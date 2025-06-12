Евгений Спицын. Развал СССР был спланирован Горбачёвым? Какой был план Перестройки?
Евгений Спицын. Кто мог заменить Сталина? Что происходило сразу после смерти Сталина? Развал СССР был спланирован Горбачёвым? Какой был план Перестройки? Кто мог продолжить политику Народного культа? Почему Мао Цзэдун не принял лидерство Хрущева?
Комментарий редакции
Тезисы беседы
1. Смерть Сталина и кризис лидерства:
- После смерти Сталина в 1953 году его наследники осознавали, что никто из них не способен занять его место как вождь партии, государства и мирового коммунистического движения.
- Народный культ Сталина был реальным, а не выдуманным Хрущёвым, но ни один из наследников (включая Молотова) не мог продолжить эту политику.
2. Идея коллективного руководства:
- Маленков предлагал закрепить принцип коллективного руководства в партийных документах, но его инициатива не получила поддержки, особенно от Берии, стремившегося к единоличной власти.
- После устранения Берии (июнь 1953) Хрущёв стал новым претендентом на лидерство, переметнувшись от команды Берии к большинству в Президиуме ЦК.
3. Возвышение Хрущёва:
- Хрущёв до мая 1953 года поддерживал Берию, но после событий в ГДР перешёл на сторону Молотова, Булганина и других.
- В сентябре 1953 года на пленуме ЦК Хрущёв был избран первым секретарём ЦК (должность, не предусмотренная уставом партии, введена вне повестки дня по инициативе Булганина).
- К 1955 году Хрущёв устранил Маленкова с поста председателя Совета Министров, поставив Булганина, и начал консолидацию власти.
- В 1957 году разгром антипартийной группы (Молотова, Маленкова, Кагановича) закрепил абсолютное лидерство Хрущёва.
4. Отказ от коллективного руководства:
- Идея коллективного руководства была окончательно похоронена при Хрущёве.
- После его отстранения в 1964 году попытка возродить коллективное руководство (Косыгин, Брежнев, Подгорный) провалилась: к началу 1970-х Брежнев стал доминирующей фигурой.
5. Хрущёв и разрушение сталинской модели:
- Хрущёв, будучи необразованным, но хитрым интриганом, воспринял марксизм упрощённо, что привело к радикальным реформам:
- Ликвидация МТС, укрупнение колхозов, перевод колхозов в совхозы, второе раскулачивание.
- Уничтожение сталинских артелей (264 тыс. предприятий), обеспечивавших до 70% потребительского рынка, что вызвало дефицит товаров.
- Хрущёв считал, что его реформы развивают марксизм, но они противоречили идеям Маркса, Энгельса и Ленина об изживании частной собственности, а не её насильственном уничтожении.
- Реформы Хрущёва разрушили сталинскую экономическую модель, создав экономику дефицита.
6. Конвергенция и еврокоммунизм:
- XX съезд КПСС (1956) дал старт еврокоммунизму и ревизии марксизма.
- Идея конвергенции (сочетания социализма и капитализма) развивалась западными советологами и советскими учёными (например, Питиримом Сорокиным).
- Аппарат ЦК был пропитан этими идеями через стажировки в Праге (журнал «Проблемы мира и социализма»).
7. Брежнев и отказ от ревизии Хрущёва:
- Брежнев, не обладая теоретическими знаниями, боялся пересматривать решения XX и XXII съездов из-за давления интеллигенции (письма 25 и 13 деятелей культуры).
- Даже соратники Сталина (Косыгин, Устинов) не смогли убедить Брежнева вернуться к сталинской модели из-за личных и политических рисков.
8. Перестройка как спланированный процесс:
- Перестройка Горбачёва была спланирована, о чём свидетельствуют записки Яковлева (декабрь 1985 и 1986).
- Яковлев предлагал:
- Учредить пост президента СССР, избираемого на 10 лет.
- Ввести многопартийность (Союз коммунистов из двух партий).
- Сфокусироваться на политических, а не экономических реформах.
- Отказаться от марксизма как «моноидеологии» и догматической теории.
- Вторая записка Яковлева (1986) прямо отрицала прогрессивность социализма, называла марксизм утопией и предлагала деиндустриализацию в пользу сферы услуг.
- Горбачёв одобрил эти идеи, что привело к разрушению советской системы.
9. Экономические реформы и их провал:
- Косыгинские реформы (1965–1980-е) опирались на идею конвергенции, но не дали результатов.
- Политика ускорения Горбачёва (1985–1986) провалилась из-за отсутствия быстрых эффектов.
- Перестройка (с 1987) стала радикальным отходом от социалистической модели, ориентируясь на рынок и услуги.
10. Итог: разрушение СССР:
- Хрущёв, Брежнев и Горбачёв последовательно разрушали сталинскую модель социализма.
- Яковлев и его окружение сыграли ключевую роль в идеологическом обосновании перестройки, которая привела к развалу СССР.
Вывод
Беседа раскрывает процесс постепенного разрушения сталинской модели социализма в СССР, начавшийся после смерти Сталина. Ключевыми факторами стали: борьба за власть среди наследников, отказ от коллективного руководства, радикальные реформы Хрущёва, основанные на упрощённом понимании марксизма, и последующая ревизия социалистических принципов при Брежневе и Горбачёве. Хрущёв разрушил экономическую основу сталинской модели (артели, МТС), вызвав дефицит, а Горбачёв, под влиянием Яковлева, реализовал план перестройки, направленный на демонтаж советской системы через введение многопартийности, рыночной экономики и отказ от марксизма. Это привело к развалу СССР, который, по мнению автора, был спланированным процессом, а не случайным результатом.