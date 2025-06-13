ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA LIVE: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live

Учить в Вологде!

https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/programma-zemskiy-spetsialist/

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:

ВКонтакте: https://vk.com/metametrica

RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/

Дзен: https://dzen.ru/metametrica

Telegram: https://t.me/Metametrica

Продолжаем диалог с Александром Артамоновым. Зачем вести переговоры в Стамбуле, если российская армия успешно продвигается вперед? Слабые и сильные стороны российских спецслужб: современные российские разведчики и их предшественники сталинских времен. С 70-х годов прошлого века советские элиты взяли курс на слияние с западными – сломил ли Путин этот тренд? ЧВК Вагнер уничтожил влияние Франции в Африке всего за 5 лет – какими будут ответные шаги Запада? Закончится ли война в 2025 году?

Таймкоды:

00:00 Артамонов: продолжение

00:15 Израиль не разговаривает с террористами. Что мы делаем в Стамбуле?

04:32 Интеграция: образование Вологодчины

06:36 Израиль считает, что имеет право вести войну на уничтожение

08:18 Нетаньяху очень деликатен с Ираном

09:28 Устранение людей из «категории Эйхмана»

10:33 Мы были не готовы к войне в 1941 году

12:40 Идолопоклонство перед Западом началось в 1970-х годах

15:23 У нас воинственная риторика, но нет людей «с ледорубом»?

19:30 На фронте людям платят, а как привлечь разведчиков?

22:08 «Кадры решают все». Нужна свобода действий

25:00 Мы снова верим Западу?

30:30 «Мы восточное государство и умеем притворяться калекой…»

32:09 Мы повысили риски для Запада, идет экзистенциальная война

34:33 Пока идут переговоры, мы идем вперед

35:20 Новый папа Римский Лев ХIV – чей агент?

39:28 В 2025 году конфликт не закончится

40:09 Финал выпуска

*****

Александр Артамонов:

Telegram – https://t.me/nationaldef

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

#артамонов #александрартамонов #переговоры #спецслужбы #вагнер #война #политика #метаметрика #metametrica