Когнитивная война – одна из главных угроз будущего. Каким оружием она пользуется и как от него защититься? Как взрослых образованных людей сводят с ума?

Разберём эти и другие важные для нашего общего будущего вопросы за 10 серий документального сериала-предупреждения «Когнитивные войны». В нём аккумулированы результаты моего многолетнего изучения темы когнитивного воздействий, создания цветных революций и сведения с ума целых народов.

Представляю 1 серию сериала «Когнитивные войны» – «Кто и как воюет за умы».

В ней мы поймём, что такое когнитивная война, определим основной словарь когнитивных битв, узнаем, кто и зачем ведёт их против вас.

На помощь в моём расследовании феномена когнитивных войн я пригласил экспертов в этой области и откликнувшихся читателей и участников моего клуба.

Эксперты 1 серии:

Дмитрий Пучков, Алексей Чадаев, Тимофей Сергейцев, Темыр Хагуров, Сергей Тиньков.

Мы постараемся помочь вам не стать жертвами деструктивного когнитивного воздействия!

ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050

ТГ-канал Дмитрия Пучкова: https://t.me/oper_goblin

ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru

ТГ-канал Тимофея Сергейцева: https://t.me/dtlive