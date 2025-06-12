Док. сериал «Когнитивные войны» – 1 серия – «Кто и как воюет за умы»
Когнитивная война – одна из главных угроз будущего. Каким оружием она пользуется и как от него защититься? Как взрослых образованных людей сводят с ума?
Разберём эти и другие важные для нашего общего будущего вопросы за 10 серий документального сериала-предупреждения «Когнитивные войны». В нём аккумулированы результаты моего многолетнего изучения темы когнитивного воздействий, создания цветных революций и сведения с ума целых народов.
Представляю 1 серию сериала «Когнитивные войны» – «Кто и как воюет за умы».
В ней мы поймём, что такое когнитивная война, определим основной словарь когнитивных битв, узнаем, кто и зачем ведёт их против вас.
На помощь в моём расследовании феномена когнитивных войн я пригласил экспертов в этой области и откликнувшихся читателей и участников моего клуба.
Эксперты 1 серии:
Дмитрий Пучков, Алексей Чадаев, Тимофей Сергейцев, Темыр Хагуров, Сергей Тиньков.
Мы постараемся помочь вам не стать жертвами деструктивного когнитивного воздействия!
ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050
ТГ-канал Дмитрия Пучкова: https://t.me/oper_goblin
ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru
ТГ-канал Тимофея Сергейцева: https://t.me/dtlive
Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Когнитивная война как новый вид угрозы:
- Когнитивная война — это война против мышления и мировоззрения, направленная на манипуляцию сознанием и поведением людей.
- Официально признана НАТО в 2017 году как война будущего, использующая СМИ и цифровые технологии для воздействия на массы.
- Цель — изменить восприятие реальности, повлиять на мышление и действия как отдельных людей, так и целых сообществ.
2. Методы когнитивной войны:
- Использование социальных сетей, Telegram-каналов, телевидения и завербованных блогеров для распространения деструктивных идей.
- Информационно-психологические операции (ПСОП) и центры информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) как основные инструменты.
- Применение эмоционального воздействия для дестабилизации психики (например, «перемога-зрада» для создания резонанса).
- Радиоэлектронная борьба (РЭБ) и кибервойна как дополнительные элементы, усиливающие панику и хаос.
3. Примеры проявления когнитивной войны:
- Случай Дарьи Треповой: манипуляция через сетевых гипнотизёров привела к убийству Владлена Татарского.
- Паника в России осенью 2022 года, связанная с бегством через Верхний Ларс.
- Превращение Украины в «страну биодронов» через систематическое когнитивное воздействие.
- Телефонные мошенники, переключённые на подрывные операции, включая вербовку для терактов (например, в «Крокусе»).
4. Механизмы воздействия:
- Атака на структуру сознания: искажение представлений о себе, друзьях, врагах и целях.
- Разрушение героев и исторической памяти (например, дискредитация советских символов, героев вроде Павлика Морозова или Александра Матросова).
- Создание паники и утраты бдительности через информационные вбросы и манипуляции в соцсетях.
5. Исторические корни и идеология:
- Когнитивная война уходит корнями в информационно-психологические операции Первой мировой войны.
- Западная цивилизация, по мнению автора, исторически склонна к агрессивным колониальным войнам, что формирует её подход к когнитивным войнам.
- США как продолжатели идеологии господства, использующие войну как инструмент политики.
6. Терминология и отличия:
- Когнитивная война шире, чем информационная война, так как охватывает мировоззренческие и мыслительные процессы.
- ПСОП — психологические операции, направленные на гражданское население и организации.
- ЦИПСО — центры, организующие информационно-психологические операции (например, в Броварах под Киевом).
- РЭБ — создание помех связи для усиления паники.
- Кибервойна — взломы, атаки на инфраструктуру и хищение данных.
7. Уязвимость и масштаб:
- Каждый пользователь смартфона и соцсетей — участник и потенциальная жертва когнитивной войны.
- Отсутствие защиты от технологий воздействия делает уязвимыми практически всех.
- Когнитивная война превращает разумных людей в инструменты чужой воли, разрушая их способность к критическому мышлению.
8. Цели Запада:
- Дестабилизация и уничтожение Российской Федерации через разрушение её идентичности и исторической памяти.
- Лишение общества героев и ценностей для ослабления национального самосознания.
9. Роль мышления:
- Мышление — основа человеческой жизни, определяющая поведение, отношения и восприятие мира.
- Когнитивная война атакует именно мышление, чтобы подчинить волю человека.
10. Будущее когнитивной войны:
- В условиях глобальной нестабильности когнитивная война станет ключевым театром военных действий.
- К 2050 году она может выделиться в отдельный домен войны, наравне с наземными, морскими, воздушными и космическими операциями.
Вывод:
Когнитивная война представляет собой высокоэффективный и опасный вид манипуляции, направленный на изменение мышления и поведения людей через СМИ, соцсети и психологические технологии. Она разрушает критическое мышление, историческую память и национальную идентичность, превращая людей в инструменты чужой воли. Примеры, такие как вербовка Дарьи Треповой или паника 2022 года, показывают, как эти технологии могут дестабилизировать общество. В условиях глобальной нестабильности каждый, кто использует смартфон и соцсети, становится участником этой войны. Для защиты необходимо осознавать угрозы, развивать критическое мышление и быть готовым к новым вызовам, которые будут рассмотрены в следующих сериях.
Против нас ведётся, а самим вести нет государственной воли, также как обычную войну.
Белоруссия до сих пор не признала Крым российским. О чем тут еще говорить ? О воздействии вражеских СМИ ?