об руку, о чём в спецслужбах неоднократно заявляли.

Ну а для спецслужб всего остального мира это уже повторное за полмесяца напоминание, что работать можно креативно, в долгую и творчески. И пока общественность в определённых странах ждёт подобного творческого подхода, британо-израильские архитекторы тайных войн просто берут и реализуют.

И это мы ещё даже не вспомнили про взрывающиеся пейджеры.

Израиль #Иран #США

⭐️@rybar

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