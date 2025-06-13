И ЗДЕСЬ ПРОКЛЯТЫЙ СТАЛИН ДОТЯНУЛСЯ
И ЗДЕСЬ ПРОКЛЯТЫЙ СТАЛИН ДОТЯНУЛСЯ
10 июня 1936 года по инициативе И. В. Сталина была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм», которая включила в себя различные мультипликационные мастерские на базе мультстудии ГУКФ. Тогда она называлась «Союздетмультфильм», а в августе 1937 года её переименовали в «Союзмультфильм».
Летом 1933 года в Москве произошло событие, изменившее историю советской анимации – первый фестиваль американской мультипликации. Фильмы Уолта Диснея произвели настолько ошеломляющее впечатление на зрителей, среди которых был и И. В. Сталин, что было принято решение создать нечто подобное. Появился даже лозунг: «Даёшь советского Микки Мауса!» Через три года была создана студия «Союзмультфильм», организованная как точная копия американской студии «Дисней» с технологией конвейерного производства.
Однако начав с подражания Диснею, советские мультипликаторы сумели довести рисованную технику почти до абсолютного совершенства. Денег на мультипликацию государство не жалело, и художники могли себе позволить роскошь использовать гораздо больше рисунков для каждого фильма, чем обычно.
Если более коммерциализированные страны, стремившиеся сократить затраты, производили зачастую так называемую «лимитированную» анимацию, довольствуясь в среднем пятью рисунками на секунду, у нас же делалось не меньше двенадцати, а то и ровно по количеству кадров, то есть 24 картинки в секунду, а значит, качество анимации заведомо было выше, чем в среднем западном мультфильме.
Было и другое отличие советской анимации от американской. «У нас не прижились фильмы вроде “Тома и Джерри”, где герои всё время колотят друг друга и всячески издеваются, – рассказывает режиссёр-аниматор Сергей Меринов. – В наших фильмах изначально было меньше агрессии. Ставку делали не на экшн, а на психологию, юмор, диалог со зрителем. Причём это не было специальной идеологической установкой, а шло от традиции русских народных сказок».
Лучшие советские мультфильмы «диснеевского» периода, такие как «Золотая антилопа» (1954) и «Снежная королева» (1957), можно смело отнести к золотому фонду мировой мультипликации. Знаменитый японский режиссёр с мировым именем Хаяо Миядзаки признавался, что увидел «Снежную королеву» в тяжёлый для себя период, когда он решал – оставаться ему аниматором или нет. По его словам, благодаря этому фильму он узнал, что качественная, тщательно прорисованная анимация способна достучаться до самых глубин души человека. А папа Иоанн II в своё время советовал всем детям смотреть лучшие советские мультики, потому что они учат добру. Поскольку сам папа родился и вырос в послевоенной Польше, наверняка он был знаком с лучшими произведениями советской мультипликации.
…Осталось понять: наши монархисты и антисоветчики своим детям показывают наши мультики или нет?
Или показывают, но при этом добавляют: «Эти мультфильмы были сняты вопреки бесовской советской власти, запомни, сынок!»
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Создание «Союзмультфильма»:
- 10 июня 1936 года по инициативе И. В. Сталина основана студия «Союзмультфильм» (первоначально «Союздетмультфильм»), объединившая мультипликационные мастерские на базе мультстудии ГУКФ.
- В августе 1937 года студия получила название «Союзмультфильм».
2. Влияние американской анимации:
- В 1933 году фестиваль американской мультипликации в Москве, где показывали фильмы Уолта Диснея, вдохновил Сталина на создание советской анимационной студии.
- Лозунг «Даёшь советского Микки Мауса!» отражал стремление создать аналог американской студии «Дисней» с конвейерной технологией производства.
3. Качество советской анимации:
- Советские мультфильмы отличались высоким качеством благодаря щедрому государственному финансированию.
- Использовалось 12–24 рисунка в секунду, что превосходило западную «лимитированную» анимацию (около 5 рисунков в секунду).
4. Особенности советской анимации:
- В отличие от американских мультфильмов (например, «Том и Джерри»), советские мультфильмы делали акцент на психологию, юмор и диалог со зрителем, а не на агрессию и экшн.
- Традиции русских народных сказок влияли на содержание мультфильмов, что не было идеологически навязано.
5. Мировое признание:
- Мультфильмы «Золотая антилопа» (1954) и «Снежная королева» (1957) входят в золотой фонд мировой анимации.
- Хаяо Миядзаки высоко оценил «Снежную королеву», отметив её влияние на его карьеру.
- Папа Иоанн II рекомендовал советские мультфильмы за их доброту, вероятно, будучи знакомым с ними благодаря жизни в послевоенной Польше.
6. Ироничный финал:
- Вопрос о том, показывают ли антисоветчики и монархисты советские мультфильмы своим детям, сопровождается саркастическим предположением, что они могут приписывать их создание «вопреки советской власти».
Вывод:Статья подчёркивает значимость «Союзмультфильма», созданного по инициативе Сталина, как ключевого элемента советской и мировой анимации. Несмотря на начальное подражание студии Диснея, советские мультфильмы обрели уникальный стиль, отличающийся высоким качеством прорисовки, глубокой психологией и добротой, что обеспечило им признание во всём мире, включая похвалу от Хаяо Миядзаки и Папы Иоанна II. Ироничное завершение статьи намекает на противоречие в восприятии советского наследия: даже противники советской власти не могут отрицать ценности её культурных достижений, таких как мультфильмы.