У вод реки времени свои законы
У вод реки времени свои законы. В них не только невозможно войти дважды или трижды, но и сама река всегда другая.
Нельзя вернуть ни Россию, которую «потеряли» голубокровые и белокостные персонажи с претенциозно завивающимися усиками (в пёстрой компании сегодняшних невежд и лицемеров), ни Америку, которую мечтает сделать «опять великой» один самовлюбленный шарлатан, страдающий недержанием слов, обещаний и амбиций.
Очень легко идеализировать любое прошлое, чтобы превратить его в убежище от неудобных вопросов настоящего, которые кажутся сегодня неразрешимыми. На вопросы сегодняшнего дня не бывает ответов из прошедшего времени.
Человечество неизбежно будет единым – или в пепле ядерной катастрофы, или в качественно новом витке общественного развития, которое несовместимо с капитализмом.
Продвигаемая некоторыми российскими персонажами и информационными ресурсами идея «союзничества» с правыми «антиглобалтсткими» «традиционалистскими» силами в Европе и мире – идейное возвращение к антикоммунистическим и антисоветским «ценностям» перестройки, почти уничтожившим нашу государственную независимость. По сути это вера в те же кружевные трусики «правильного» капитализма, на альтарь которого была принесена в жертву Украина.
Любое настоящее сопротивление фашизму и колониализму западных империй всегда рождалось, развивалось и побеждало слева. Не понимать генетическую связь между фашизмом и капитализмом это не только незнание истории прошлого века, но и неспособность понять, кто и почему победил Гитлера в нашей Великой Отечественной. Все античеловеческие идеологии нашего времени рождались из антикоммунизма, потому что именно в коммунистической идеях разрушители наших стран и культур видели главную угрозу своим интересам. Именно поэтому великую идею братства народов, при помощи продажных интеллектуалов и медийщиков, любая власть любых временщиков так любит подменять куцыми националистическими и шовинистским лозунгами, так легко входящими в узкий лоб любого запуганного обывателя всех стран и народов.
Этот исторический момент – никакая не борьба стран и цивилизаций, а мировая война глобального финансового корпоративного капитала против всего человечества. Поэтому, чтобы победить нас поодиночке, этой власти так важно разделить и раздробить народы на разные местечковые капиталистические мечты и национализмы с красивыми буколистическими картинками прошлого, которого никогда не было.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Изменчивость времени и невозможность возврата прошлого: История, подобно реке, постоянно меняется, и попытки вернуть идеализированное прошлое (например, «Россию, которую потеряли» или «великую Америку») обречены на провал, так как они игнорируют реалии настоящего.
2. Идеализация прошлого как бегство от настоящего: Увлечение прошлым часто используется как способ уйти от сложных вопросов современности, на которые нет простых ответов из истории.
3. Единство человечества как неизбежность: Человечество либо объединится в новом этапе развития, отвергающем капитализм, либо столкнется с катастрофой (например, ядерной).
4. Критика «традиционалистских» идей в России: Попытки российских «традиционалистов» сотрудничать с правыми антиглобалистскими силами в мире рассматриваются как возврат к антикоммунистическим идеям перестройки, которые привели к потере независимости и разрушению Украины.
5. Связь фашизма и капитализма: Фашизм исторически и генетически связан с капитализмом. Непонимание этого — результат незнания истории, включая победу над Гитлером, которая была достигнута благодаря левым силам.
6. Антикоммунизм как источник античеловеческих идеологий: Все античеловеческие идеологии XX века рождались из антикоммунизма, так как коммунизм угрожал интересам капиталистических элит. Идеи братства народов подменяются национализмом и шовинизмом для разделения людей.
7. Глобальная война капитала против человечества: Современный конфликт — это не борьба стран или цивилизаций, а война глобального финансового капитала против человечества, стремящегося разделить народы через национализм и идеализированные образы прошлого.
Вывод:
Статья утверждает, что попытки возвращения к мифологизированному прошлому или опора на националистические и капиталистические идеалы являются ловушкой, служащей интересам глобального капитала. Настоящее сопротивление фашизму и колониализму возможно только через левые идеи, основанные на единстве человечества и отвержении капитализма. Игнорирование этой исторической и идеологической связи ведет к разделению народов и ослаблению их борьбы против корпоративной власти, стремящейся сохранить свое доминирование.