И ЗДЕСЬ ПРОКЛЯТЫЙ СТАЛИН ДОТЯНУЛСЯ

10 июня 1936 года по инициативе И. В. Сталина была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм», которая включила в себя различные мультипликационные мастерские на базе мультстудии ГУКФ. Тогда она называлась «Союздетмультфильм», а в августе 1937 года её переименовали в «Союзмультфильм».

Летом 1933 года в Москве произошло событие, изменившее историю советской анимации – первый фестиваль американской мультипликации. Фильмы Уолта Диснея произвели настолько ошеломляющее впечатление на зрителей, среди которых был и И. В. Сталин, что было принято решение создать нечто подобное. Появился даже лозунг: «Даёшь советского Микки Мауса!» Через три года была создана студия «Союзмультфильм», организованная как точная копия американской студии «Дисней» с технологией конвейерного производства.

Однако начав с подражания Диснею, советские мультипликаторы сумели довести рисованную технику почти до абсолютного совершенства. Денег на мультипликацию государство не жалело, и художники могли себе позволить роскошь использовать гораздо больше рисунков для каждого фильма, чем обычно.

Если более коммерциализированные страны, стремившиеся сократить затраты, производили зачастую так называемую «лимитированную» анимацию, довольствуясь в среднем пятью рисунками на секунду, у нас же делалось не меньше двенадцати, а то и ровно по количеству кадров, то есть 24 картинки в секунду, а значит, качество анимации заведомо было выше, чем в среднем западном мультфильме.

Было и другое отличие советской анимации от американской. «У нас не прижились фильмы вроде “Тома и Джерри”, где герои всё время колотят друг друга и всячески издеваются, – рассказывает режиссёр-аниматор Сергей Меринов. – В наших фильмах изначально было меньше агрессии. Ставку делали не на экшн, а на психологию, юмор, диалог со зрителем. Причём это не было специальной идеологической установкой, а шло от традиции русских народных сказок».

Лучшие советские мультфильмы «диснеевского» периода, такие как «Золотая антилопа» (1954) и «Снежная королева» (1957), можно смело отнести к золотому фонду мировой мультипликации. Знаменитый японский режиссёр с мировым именем Хаяо Миядзаки признавался, что увидел «Снежную королеву» в тяжёлый для себя период, когда он решал – оставаться ему аниматором или нет. По его словам, благодаря этому фильму он узнал, что качественная, тщательно прорисованная анимация способна достучаться до самых глубин души человека. А папа Иоанн II в своё время советовал всем детям смотреть лучшие советские мультики, потому что они учат добру. Поскольку сам папа родился и вырос в послевоенной Польше, наверняка он был знаком с лучшими произведениями советской мультипликации.

…Осталось понять: наши монархисты и антисоветчики своим детям показывают наши мультики или нет?

Или показывают, но при этом добавляют: «Эти мультфильмы были сняты вопреки бесовской советской власти, запомни, сынок!»

Захар Прилепин

Подписаться