Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Док. сериал «Когнитивные войны» – 1 серия – «Кто и как воюет за умы»

31 2

Когнитивная война – одна из главных угроз будущего. Каким оружием она пользуется и как от него защититься? Как взрослых образованных людей сводят с ума?

Разберём эти и другие важные для нашего общего будущего вопросы за 10 серий документального сериала-предупреждения «Когнитивные войны». В нём аккумулированы результаты моего многолетнего изучения темы когнитивного воздействий, создания цветных революций и сведения с ума целых народов.

Представляю 1 серию сериала «Когнитивные войны» – «Кто и как воюет за умы».
В ней мы поймём, что такое когнитивная война, определим основной словарь когнитивных битв, узнаем, кто и зачем ведёт их против вас.

На помощь в моём расследовании феномена когнитивных войн я пригласил экспертов в этой области и откликнувшихся читателей и участников моего клуба.

Эксперты 1 серии:
Дмитрий Пучков, Алексей Чадаев, Тимофей Сергейцев, Темыр Хагуров, Сергей Тиньков.

Мы постараемся помочь вам не стать жертвами деструктивного когнитивного воздействия!

ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050
ТГ-канал Дмитрия Пучкова: https://t.me/oper_goblin
ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru
ТГ-канал Тимофея Сергейцева: https://t.me/dtlive

Комментарий редакции

Тезисы выпуска:


1. Когнитивная война как новый вид угрозы:
- Когнитивная война — это война против мышления и мировоззрения, направленная на манипуляцию сознанием и поведением людей.
- Официально признана НАТО в 2017 году как война будущего, использующая СМИ и цифровые технологии для воздействия на массы.
- Цель — изменить восприятие реальности, повлиять на мышление и действия как отдельных людей, так и целых сообществ.

2. Методы когнитивной войны:
- Использование социальных сетей, Telegram-каналов, телевидения и завербованных блогеров для распространения деструктивных идей.
- Информационно-психологические операции (ПСОП) и центры информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) как основные инструменты.
- Применение эмоционального воздействия для дестабилизации психики (например, «перемога-зрада» для создания резонанса).
- Радиоэлектронная борьба (РЭБ) и кибервойна как дополнительные элементы, усиливающие панику и хаос.

3. Примеры проявления когнитивной войны:
- Случай Дарьи Треповой: манипуляция через сетевых гипнотизёров привела к убийству Владлена Татарского.
- Паника в России осенью 2022 года, связанная с бегством через Верхний Ларс.
- Превращение Украины в «страну биодронов» через систематическое когнитивное воздействие.
- Телефонные мошенники, переключённые на подрывные операции, включая вербовку для терактов (например, в «Крокусе»).

4. Механизмы воздействия:
- Атака на структуру сознания: искажение представлений о себе, друзьях, врагах и целях.
- Разрушение героев и исторической памяти (например, дискредитация советских символов, героев вроде Павлика Морозова или Александра Матросова).
- Создание паники и утраты бдительности через информационные вбросы и манипуляции в соцсетях.

5. Исторические корни и идеология:
- Когнитивная война уходит корнями в информационно-психологические операции Первой мировой войны.
- Западная цивилизация, по мнению автора, исторически склонна к агрессивным колониальным войнам, что формирует её подход к когнитивным войнам.
- США как продолжатели идеологии господства, использующие войну как инструмент политики.

6. Терминология и отличия:
- Когнитивная война шире, чем информационная война, так как охватывает мировоззренческие и мыслительные процессы.
- ПСОП — психологические операции, направленные на гражданское население и организации.
- ЦИПСО — центры, организующие информационно-психологические операции (например, в Броварах под Киевом).
- РЭБ — создание помех связи для усиления паники.
- Кибервойна — взломы, атаки на инфраструктуру и хищение данных.

7. Уязвимость и масштаб:
- Каждый пользователь смартфона и соцсетей — участник и потенциальная жертва когнитивной войны.
- Отсутствие защиты от технологий воздействия делает уязвимыми практически всех.
- Когнитивная война превращает разумных людей в инструменты чужой воли, разрушая их способность к критическому мышлению.

8. Цели Запада:
- Дестабилизация и уничтожение Российской Федерации через разрушение её идентичности и исторической памяти.
- Лишение общества героев и ценностей для ослабления национального самосознания.

9. Роль мышления:
- Мышление — основа человеческой жизни, определяющая поведение, отношения и восприятие мира.
- Когнитивная война атакует именно мышление, чтобы подчинить волю человека.

10. Будущее когнитивной войны:
- В условиях глобальной нестабильности когнитивная война станет ключевым театром военных действий.
- К 2050 году она может выделиться в отдельный домен войны, наравне с наземными, морскими, воздушными и космическими операциями.

Вывод:


Когнитивная война представляет собой высокоэффективный и опасный вид манипуляции, направленный на изменение мышления и поведения людей через СМИ, соцсети и психологические технологии. Она разрушает критическое мышление, историческую память и национальную идентичность, превращая людей в инструменты чужой воли. Примеры, такие как вербовка Дарьи Треповой или паника 2022 года, показывают, как эти технологии могут дестабилизировать общество. В условиях глобальной нестабильности каждый, кто использует смартфон и соцсети, становится участником этой войны. Для защиты необходимо осознавать угрозы, развивать критическое мышление и быть готовым к новым вызовам, которые будут рассмотрены в следующих сериях.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VqXkSNHhzac
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Правила жизни 100-летнего человека. Док.фильм
Взрослым о детях. Часть 1
«Академик Ломоносов» и перспективы малых АЭС
Сводки от Ополчения Новороссии на 26 ноября 2014
Язык, как одно из главных средств манипуляции. Знаковые системы
Бэкграунд, выпуск-300 за 6 апреля 2013
109068
ПРОЦЕССЫ, которые нам нужно ЗНАТЬ
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru