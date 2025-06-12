В этом видео Александр Колпакиди рассматривает скрытую внутреннюю борьбу, которая привела к распаду Советского Союза. Он раскрывает роль парт-номенклатуры, её влияние на руководство страны и ошибочные решения, которые сыграли решающую роль в крахе СССР. Внимание уделяется ключевым фигурам и решениям, которые в конечном итоге привели к разрушению великой державы.

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00:00 — Введение

00:59 — Сравнение с царской Россией

01:58 — Роль руководства

02:57 — Примеры из жизни

05:51 — История краха СССР

07:48 — Брежнев и его политика

09:41 — Влияние международной ситуации

10:25 — Второй раунд перестройки

10:48 — Брежнев и Андропов

11:43 — Политическая роль Громыко и Устинова

12:40 — Матусов и его поддержка

13:37 — Контроль КГБ

15:27 — Отказ от социализма

16:24 — Хельсинкский процесс

18:19 — Мировая революция

21:54 — Партизанская война в Латинской Америке

23:53 — Центральная Америка и Мексика

25:41 — Аргентина и Перу

27:31 — Эквадор и Бразилия

29:27 — Коминтерн и социалистическая ориентация

30:34 — Книга Шона Стоуна

31:13 — Коммунистические движения в США и Европе

33:09 — Пример Португалии

35:00 — Реакция на действия США

36:58 — Ситуация в Испании

38:51 — Кубинская революция и её последствия

41:35 — Ответы на претензии

42:34 — Необходимость мировой революции

45:17 — Предатели в левом движении

46:13 — Элита новой России

48:12 — Национализм и классовая позиция

48:57 — Обвинение Брежнева

50:50 — Противоречивость Устинова

51:47 — Публикации и цели

54:41 — Николай II и расстрелы

56:37 — Критика КПРФ и Кремлева

59:38 — Критика историков спецслужб

01:00:34 — Анализ и контекст

01:03:26 — Работа в архивах

01:06:17 — Актуальная политика

01:10:18 — Идеологическая работа

01:13:41 — Репрессии и высылки

01:14:39 — Пропаганда против СССР

01:15:29 — Группа доверия и демократический союз

01:18:20 — Диссиденты и номенклатура

01:20:31 — Присяги и их значение

01:22:25 — Фраза Андропова

01:27:11 — Социалистическое соревнование

01:29:28 — Опыт СССР и роль Андропова

01:30:27 — Личная жизнь и действия Андропова

01:31:26 — Партизанское движение и роль Андропова

01:33:19 — Роль Андропова в Венгрии и Польше

01:35:09 — Разрыв с Китаем и роль Андропова

01:36:05 — КГБ и социализм

01:38:53 — Противодействие других разведок

01:40:52 — Происхождение Андропова и других лидеров

01:42:44 — Происхождение и влияние на историю

01:43:40 — Хельсинкский акт и классовые позиции

01:45:38 — Критика и осуждение

01:48:14 — Андропов и Амин

01:50:42 — Патриотизм и борьба с фашизмом

01:53:31 — Поддержка и благодарность

01:56:16 — Борьба за будущее

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