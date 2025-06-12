Галина Иванкина: Самый показательный персонаж из фильма «Курьер»
Из всех (весьма неоднозначных) героев фильма «Курьер» (1986) мне всегда был неприятен только один персонаж – отец семейства, профессор Кузнецов. Более того, я не люблю этот тип людей – болтливых лоялистов формата «рыбка-прилипала». Они всегда будут говорить то, что «надо», причём не от души, а «за деньги».
Именно эти персонажи довели страну до Перестройки, а потом её (страну) лихо и как бы походя разрушили. У Виктора Пелевина об этом сказано шикарно: «По телевизору между тем показывали те же самые хари, от которых всех тошнило последние двадцать лет. Теперь они говорили точь-в-точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, твёрже и радикальнее».
У Олега Басилашвили удачно, ве-ли-ко-леп-но получались скользкие подонки (впрочем, и хорошие люди – тоже, но не столь роскошные), потому и Кузнецов вышел типичным. Заметьте – он вообще никогда не произносит …нормальных фраз. Ни с дочкой, ни с её другом, ни с гостями. Бесконечное: «Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе».
Там ещё имеется друг этого Кузнецова (Владимир Меньшов), чей сын неправильно вкушает сгущёнку. Догадываюсь – почему неправильно и кому назло. Помните словоблудие: «Мы, наше поколение, желаем знать, в чьи руки попадёт воздвигнутое нами здание»? Эти персонажи первыми и побегут разваливать «возведённое» не ими «здание» и станут верить в Американскую Мечту.
Биографии таких Кузнецовых легко читаются, даже, если упоминания об этом нет в сценариях. Агнесссс Иванна, скорее всего, не мать, а тёща. Да, профессор называет эту графиню «мамой», но …на «вы». Так бывало, когда мальчик приходил в семью невесты (называлось «примак») и воспринимал тёщу и тестя, как своих родных, причём не всегда с любовью да почтением.
Таких персонажей довольно много в советском кино и драматургии – от комического Димы Семицветова в «Берегись автомобиля» до трагического Альберта в «Подпаске с огурцом» и мeрзкого Есюнина в спектакле «Гнездо глухаря». К слову, ещё один персонаж Басилашвили – карьерист Самохвалов тоже выглядит, как зять влиятельного лица, а не как стопроцентный селф-мейд.
Такие Кузнецовы со своей трепотнёй о главном в конечном итоге оказывались в гораздо более тёплых креслицах, чем талантливые функционеры и специалисты. Тех (с мозгами и совестью) могли турнуть куда-нибудь на периферию или годами держали на третьих ролях. В подпасках у Кузнецова. Этот – не умён, зато сметлив – у таких, как он, есть чуйка.
Он пока бодренько строчит ерундистику в пыльный журнальчик «Вопросы познания», но скоро начнёт перестраиваться и думать по-новому. Польются фразы иного содержания, но всё такие же трескучие. Этот не потонет, ибо …ага. Этот ещё и депутатом станет. Сначала будет держаться за Горбачёва, потом – метнётся к Ельцину. Поддержит расстрел Белого дома в 1993 году.
А Катя? Ей уже тошно среди этих людей, хотя, она и пользуется ими. Пока юная. Впрочем, она мамина дочь, а мать там более-менее человек, а не ходячая цитата. Ещё важный момент. Вспомните, кто ещё в этом фильме произносит бессмысленно-пафосные фразы. Чьё это: «Основной принцип моего существования — служение гум… гум… гуманистическим идеалам человечества»? Это Базин.
Или вот: «― Послушай, что пишет твой Базин. Крепостное крестьянство с негодованием встретило сообщение о татаро-монгольском нашествии». Так вот цинизм Базиных (а он видится, как будущий мелкий бандит в какой-нибудь группировке) был весь построен на брошюрках и плакатиках от «профессора Кузнецова».
Галина Иванкина
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Главный антигерой — профессор Кузнецов:
- Персонаж профессора Кузнецова (Олег Басилашвили) в фильме «Курьер» (1986) вызывает неприязнь как типичный представитель «болтливых лоялистов», говорящих «правильные» слова ради выгоды, а не искренне.
- Такие люди, по мнению автора, способствовали разрушению страны в период Перестройки, легко меняя риторику в угоду новым властям.
2. Характеристика Кузнецова:
- Кузнецов изображен как скользкий, циничный карьерист, не произносящий искренних или «нормальных» фраз, а использующий пафосные, пустые формулировки.
- Его образ типичен для советского кино: от комического Димы Семицветова («Берегись автомобиля») до карьериста Самохвалова и других подобных персонажей.
3. Социальный типаж:
- Кузнецовы — это не умные, но «сметливые» люди с «чуйкой», которые всегда выживают и находят тёплые места, в отличие от талантливых специалистов, которых оттесняют на периферию.
- Такие персонажи легко адаптируются к новым условиям: от поддержки Горбачёва до перехода к Ельцину и оправдания расстрела Белого дома в 1993 году.
4. Семейные отношения:
- Агнесса Иванна, вероятно, тёща Кузнецова, а не мать, что указывает на его статус «примака» (зятя, вошедшего в семью жены), что также характеризует его как зависимого от влиятельных родственников.
5. Связь с другими персонажами:
- Друг Кузнецова (Владимир Меньшов) разделяет его лицемерную риторику, а их дети (Катя и сын друга) бунтуют против этого мира лжи.
- Катя, дочь Кузнецова, пока пользуется привилегиями семьи, но уже испытывает отвращение к их лицемерию. Её мать, в отличие от отца, выглядит более человечной.
6. Базин и его цинизм:
- Персонаж Базина, произносящий пафосные и бессмысленные фразы, пародирует риторику Кузнецова.
- Его цинизм, по мнению автора, сформирован под влиянием пропагандистских «брошюрок и плакатиков» от таких, как Кузнецов.
Вывод:Статья Галины Иванкиной рассматривает профессора Кузнецова как символ лицемерного, приспособленческого типажа, который процветал в советском обществе и сыграл ключевую роль в его разрушении во время Перестройки. Его пустая риторика, карьеризм и умение «перестраиваться» под новые реалии контрастируют с искренними, но оттеснёнными талантами. Кузнецов и подобные ему персонажи, по мнению автора, не только формируют циничных последователей вроде Базина, но и подрывают основы общества, легко меняя убеждения ради личной выгоды.