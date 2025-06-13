АРТАМОНОВ о переговорах в Стамбуле, работе спецслужб в тылу врага, ЧВК Вагнер и скором конце войны
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA LIVE: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live
Учить в Вологде!
https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/programma-zemskiy-spetsialist/
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:
ВКонтакте: https://vk.com/metametrica
RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/
Дзен: https://dzen.ru/metametrica
Telegram: https://t.me/Metametrica
Продолжаем диалог с Александром Артамоновым. Зачем вести переговоры в Стамбуле, если российская армия успешно продвигается вперед? Слабые и сильные стороны российских спецслужб: современные российские разведчики и их предшественники сталинских времен. С 70-х годов прошлого века советские элиты взяли курс на слияние с западными – сломил ли Путин этот тренд? ЧВК Вагнер уничтожил влияние Франции в Африке всего за 5 лет – какими будут ответные шаги Запада? Закончится ли война в 2025 году?
Таймкоды:
00:00 Артамонов: продолжение
00:15 Израиль не разговаривает с террористами. Что мы делаем в Стамбуле?
04:32 Интеграция: образование Вологодчины
06:36 Израиль считает, что имеет право вести войну на уничтожение
08:18 Нетаньяху очень деликатен с Ираном
09:28 Устранение людей из «категории Эйхмана»
10:33 Мы были не готовы к войне в 1941 году
12:40 Идолопоклонство перед Западом началось в 1970-х годах
15:23 У нас воинственная риторика, но нет людей «с ледорубом»?
19:30 На фронте людям платят, а как привлечь разведчиков?
22:08 «Кадры решают все». Нужна свобода действий
25:00 Мы снова верим Западу?
30:30 «Мы восточное государство и умеем притворяться калекой…»
32:09 Мы повысили риски для Запада, идет экзистенциальная война
34:33 Пока идут переговоры, мы идем вперед
35:20 Новый папа Римский Лев ХIV – чей агент?
39:28 В 2025 году конфликт не закончится
40:09 Финал выпуска
*****
Александр Артамонов:
Telegram – https://t.me/nationaldef
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
#артамонов #александрартамонов #переговоры #спецслужбы #вагнер #война #политика #метаметрика #metametrica
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Сравнение тактик Израиля и России в борьбе с врагами:
- Израиль использует беспощадную тактику, направленную на уничтожение инфраструктуры, потенциала и верхушки противников, что воспринимается как геноцид в отношении палестинского народа. Эта тактика оправдывается религиозными и мессианскими убеждениями руководства Израиля.
- Россия, по мнению участников, сталкивается с противником, который классифицируется как террористический, но вместо решительных действий (уничтожения лидеров противника, как это делалось в советское время) ведет переговоры в Стамбуле, что вызывает вопросы у общества.
2. Проблема отсутствия кадров для спецопераций:
- В России отсутствует школа подготовки высококлассных специалистов для разведки и контртеррористических операций, подобных советскому «Вымпелу». Современные кадры не обладают необходимыми навыками и опытом, что ограничивает возможности проведения операций, аналогичных израильским.
- Подготовка таких специалистов требует длительного времени (15–20 лет), глубоких знаний языков, культур и агентурной работы, чего сейчас не хватает.
3. Исторические параллели и уроки:
- Упоминаются исторические примеры, такие как пакт Молотова–Риббентропа, как часть реальной политики, направленной на выигрыш времени. Аналогично, текущие переговоры в Стамбуле рассматриваются как тактический шаг для выигрыша времени и подготовки.
- Ошибки прошлого (например, предательство в начале Великой Отечественной войны) подчеркивают важность готовности и наличия квалифицированных кадров.
4. Критический взгляд на Запад и Ватикан:
- Западные страны и Ватикан рассматриваются как часть единого антироссийского проекта, включая поддержку Украины и планы по созданию «Интермариума» (от Балтики до Черного моря).
- Новый папа римский (Лев XIV) воспринимается как фигура, связанная с разведкой и поддержкой антироссийских сил, что подтверждается его риторикой и действиями.
5. Прогноз по конфликту:
- Конфликт не закончится в 2025 году, и перемирие невозможно в ближайшие 10 лет из-за внутренних и внешних императивов противников России, включая доктрину НАТО и другие факторы.
6. Критика смены курса элит:
- С 1970-х годов советская и российская элита ориентировалась на сближение с Западом, что привело к утрате традиций разведки и спецопераций. Этот курс начал меняться, но процесс восстановления требует времени.
7. Роль идеологии и веры:
- Израиль действует на основе мессианских и религиозных убеждений, что дает ему решимость. В России же идеологическая составляющая и подготовка кадров для борьбы с врагами пока недостаточны.
Вывод:
Беседа подчеркивает разрыв между риторикой о борьбе с «террористами» и реальными возможностями России в этой области. Основная проблема — отсутствие подготовленных кадров и школы разведки, что ограничивает способность проводить операции, подобные израильским. Переговоры в Стамбуле воспринимаются как часть реальной политики для выигрыша времени, но вызывают недоверие в обществе из-за кажущегося несоответствия между словами и действиями. Исторические параллели указывают на необходимость долгосрочной подготовки и восстановления традиций спецслужб. Конфликт с Западом и его союзниками рассматривается как затяжной, без перспектив перемирия в ближайшие годы. Для изменения ситуации требуется системная работа по воспитанию новых кадров, способных решать сложные задачи в условиях глобального противостояния.
,,,pRRRiveTTik,,,
…говорили,говорим И — БУДЕМ говорить!
…в ЭТОЙ-БАЛТАЛОГИИ – НЫНЕшнюю Россию НЕ-победить…
…Для НЫНЕшней России ГЛАВНОЕ – политТУМАНА напустить…
…Идеологическое РАЗНООБРАЗИЕ – В сознании ВНУШИТЬ…
…О каких-либо поБЕДАх,учитывая ОТСУТСВИЕ идеологии – ЗАБЫТЬ!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Значит БАЛТАЛОГИЯ – Будет УВЕЛИЧИВАТЬся…
- Разной БАЛТАЛОГИЕЙ – политика Будет ПРИКРЫВАТЬся…
- РАЗНЫМИ “спец’иалистами – она Будет НАВЯЗЫВАТЬся…
- КонструктивнОЙ политикОЙ России – “это” Будет именоваться…
- мнения(РАЗНЫХ)”СПЕЦИАЛИСТов” – Будут ВНУШАТЬся…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
! это ПРИ СССР Были – Чекисты и РАЗНЫЕ Спец`иалисты…
! а НЫНЕ в России(НАВЕРНОЕ…)- РАЗНЫЕ финансисты-И-юристы…
! и – правящИХ ОЛИГАРХАХ – да,край(рф)- на нИХ Богат…
! Т.Н.”конституция” – ЧУЖАЯ,Идеологии Своей НЕТ – Всем “привет”…
! а ведь именно ИЗ-ЗА “козырных-ПОЛИТИКОВ” – В России столько БЕД!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
? ну И – Кто В “доводах” – откроет рот? – Увы – МОЛЧИТ Народ…
“паранжи”==НИКi снимайте И – рассуждайте…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 13-6-25