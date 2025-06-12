Из всех (весьма неоднозначных) героев фильма «Курьер» (1986) мне всегда был неприятен только один персонаж – отец семейства, профессор Кузнецов. Более того, я не люблю этот тип людей – болтливых лоялистов формата «рыбка-прилипала». Они всегда будут говорить то, что «надо», причём не от души, а «за деньги».

Именно эти персонажи довели страну до Перестройки, а потом её (страну) лихо и как бы походя разрушили. У Виктора Пелевина об этом сказано шикарно: «По телевизору между тем показывали те же самые хари, от которых всех тошнило последние двадцать лет. Теперь они говорили точь-в-точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, твёрже и радикальнее».

У Олега Басилашвили удачно, ве-ли-ко-леп-но получались скользкие подонки (впрочем, и хорошие люди – тоже, но не столь роскошные), потому и Кузнецов вышел типичным. Заметьте – он вообще никогда не произносит …нормальных фраз. Ни с дочкой, ни с её другом, ни с гостями. Бесконечное: «Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе».

Там ещё имеется друг этого Кузнецова (Владимир Меньшов), чей сын неправильно вкушает сгущёнку. Догадываюсь – почему неправильно и кому назло. Помните словоблудие: «Мы, наше поколение, желаем знать, в чьи руки попадёт воздвигнутое нами здание»? Эти персонажи первыми и побегут разваливать «возведённое» не ими «здание» и станут верить в Американскую Мечту.

Биографии таких Кузнецовых легко читаются, даже, если упоминания об этом нет в сценариях. Агнесссс Иванна, скорее всего, не мать, а тёща. Да, профессор называет эту графиню «мамой», но …на «вы». Так бывало, когда мальчик приходил в семью невесты (называлось «примак») и воспринимал тёщу и тестя, как своих родных, причём не всегда с любовью да почтением.

Таких персонажей довольно много в советском кино и драматургии – от комического Димы Семицветова в «Берегись автомобиля» до трагического Альберта в «Подпаске с огурцом» и мeрзкого Есюнина в спектакле «Гнездо глухаря». К слову, ещё один персонаж Басилашвили – карьерист Самохвалов тоже выглядит, как зять влиятельного лица, а не как стопроцентный селф-мейд.

Такие Кузнецовы со своей трепотнёй о главном в конечном итоге оказывались в гораздо более тёплых креслицах, чем талантливые функционеры и специалисты. Тех (с мозгами и совестью) могли турнуть куда-нибудь на периферию или годами держали на третьих ролях. В подпасках у Кузнецова. Этот – не умён, зато сметлив – у таких, как он, есть чуйка.

Он пока бодренько строчит ерундистику в пыльный журнальчик «Вопросы познания», но скоро начнёт перестраиваться и думать по-новому. Польются фразы иного содержания, но всё такие же трескучие. Этот не потонет, ибо …ага. Этот ещё и депутатом станет. Сначала будет держаться за Горбачёва, потом – метнётся к Ельцину. Поддержит расстрел Белого дома в 1993 году.

А Катя? Ей уже тошно среди этих людей, хотя, она и пользуется ими. Пока юная. Впрочем, она мамина дочь, а мать там более-менее человек, а не ходячая цитата. Ещё важный момент. Вспомните, кто ещё в этом фильме произносит бессмысленно-пафосные фразы. Чьё это: «Основной принцип моего существования — служение гум… гум… гуманистическим идеалам человечества»? Это Базин.

Или вот: «― Послушай, что пишет твой Базин. Крепостное крестьянство с негодованием встретило сообщение о татаро-монгольском нашествии». Так вот цинизм Базиных (а он видится, как будущий мелкий бандит в какой-нибудь группировке) был весь построен на брошюрках и плакатиках от «профессора Кузнецова».