У вод реки времени свои законы. В них не только невозможно войти дважды или трижды, но и сама река всегда другая.

Нельзя вернуть ни Россию, которую «потеряли» голубокровые и белокостные персонажи с претенциозно завивающимися усиками (в пёстрой компании сегодняшних невежд и лицемеров), ни Америку, которую мечтает сделать «опять великой» один самовлюбленный шарлатан, страдающий недержанием слов, обещаний и амбиций.

Очень легко идеализировать любое прошлое, чтобы превратить его в убежище от неудобных вопросов настоящего, которые кажутся сегодня неразрешимыми. На вопросы сегодняшнего дня не бывает ответов из прошедшего времени.

Человечество неизбежно будет единым – или в пепле ядерной катастрофы, или в качественно новом витке общественного развития, которое несовместимо с капитализмом.

Продвигаемая некоторыми российскими персонажами и информационными ресурсами идея «союзничества» с правыми «антиглобалтсткими» «традиционалистскими» силами в Европе и мире – идейное возвращение к антикоммунистическим и антисоветским «ценностям» перестройки, почти уничтожившим нашу государственную независимость. По сути это вера в те же кружевные трусики «правильного» капитализма, на альтарь которого была принесена в жертву Украина.

Любое настоящее сопротивление фашизму и колониализму западных империй всегда рождалось, развивалось и побеждало слева. Не понимать генетическую связь между фашизмом и капитализмом это не только незнание истории прошлого века, но и неспособность понять, кто и почему победил Гитлера в нашей Великой Отечественной. Все античеловеческие идеологии нашего времени рождались из антикоммунизма, потому что именно в коммунистической идеях разрушители наших стран и культур видели главную угрозу своим интересам. Именно поэтому великую идею братства народов, при помощи продажных интеллектуалов и медийщиков, любая власть любых временщиков так любит подменять куцыми националистическими и шовинистским лозунгами, так легко входящими в узкий лоб любого запуганного обывателя всех стран и народов.

Этот исторический момент – никакая не борьба стран и цивилизаций, а мировая война глобального финансового корпоративного капитала против всего человечества. Поэтому, чтобы победить нас поодиночке, этой власти так важно разделить и раздробить народы на разные местечковые капиталистические мечты и национализмы с красивыми буколистическими картинками прошлого, которого никогда не было.

Олег Ясинский

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